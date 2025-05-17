  • Новость часаРоссийские войска освободили Александрополь в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия выигрывает в переговорной игре

    @ IMAGO/Turkish Foreign Affairs/Global Look Press

    17 мая 2025, 12:40 Мнение

    Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле
    Песков объяснил отказ Кремля комментировать «сливы» по переговорам
    Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине Хрущевым
    Publico: Буффонада Зеленского помогла России на переговорах в Стамбуле

    Первый этап российско-украинских переговоров в Стамбуле был всеми признан успешным. Стороны договорились об обмене пленными – и, если киевский режим выполнит взятые на себя обязательства, тысяча российских бойцов окажется дома. Кроме того, украинские власти, вопреки ожиданиям, не превратили дискуссию в аналог очередного номера «Квартала-95». Не стали устраивать перфомансы и демонстрировать пренебрежение к процессу – разве что отказались говорить с россиянами на родном для всех русском языке. Наконец, была достигнута договоренность «продолжать переговоры», и новых их раунд предварительно намечен на июнь.

    Однако несмотря на все это переговорный процесс отдает искусственностью. И не мудрено – ведь он начался тогда, когда по всем законам и правилам не должен был начинаться. Прежде всего потому, что между сторонами нет даже намека на какое-то понимание компромисса. Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны.

    Россия, если верить западным СМИ, требует вывода украинских войск со всех оккупированных ими исторических российских территорий, а также их признание российскими со стороны киевского режима. И это отнюдь не запросные требования, от которых потом можно отказываться в ходе торга.

    Киевский же режим признавать ничего не хочет – ни территории, ни требуемый от него нейтральный статус. Не собирается отказываться от националистической риторики и соблюдать права русскоязычных и русскомыслящих граждан. Украинская сторона готова обсуждать лишь два пункта – перемирие на 30 дней без всяких условий и пиар-встречу Зеленского с Путиным без всякой подготовки. На что Москва, конечно же, не согласится.

    В любой другой ситуации эти несовпадающие требования привели бы к прекращению переговорного процесса до лучших времен. До того момента, пока из-за изменившейся ситуации на земле (то есть по итогам боевых действий) одна из сторон вынуждена будет пойти на уступки. Однако переговоры все равно продолжатся. Ровно потому, что сторонам нужен сам переговорный процесс. Нужен для того, чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.

    Первым – и пока самым успешным – участником является Россия. В Москве прекрасно отдают себе отчет в том, что киевский режим не готов к уступкам, и что переговоры могут привести лишь к подвижкам на гуманитарном треке. Важным (а обмен пленными таковым является), но не касающимся напрямую темы прекращения войны. Но в то же время эти переговоры помогают России выбираться из расставленной Западом ловушки. А именно отказываться от идеи 30-дневного перемирия для начала дипломатического процесса (зачем это перемирия нужно, если переговоры уже идут?), а также постепенно расширять Окно Овертона.

    Владимир Путин не случайно позиционирует эти переговоры как продолжение стамбульских весны 2022 года. Вынуждая киевский режим в них участвовать, он тем самым вынуждает его хотя бы обсуждать повестку дня Стамбула-2022. То есть те самые признания территорий, денацификацию и т.п. Превращая тем самым стамбульскую повестку в единственный возможный и международно-признанный формат переговорного процесса.

    Вторым по успешности участником переговорной игры являются Соединенные Штаты. Перед президентом США Дональдом Трампом стоят, по сути, две задачи. Завершить конфликт на Украине дабы снять его бремя с повестки дня российско-американских переговоров – а также сделать так, чтобы слава за это разрешение легла на плечи лично Трампа. Желательно в виде Нобелевской премии мира.

    Поэтому Вашингтон не только полностью поддержал предложение Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров, но и фактически заставил главу киевского режима отправить на него свою делегацию. И тот факт, что переговоры велись исключительно между Москвой и Киевом, американцев тоже устроил – Трамп понимает, что прогресса за столом сейчас не будет, поэтому и модерировать стороны нет никакого смысла.

    Для третьего игрока – Евросоюза – переговорная игра складывается не очень хорошо. Прямые российско-украинские переговоры, да еще и на основе повестки Стамбула-2022, Брюсселю не нужны. Российско-американское сближение тоже не нужно. Европа заинтересована либо во втягивании Соединённых Штатов в военный конфликт с Россией (единственный сценарий не допустить победы Москвы на Украине), либо, как минимум, в продолжении американского спонсирования киевского режима. Оба сценария сейчас делаются все менее и менее вероятными. Программа-минимум же для ЕС – хотя бы получить место за российско-украинским переговорным столом, однако и его Европу лишают.

    Что же касается самого киевского режима, то тут все совсем плохо. Зеленский играл в переговоры для того, чтобы показать собственную готовность к миру и тем самым не дать Трампу повод для выхода из конфликта. Однако он доигрался до того, что потерял контроль за повесткой – вместо «плана победы» Зеленского, освященного западными лидерами и выдвигающего капитулянтские для России условия, теперь диалог пойдет по российскому сценарию. Доигрался до потери позиций – вынужден был за сутки до переговоров метаться и несколько раз менять точку зрения о том, нужно ли в них участвовать. Доигрался до того, что русские выкатили ему ультимативные требования – и в свете этого эмиссары Зеленского вынуждены были согласиться на продолжение переговорного процесса. Причем без малейших гарантий того, что их собственные пожелания (даже не требования, а пожелания) будут выполнены.

    И сейчас Зеленский фактически вынужден идти в той колее переговорного процесса, который ему указала Москва. Идти по направлению к тому варианту разрешения конфликта, который нужен Москве. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Туск предрек Западу «тяжелые дни» после переговоров России и Украины
    Швейцарский историк счел ультиматум Мерца России проявлением слабости
    СМИ Китая отметили отсутствие рукопожатий на переговорах в Стамбуле
    Ким Чен Ын призвал к радикальному усилению военной подготовки армии КНДР
    В Европе установили жесткие лимиты на оплату крупных покупок наличными
    Актер Глеб Калюжный подтвердил уход на срочную службу в армию
    Поджигатель дома Стармера украинец Лавринович оказался связан с ВСУ и модельным бизнесом

    Кому нужны российские резервы нефти

    В России готово первое подземное хранилище нефти. До этого в России никогда не строили нефтехранилищ, всю добываемую нефть сразу подавали в трубопроводы. Однако пандемия в 2020 году и санкции в 2022 году подняли вопрос о необходимости создания в России аналога нефтяного резерва США. Нужны ли России стратегические хранилища нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия провела переговоры в Стамбуле по своему сценарию

    Теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива на стороне России – такими словами эксперты описывают результаты первого за три года раунда переговоров в Стамбуле. По мнению аналитиков, сами переговоры не только прошли по российскому сценарию, но и позволили Москве добиться реализации нескольких задач. Подробности

    Перейти в раздел

    Мединского просят вступиться за украинцев с пророссийскими взглядами

    Главу российской делегации на переговорах в Турции Владимира Мединского попросили принять во внимание проблему политзаключенных на Украине. Сейчас в местных тюрьмах и СИЗО находится более 13 тыс. украинцев с пророссийскими взглядами. Как подчеркивают эксперты, репрессивная машина на Украине достигла небывалого размаха и обмен этих людей затруднен. Чем в таком ситуации им могла бы помочь Москва? Подробности

    Перейти в раздел

    На Западе заявили о тактической победе России в Стамбуле

    Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле стала одной из центральных тем мировых СМИ. На Западе отметили важность возобновления переговоров, последний раунд которых состоялся три года назад. Что касается итогов встречи, то она превзошла ожидания и дала первые конкретные результаты. По оценкам западной печати, переговоры напоминали дипломатическую схватку, победителем которой оказались Россия и лично Владимир Путин. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Президент США пошел против Израиля

      Турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку обещает стать историческим. Америка мирится с Сирией, ссорится с Израилем и обещает региону другое будущее. В чем оно другое?

    • Переговоры с Украиной в Турции. Чего ждать?

      В Турции возобновляются переговоры по урегулированию на Украине, прерванные по настоянию Запада весной 2022 года. Причем, как и в 2022 году, российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. О чем это говорит?

    • Макрон показал истинное лицо

      Президент Франции Эммануэль Макрон сделал несколько примечательных заявлений об ультиматуме к России, поддержке Украины и замороженных российских активах. Из них следует, что он, прежде всего, очень жадный человек.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............