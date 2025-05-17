Россия выигрывает в переговорной игре

Первый этап российско-украинских переговоров в Стамбуле был всеми признан успешным. Стороны договорились об обмене пленными – и, если киевский режим выполнит взятые на себя обязательства, тысяча российских бойцов окажется дома. Кроме того, украинские власти, вопреки ожиданиям, не превратили дискуссию в аналог очередного номера «Квартала-95». Не стали устраивать перфомансы и демонстрировать пренебрежение к процессу – разве что отказались говорить с россиянами на родном для всех русском языке. Наконец, была достигнута договоренность «продолжать переговоры», и новых их раунд предварительно намечен на июнь.

Однако несмотря на все это переговорный процесс отдает искусственностью. И не мудрено – ведь он начался тогда, когда по всем законам и правилам не должен был начинаться. Прежде всего потому, что между сторонами нет даже намека на какое-то понимание компромисса. Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны.

Россия, если верить западным СМИ, требует вывода украинских войск со всех оккупированных ими исторических российских территорий, а также их признание российскими со стороны киевского режима. И это отнюдь не запросные требования, от которых потом можно отказываться в ходе торга.

Киевский же режим признавать ничего не хочет – ни территории, ни требуемый от него нейтральный статус. Не собирается отказываться от националистической риторики и соблюдать права русскоязычных и русскомыслящих граждан. Украинская сторона готова обсуждать лишь два пункта – перемирие на 30 дней без всяких условий и пиар-встречу Зеленского с Путиным без всякой подготовки. На что Москва, конечно же, не согласится.

В любой другой ситуации эти несовпадающие требования привели бы к прекращению переговорного процесса до лучших времен. До того момента, пока из-за изменившейся ситуации на земле (то есть по итогам боевых действий) одна из сторон вынуждена будет пойти на уступки. Однако переговоры все равно продолжатся. Ровно потому, что сторонам нужен сам переговорный процесс. Нужен для того, чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.

Первым – и пока самым успешным – участником является Россия. В Москве прекрасно отдают себе отчет в том, что киевский режим не готов к уступкам, и что переговоры могут привести лишь к подвижкам на гуманитарном треке. Важным (а обмен пленными таковым является), но не касающимся напрямую темы прекращения войны. Но в то же время эти переговоры помогают России выбираться из расставленной Западом ловушки. А именно отказываться от идеи 30-дневного перемирия для начала дипломатического процесса (зачем это перемирия нужно, если переговоры уже идут?), а также постепенно расширять Окно Овертона.

Владимир Путин не случайно позиционирует эти переговоры как продолжение стамбульских весны 2022 года. Вынуждая киевский режим в них участвовать, он тем самым вынуждает его хотя бы обсуждать повестку дня Стамбула-2022. То есть те самые признания территорий, денацификацию и т.п. Превращая тем самым стамбульскую повестку в единственный возможный и международно-признанный формат переговорного процесса.

Вторым по успешности участником переговорной игры являются Соединенные Штаты. Перед президентом США Дональдом Трампом стоят, по сути, две задачи. Завершить конфликт на Украине дабы снять его бремя с повестки дня российско-американских переговоров – а также сделать так, чтобы слава за это разрешение легла на плечи лично Трампа. Желательно в виде Нобелевской премии мира.

Поэтому Вашингтон не только полностью поддержал предложение Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров, но и фактически заставил главу киевского режима отправить на него свою делегацию. И тот факт, что переговоры велись исключительно между Москвой и Киевом, американцев тоже устроил – Трамп понимает, что прогресса за столом сейчас не будет, поэтому и модерировать стороны нет никакого смысла.

Для третьего игрока – Евросоюза – переговорная игра складывается не очень хорошо. Прямые российско-украинские переговоры, да еще и на основе повестки Стамбула-2022, Брюсселю не нужны. Российско-американское сближение тоже не нужно. Европа заинтересована либо во втягивании Соединённых Штатов в военный конфликт с Россией (единственный сценарий не допустить победы Москвы на Украине), либо, как минимум, в продолжении американского спонсирования киевского режима. Оба сценария сейчас делаются все менее и менее вероятными. Программа-минимум же для ЕС – хотя бы получить место за российско-украинским переговорным столом, однако и его Европу лишают.

Что же касается самого киевского режима, то тут все совсем плохо. Зеленский играл в переговоры для того, чтобы показать собственную готовность к миру и тем самым не дать Трампу повод для выхода из конфликта. Однако он доигрался до того, что потерял контроль за повесткой – вместо «плана победы» Зеленского, освященного западными лидерами и выдвигающего капитулянтские для России условия, теперь диалог пойдет по российскому сценарию. Доигрался до потери позиций – вынужден был за сутки до переговоров метаться и несколько раз менять точку зрения о том, нужно ли в них участвовать. Доигрался до того, что русские выкатили ему ультимативные требования – и в свете этого эмиссары Зеленского вынуждены были согласиться на продолжение переговорного процесса. Причем без малейших гарантий того, что их собственные пожелания (даже не требования, а пожелания) будут выполнены.

И сейчас Зеленский фактически вынужден идти в той колее переговорного процесса, который ему указала Москва. Идти по направлению к тому варианту разрешения конфликта, который нужен Москве.