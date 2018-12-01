Трансгендеры меняют лицо мирового спорта

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14 марта, четверг  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Почему россияне стали больше тратить

Россияне отказываются от покупок предметов роскоши и деликатесовФото: Максим Григорьев/ТАСС
Средний чек россиян за один поход в магазин оказался рекордным в феврале. Чек вырос на целых 2,3%. Такого месячного роста ни разу не наблюдалась в последние годы. Чем же объясняется увеличение расходов россиян и чего ждать дальше? Удалось ли преодолеть кризис потребления?  Подробности...
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Неудача с Брекситом подтвердила закат эпохи английского владычества

Сторонники Брексита чувствуют, что их обманываютФото: ZUMA/ТАСС
Брексит фактически сорван – за две недели до намеченной даты выхода Великобритании из Евросоюза понятно, что он будет как минимум отложен. А как максимум и вовсе не состоится. Тем не менее сама затея с попыткой Соединенного Королевства выйти из Европейского союза очень важна, потому что наглядно демонстрирует конец эпохи англосаксонского глобального лидерства. Подробности...
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Как онколог из Казани «пошел в народ»

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«Можно было начать развивать у людей канцерофобию – боязнь онкозаболеваний, твердить на каждом углу «рак – это страшно» и т.д. Но мы решили пойти по другому пути», – рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель главврача Республиканского онкодиспансера Татарстана, финалист конкурса «Лидеры России» Владимир Жаворонков. Он объяснил, надо ли бить тревогу из-за недавней тревожной сводки Минздрава по онкологии. Подробности...
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В Латвии готовятся снести памятник советским освободителям

Официальная Латвия видит идеологическую диверсию в памятнике воинам-освободителямФото: Keith Ruffles/wikipedia.org
Русских жителей Латвии неприятно взволновали возобновившиеся призывы снести возвышающийся в Риге монумент Освободителям. В ближайшее время соответствующее предложение будет передано на рассмотрение в Сейм. Ранее монумент уже неоднократно подвергался угрозе демонтажа, но сумел устоять до нынешнего времени. Надолго ли? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Пересесть с бензиновой иглы на доисторический велосипед

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
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            Трансгендеры меняют лицо мирового спорта

            Бегун Сесе Телфер – биологический мужчина, утверждающий, что он женщина, и участвующий в женских соревнованиях   14 марта 2019, 13:02
            Фото: кадр из видео
            Текст: Артем Филиппов

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            В американском студенческом спорте скандал: юношам разрешили участвовать в тех же соревнованиях, что и девушкам. Жалобы женщин на то, что «все знают результат забега еще до его начала», игнорируются. Это далеко не единственный подобный случай, и такие реформы могут иметь огромные последствия для всего мирового спорта.

            Несколько недель назад мировое спортивное сообщество раскололось на два лагеря в результате громкого скандала. Одной из его участниц стала легенда женского тенниса Мартина Навратилова. Эта теннисистка за свою долгую карьеру выиграла 167 турниров в одиночном и 177 в парных разрядах, что является абсолютным рекордом всех времен для мужчин и женщин. Навратилова в свое время первая среди спортсменок подобного уровня призналась в гомосексуализме и на долгое время превратилась в живую икону феминистского движения.

            Но все эти достижения не спасли ее от праведного гнева ведущих американских СМИ. Всему виной стали слова Навратиловой о том, что трансгендерам не место в женском спорте. Теннисистку обвинили в нетерпимости, трансфобии, приверженности изжитым стереотипам и т.п.

            Одной из самых ярых критиков Навратиловой оказалась канадская ЛГБТ-активистка Рэйчел Маккиннон, которая до 29 лет считала себя мужчиной, доцентом кафедры философии Чарлстонского колледжа. Маккиннон узнали во всем мире минувшей осенью, когда она победила на чемпионате мира по велотреку категории «Мастерс» среди участниц старше 35 лет. Следует отметить, что, соревнуясь с мужчинами, Маккиннон никогда не добивалась подобных результатов.

            Как и следовало ожидать, соперницы Маккиннон поначалу робко возмутились, назвав итоги состязаний «нечестными», но быстро были вынуждены замолчать и принести канадке извинения после сотен оскорблений в свой адрес в соцсетях. Этого не сделала только Навратилова, резонно отметившая, что, несмотря на то, что Маккинон прошла гормональную терапию для снижения уровня тестостерона, ее мышечная масса (рост 183, вес 90 кг) все равно дает ей ощутимое преимущество в борьбе с другими участницами.

            Надо отдать должное Навратиловой – она не только не отказалась от своих слов под давлением общественного мнения, но буквально 5 марта разместила на своем официальном сайте заявление: «Я просто хочу, чтобы девочки и женщины, рожденные женщинами, боролись в спорте на как можно более равных условиях». При этом легендарная теннисистка неоднократно выражала поддержку женщинам-транссексуалкам, хирургически сменившим свой пол и теперь соревнующимся с другими женщинами, а также тем спортсменкам, у которых повышенный уровень тестостерона обусловлен врожденными аномалиями организма.

            Яркий пример тому – южноафриканская бегунья Кастер Семеня, которая оспорила в Спортивном арбитражном суде (Лозанна) решение Международной ассоциации легкой атлетики, выступающей за принудительную гормональную терапию в отношении подобных женщин-спортсменок. 29 марта арбитраж огласит свой вердикт по этому делу.

            И вот в этом контексте громко заявил о себе новый любопытный прецедент. Долгое время североамериканский детско-юношеский спорт считался непревзойденным эталоном, во многом он остается таковым и сейчас. Но из «взрослого мира» в него начинают проникать тенденции и идеи, проникнутые духом самой разнузданной толерантности.

            Летом 2018 года в США прогремела история двух старшеклассников, которые на протяжении уже двух лет подряд доминируют в школьных чемпионатах по легкой атлетике среди девочек. В повседневной жизни они считают трансгендерами, женщинами, носят длинные волосы, делают макияж. Но при этом не применяют никаких гормональных препаратов для понижения уровня тестостерона. В штате Коннектикут мужчинам не требуется для допуска к женским соревнованиям исправленное свидетельство о рождении, хирургическое вмешательство или прием гормональных препаратов. Достаточно просто заявить, что ты чувствуешь себя женщиной. То есть, по сути, юноши в женских платьях и с прическами соревнуются с девушками.

            Как признают специалисты, если бы Андрая Еарвуд и Терри Миллер соревновались с другими юношами, у них не было бы никаких шансов оказаться в десятке лучших спортсменов в своей дисциплине. В интервью различным СМИ Еарвуд и Миллер, ничуть не смущаясь, заявляют, что их участие в соревнованиях для девушек оправдано тем, что мужчины и женщины равны.

            Защитники прав трансгендеров поддерживают юношей, несмотря на очевидную глупость самой ситуации и явную тщетность их аргументов. То, что девушки-спортсменки называют подобный казус «деморализующим», представителей политкорректного мейнстрима не волнует. «Мы все знаем результат забега еще до его начала, и это деморализует, – заявила в интервью Associated Press одна из соперниц Еарвуда и Миллера Селина Соул. – Я поддерживаю то, что оба этих спортсмена имеют право на самовыражение в школе, но в легкой атлетике всегда были дополнительные правила, которые обеспечивали честность соревнования».

            Спустя несколько месяцев аналогичные новости пришли из американского студенческого спорта. Согласно последним результатам, одним из самых быстрых спринтеров среди американских студенток стал биологический мужчина, идентифицирующий себя в качестве трансгендерной женщины. Прежде чем перейти в женскую команду Университета Франклина Пирса (Нью-Гемпшир), бегун Сесе Телфер еще в прошлом году выступал в мужских соревнованиях под эгидой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

            После перехода Телфера (выступающего в беге на 55 метров и 55 метров с барьерами) в женскую сборную университета она впервые вошла в Топ-25 второго дивизиона NCAA. 17 февраля местное издание Keene Sentinel сообщило, что Телфер побил рекорд финала конференции и отобрался на три мартовских финала на чемпионате NCAA. Сесе Телфер (ранее отзывавшийся на имя Крейг) считается одним из самых быстрых бегунов во всех трех дивизионах NCAA.

            В 2011 году руководство студенческого спорта США выступило с официальным заявлением, что «недостаточно обоснованно предполагать, будто бы рождение с мужским телом автоматически дает трансгендерной женщине несправедливое преимущество при конкуренции с нетрансгендерными женщинами... предположение о том, что все люди с мужским телом выше, сильнее и более успешны в спорте, чем люди с женским телом, неверно». Комментарии, как говорится, излишни.

            К ситуации во взрослом американском спорте, где в последнее время натиск трансгендеров возрос многократно, все уже привыкли. Из последних новостей здесь – январский призыв конгрессвумен-демократа от Миннесоты Ильхан Омар с требованием провести расследование в отношении Ассоциации пауэрлифтинга США, которая, по мнению политика, ущемляет права мужчин-трансгендеров, отказывая им в желании соревноваться вместе с женщинами. В письме на имя генерального прокурора штата Миннесота Омар назвала «мифом» убеждение в том, что мужчины-трансгендеры имеют «прямое конкурентное преимущество перед женщинами».

            Однако происходящее в американском детском и юношеском спорте – это настоящая революция, масштабы которой нам еще только предстоит оценить. Нормальное желание американских подростков выделиться, найти себя и точки опоры в сложном мире приобретает поистине причудливые формы. Все это происходит на фоне испуганного молчания женщин-спортсменок, которые не могут противостоять на равных мужчинам, решившим, что соревноваться в женских дисциплинах – это нормально.

            Если уж Навратилову не спас от публичных упреков и критики ее статус легенды, лесбиянки и феминистки, то что говорить об остальных?

            Учитывая политизированность сферы международного спорта, можно смело предположить, что спустя совсем немного времени Олимпиады будут проходить не только под знаком судейских и допинговых скандалов, но и под знаменем борьбы за права трансгендеров. И это, в свою очередь, радикальным образом изменит привычный облик спорта.


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