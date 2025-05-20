Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил: «Россияне хотят строить ассоциации с 2022 годом. Но все, что связывает с этим переговоры, – это исключительно город Стамбул. И ничего больше. Все попытки россиян привязать сегодняшний день к 2022 году не сработают». Почему ЗЕкоманда боится, чтобы стамбульская встреча 2025 года ассоциировалась с переговорами 2022 года?

Вернемся на три года назад.

После переговоров в Белоруссии российская и украинская делегации провели серию встреч в Стамбуле, в ходе которых Россия в качестве акта доброй воли согласилась на вывод российской армии из северных регионов Украины, в частности войска отвели от Киева. От Украины требовалось закрепить в Конституции постоянный нейтральный статус, сократить армию, количество вооружений и согласиться на ограничение дальности ракет. Украина на законодательном уровне должна была запретить героизацию нацистов и их пособников, а также предоставить русскому языку статус официального. В обмен на это Россия и еще ряд стран предоставляли Украине гарантии безопасности, которые не распространялись на Крым и Донбасс (на тот момент ЛДНР были признаны Россией, но еще не вошли в ее состав). Москва требовала юридически признать фактический статус Крыма и Донбасса, Киев хотел определиться со статусом Крыма в течение 10-15 лет.

Несмотря на остающиеся спорные вопросы, определенные точки соприкосновения были найдены, и договор сторонами был парафирован. Свою подпись под документом поставил тогдашний глава украинской делегации Давид Арахамия. Договор для Украины, как более слабой стороны конфликта, был выгоден.

Государство с плохо работающей экономикой не могло себе позволить содержать большую армию. Но сегодня все деньги ее бюджета уходят на противостояние с Россией, а все остальные расходы покрываются за счет западных денег.

Денацификация и повышение статуса русского языка способствовали бы нормализации украинского общества.

Гарантии безопасности от нескольких государств должны были снять опасения украинской элиты по поводу своего будущего.

Но Зеленский резко свернул переговоры. В Киев приехал тогдашний премьер Британии Борис Джонсон, который сказал: «Давайте просто будем воевать». Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд после своей отставки рассказывала в интервью, что американцы сочли невыгодным для Киева одно из условий России: ограничение военного потенциала Украины без наложения схожих ограничений на Россию.

Почему англосаксы подстрекали Зеленского к прекращению переговоров?

Они верили, что военное противостояние с Украиной вкупе с западными санкциями приведет к скорому стратегическому поражению России.

Почему Зеленский их послушал?

Он тоже верил в победу над Россией при поддержке Запада. Кроме этого, он был уверен, что как президент, который сокрушил Россию, обязательно победит на выборах в 2024 году. Формальным поводом для прекращения переговоров в Стамбуле стала так называемая «резня в Буче» – провокация, устроенная украинскими спецслужбами именно с целью получить формальный повод для сворачивания переговоров.

Радикалы на Украине радовались прекращению переговоров. В конце 2022-го и в 2023 году, когда Украина и ее западные патроны жили в ожидании контрнаступления ВСУ, даже политические противники Зеленского хвалили его за дальновидность, а сторонники провозглашали главу майданного режима, не подписавшего Стамбульские соглашения, гением, благодаря твердости и предусмотрительности которого Украина вернется к границам 1991 года.

Ситуация начала меняться после провала наступления украинской армии, освобождения русскими солдатами Артемовска. Тогда в социальных сетях некоторые украинцы писали, что, возможно, таки было надо подписать договор в Стамбуле.

В 2024 году критика Зеленского за срыв переговоров усилилась. Депутат Рады Александр Дубинский, блогер Анатолий Шарий, даже бывший главный пропагандист Украины Алексей Арестович (в списке террористов и экстремистов) задают Зеленскому простой вопрос: зачем нужны были 3 года войны, сотни тысяч погибших солдат ВСУ, миллионы эмигрантов, разрушенная экономика страны, если противостояние можно было остановить весной 2022 года?

Зеленский выкручивается как может. В январе 2025 года он заявил, что Стамбульские соглашения сорвались потому, что российская делегация требовала заменить его на украинского политика Виктора Медведчука. Это звучит, мягко говоря, неубедительно. О «резне в Буче» он, кстати, даже не вспомнил.

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что Россия рассматривает данные переговоры как продолжение тех, которые были три года назад. Можно предположить, что требования России в целом не изменились, но добавилось еще одно – вывод украинских войск из всех регионов, которые согласно Конституции России, являются частью РФ. Поэтому преемственность между переговорами 2022 и 2025 годов очевидна.

В ЗЕкоманде понимают, что в сложившейся ситуации критика Зеленского внутри Украины усилится. Поэтому они выбрали защитную тактику, подобную той, что использовали в 2022 году. Тогда украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Майданные политики утверждали, что Украина не обстреливала Донецк и Луганск, а агрессия России не мотивирована.

И большая часть украинцев поверила в эту ложь.

Теперь устами Ермака ЗЕкоманда запускает нарратив, что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры, как будто эти встречи проходят в рамках разных вооруженных конфликтов и на них не обсуждается тот же спектр вопросов.

Поверит ли в это население Украины?

Хочется надеяться, что нет.