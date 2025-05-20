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    В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.

    6 комментариев
    Мария Бутина Мария Бутина Гуманитарным переселенцам станет проще в России

    Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается

    Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.

    6 комментариев
    20 мая 2025, 18:03 • Новости дня

    Эксперты: Система президентских грантов поможет раскрыть юные таланты в полную силу

    Политолог Август: Модель «Сириуса» по работе с юными талантами можно внедрить по всей стране

    Эксперты: Система президентских грантов поможет раскрыть юные таланты в полную силу
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России растет новое поколение творческих детей, готовых добиваться выдающихся успехов. Государство готово поддержать их стремления, заявила газете ВЗГЛЯД политолог Алена Август. Ранее Владимир Путин во время посещения образовательного центра «Сириус» в Сочи предложил распространить систему грантовой поддержки одаренных студентов на юных спортсменов, музыкантов, художников и артистов.

    «Для России одинаково значимы как технологические победы, так и культурные, спортивные достижения. Наши специалисты применяют многие прогрессивные практики, способные раскрыть юные таланты в полную силу. А более широкое распространение программ президентских грантов поможет улучшить уже имеющийся опыт работы с молодежью», – пояснила политконсультант Алена Август.

    По ее словам, в России растет новое поколение творческих детей, готовых добиваться выдающихся успехов. «Государство готово поддержать их стремления», – заметила она. Аналитик напомнила, что на заседании попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех» Путин подчеркнул, что новаторские подходы в преподавании, созданные в «Сириусе», нужно масштабировать. «За десять лет решение Путина о создании центра показало свою важность. У нас есть работающая модель, которую можно реализовать в каждом регионе России», – отметила собеседница.

    «Задача нашего образования – развитие потенциала молодых людей. Сейчас на рынке труда востребованы междисциплинарные навыки и специалисты с естественно-научным, креативным и гуманитарным началами», – подчеркивает Арсений Майоров, ректор АНО ВО «Университет ИТ ХАБ».

    «В этом смысле роль «Сириуса» в России огромна. Он стал уникальной лабораторией передовых образовательных практик и экосистемой для воспитания талантливых детей. Примечательно, что Путин поручил центру вместе с другими образовательными организациями в сфере искусства поучаствовать в разработке методики преподавания творческих дисциплин в школах», – продолжил эксперт.

    «Напомню, что Аристотель в своем лицее кроме преподавания натурфилософии и других дисциплин уделял огромное внимание пению и физической активности. Я вижу крайне важным прививать нашей молодежи интерес к прекрасному. Поручение президента позволит провести эту работу на высочайшем уровне с привлечением самых передовых экспертов», – резюмировал Майоров.

    Ранее президент Владимир Путин встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра «Сириус», а также лауреатами конкурса «Созвездие». Кроме того, глава государства провел заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех», сообщает Кремль.

    Президент напомнил, что почти десять лет назад, а именно 1 июня 2015 года, созданный на базе олимпийского наследия образовательный центр «Сириус» принял своих первых воспитанников. По его оценке, это место стало площадкой, где юные таланты со всей России получают широкие возможности для уверенного жизненного старта, учатся у выдающихся наставников, участвуют в создании передовых технологий и продуктов.

    «При этом нужно обязательно двигаться вперед – это в полной мере созвучно духу, самой идее «Сириуса». И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны», – заметил глава государства.

    Он также предложил распространить ежемесячную выплату по поддержке одаренных студентов в размере 20 тыс. рублей на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов оперы и балета, победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований. По словам президента, механизм распределения грантов должен отвечать задачам обеспечения не только технологического, но и культурно-ценностного суверенитета.

    «Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящих граждан, патриотов страны. Такое всестороннее, и, повторю, в полной мере гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования», – подчеркнул Путин.

    19 мая 2025, 20:56 • Новости дня
    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран

    Путин подписал указ о мониторинге вреда России со стороны зарубежных государств

    Путин ввел мониторинг вреда России со стороны зарубежных стран
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В России вводится государственный мониторинг ущерба, который стране наносят зарубежные государства, организации и их представители, а вести эти данные поручено органам прокуратуры.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении государственного мониторинга вреда, который причиняется России зарубежными государствами, иностранными организациями, а также гражданами, действующими в их интересах, передает ТАСС.

    Генеральной прокуратуре поручено в течение одного месяца утвердить порядок ведения мониторинга, а также организовать ведение регистра сведений о причиненном вреде и определить состав необходимых данных.

    Документ был официально опубликован на портале правовой информации.

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    19 мая 2025, 21:54 • Новости дня
    Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа
    Ушаков рассказал, с чего начался разговор Путина и Трампа
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом начался с личного поздравления российского лидера по случаю рождения у президента США 11-го внука, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

    По его словам, российский президент также пожелал здоровья новорожденному и дочери Трампа, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что беседа носила откровенный и конструктивный характер. Он подчеркнул, что личный жест внимания к рождению внука Трампа со стороны Путина стал началом диалога между лидерами.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    20 мая 2025, 17:07 • Видео
    Разговор Путина и Трампа: главное

    Главный итог переговоров президентов России и США в том, что Дональд Трамп отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

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    20 мая 2025, 13:45 • Новости дня
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    Путин сообщил Трампу о предотвращении терактов у Кремля накануне Дня Победы
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В мае в Москве были пресечены попытки совершения терактов в районе Кремля и Красной площади накануне празднования Дня Победы, о чем президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    Президент Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил о нейтрализации террористических угроз в центре столицы накануне Дня Победы.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что тогда же Россия объявила трехдневное перемирие, после чего в ночь на 7 мая Украина выпустила по российской территории 524 беспилотника и ракеты Storm Shadow, большая часть которых была направлена на Москву, передает ТАСС.

    «Практически все они были сбиты. Тогда же были предотвращены и угрозы совершения терактов в центре столицы в районе Кремля и Красной площади», – подчеркнул Ушаков.

    По его словам, киевские власти также пытались запугать зарубежных участников торжеств и не допустить их приезда в Москву. Путин указал Трампу, что инициаторами этих угроз и запугиваний выступали те, кто чествует нацистских преступников и пропагандирует милитаристские идеи.

    Во время беседы лидеры уделили внимание военному сотрудничеству СССР и США во Второй мировой войне. Трамп выразил сожаление из-за нынешнего состояния отношений между двумя странами и подчеркнул важность союзничества в прошлом. Он также отметил, что американское общество часто не верит в огромную цену, которую Россия заплатила за Победу.

    В ходе разговора лидеры также обсудили личность американского генерала Дугласа Макартура, отметив его прозорливые оценки, вспомнив, что он в свое время предупреждал об опасности возрождения агрессивного милитаризма.

    Ранее Владимир Зеленский заявлял, что в России должны переживать из-за проведения парада Победы. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, что подрывает любые мирные инициативы.

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    19 мая 2025, 21:46 • Новости дня
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «девять на девять»
    Путин и Трамп обсудили обмен заключенными по формуле «девять на девять»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре рассмотрели вопрос нового обмена заключенными, который может затронуть по девять человек с каждой стороны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, лидеры обеих стран в ходе телефонной беседы затронули тему обмена граждан, находящихся в заключении. Ушаков заявил: «Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. <…> Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек», передает ТАСС.

    Кроме того, во время разговора Путина и Трампа значительное внимание было уделено ситуации на Украине, где обсуждались многочисленные детали и нюансы.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    19 мая 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин сообщил о позиции Трампа по перемирию на Украине

    Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонного разговора президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции, сообщил президент России Владимир Путин.

    Президент РФ Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп высказал свою позицию по прекращению огня в телефонном разговоре, передает ТАСС. Путин поблагодарил главу США за поддержку инициативы по возобновлению прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Он подчеркнул, что переговоры по возможному мирному соглашению были прерваны украинской стороной в 2022 году. Путин отметил, что американский лидер выразил свое мнение относительно прекращения боевых действий и перемирия, не уточнив подробности позиции Трампа.

    Напомним, Владимир Путин вышел к представителям прессы после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

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    20 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    Пушков объяснил шок Европы от разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Лидеров европейских стран ошеломил разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку американский лидер не собирается переходить в лагерь сторонников продолжения боевых действий, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    Главы государств ЕС до сих пор придерживаются мнения о том, что России можно нанести стратегическое поражение, но президент США считает иначе, что показала его беседа с Путиным, сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

    «Более того, он убежден, что это невозможно, а Киеву надо было в свое время сделать все, чтобы избежать войны с Россией. В ней, убежден Трамп, Украина может только проиграть. То есть одержимость европейцев Украиной входит в очевидное противоречие с прагматизмом Трампа», – пояснил сенатор.

    Европейские столицы и Киев пытаются переманить главу американской администрации в «стан войны» и прямой конфронтации с Россией, чтобы воссоздать единый антироссийский фронт.

    Но Трамп несколько раз продемонстрировал, что не собирается так поступать, что вызывает «острое разочарование» у европейцев, заметил Пушков.

    Также президент США не желает втягивать свою страну в острую фазу «новой холодной войны», поскольку она будет невыгодна Вашингтону. «Он не верит в победу ни в горячей, ни в холодной войне против России», – заключил сенатор.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером.

    При этом страны ЕС решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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    19 мая 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    Путин: Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

    «Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства звонил из Сочи.

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    20 мая 2025, 11:32 • Новости дня
    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа

    Политолог Шаповалов: Путин в разговоре с Трампом подтвердил твердость позиций России по Украине

    Эксперт назвал главные итоги телефонного разговора Путина и Трампа
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа подтвердил, что Москва извлекла уроки из невыполнения оппонентами Минских соглашений. Теперь Россия не станет инициировать перемирие без юридической фиксации принципов движения к урегулированию украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов.

    «Диалог Путина с Трампом в очередной раз подтвердил: Россия неотступно продвигает свою дипломатическую линию. Она заключается в том, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после проработки всех деталей и выхода на устранение первопричин конфликта», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    «Путин добивается максимальных гарантий для России, акцентируя внимание на юридическом закреплении каждого шага на пути к мирному урегулированию. Москва никому не будет верить на слово. Мы помним уроки Минских соглашений и прекращение Киевом переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году», – заметил он.

    «Сторонам нужно сначала определить и утвердить принципы движения к урегулированию. В случае достижения договоренностей, можно в очередной раз попробовать инициировать перемирие. После чего, в зависимости от его выполнения, решать вопрос о подписании мирного договора», – детализировал эксперт.

    «При этом, ни о каком безусловном прекращении огня речи идти не может. Россия не даст ВСУ ни единого шанса на перевооружение и передышку», – предупредил аналитик. «В целом, диалог Путина и Трампа показал, что позиции двух стран в определенных вопросах сближаются. Но это не означает, что Москва пойдет на пересмотр своих позиций в угоду кому-либо, особенно, если это не отвечает национальным интересам России», – уточнил собеседник.

    Напомним, в понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, он продлился более двух часов. По его итогам российский лидер заявил, что Москва готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

    В этом документе может быть прописан ряд позиций, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, «включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», уточнил глава государства.

    Путин отметил, что возобновление контактов России и Украины в Стамбуле дает основания полагать, «что мы в целом на правильном пути». «Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые устроили бы все стороны», – цитирует его сайт Кремля. По словам президента, позиция Москвы ясна, главное – устранить первопричины кризиса.

    Трамп в свою очередь заявил, что Москвы и Киев «немедленно» начнут переговоры. «Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами», – написал он в своей соцсети Truth Social. Американский лидер уточнил, что Ватикан в лице папы римского «был бы очень заинтересован» в проведении встречи представителей России и Украины.

    Позже помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп не говорили о временных рамках возможного будущего прекращения огня. По его словам, лидеры глубоко обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. «Очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных», – добавил помощник главы государства.

    Путин и Трамп также говорили о будущем взаимодействии Москвы и Вашингтона. Глава Белого дома «эмоционально высказывался о перспективах этих отношений». Республиканец «видит Россию как одного из важнейших партнеров Америки на торгово-экономическом направлении», указал Ушаков. Президенты обсудили и новый обмен заключенными – девять на девять человек.

    После того, как глава Белого дома передал содержание беседы с Путиным европейским коллегам, представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил: ЕС собирается расширить санкционное давление на Россию.

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    19 мая 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин после телефонной беседы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом вышел к представителям прессы.

    Глава российского государства кратко рассказал содержание разговора с американским коллегой, передает ТАСС.

    «Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», – пояснил он. Сама беседа длилась больше двух часов.

    Президент добавил, что его помощник Юрий Ушаков и пресс-секретарь Дмитрий Песков позднее разъяснят детали состоявшейся беседы с Трампом.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства говорил из Сочи.

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    19 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США

    Трамп назвал неограниченным потенциал экономических связей России и США

    Трамп заявил о безграничных перспективах торговли России и США
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Дональд Трамп после беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил перспективы для масштабного экономического сотрудничества между двумя странами при условии окончания конфликта на Украине.

    Потенциал торгово-экономического сотрудничества России и США после завершения конфликта на Украине неограничен, передает ТАСС. Такое заявление сделал Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

    «Россия хочет вести с Соединенными Штатами крупномасштабную торговлю, когда завершится это катастрофическое кровопролитие [на Украине], и я согласен», – заявил Трамп.

    Он подчеркнул, что у России есть уникальные возможности для создания значительного благосостояния и увеличения количества рабочих мест, если будет реализован потенциал торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир и необходимо определить эффективные пути достижения этого мира. Глава государства подчеркнул важность поиска взаимоприемлемых компромиссов между Россией и Украиной. Путин по итогам разговора с Дональдом Трампом отметил, что процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной движется в верном направлении.

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    19 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи

    Зарубин: Путин ведет разговор с Трампом из музыкальной школы в «Сириусе»

    Путин ведет переговоры с Трампом по телефону из Сочи
    @ sirius-ft.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом, находясь в помещении музыкальной школы в образовательном центре «Сириус».

    Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин. По его словам, у Путина в Сочи запланирована обширная программа мероприятий.

    Журналист отметил, что президентская связь позволяет главе государства проводить международные звонки в таком формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп начали телефонную беседу.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность личной встречи между Путиным и Трампом.

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    19 мая 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин: Россия выступает за мирное урегулирование на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выступает за мир, необходимо определить эффективные пути достижения этого мира.

    «Президент Соединtнных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия, и я со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру», – рассказал Путин, передает официальный сайт Кремля.

    Ранее Путин рассказал о позиции Трампа по прекращению огня на Украине. Кроме того, Путин назвал разговор с Трампом содержательным, полезным и откровенным.

    В понедельник президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, глава российского государства звонил из Сочи.

    Коментарии (2)
    19 мая 2025, 18:40 • Новости дня
    NYT: Телефонный разговор Путина и Трампа продолжается

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Переговоры лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по телефону продолжаются, сообщает газета New York Times со ссылкой на Белый дом.

    Газета ссылается на заявление Белого дома, который подтвердил факт продолжающейся беседы. «Белый дом подтвердил, что телефонный разговор президента Трампа с президентом России Владимиром Путиным продолжается», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

    Других подробностей о содержании разговора или его возможной продолжительности не приводится.

    Ранее президенты России и США начали телефонную беседу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа.

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    19 мая 2025, 22:15 • Новости дня
    Трамп пообещал ЕС «немедленный старт» переговоров России и Украины

    Трамп сообщил лидерам ЕС о «немедленном» начале переговоров Москвы и Киева

    Tекст: Вера Басилая

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп сообщил европейским лидерам о якобы «немедленном начале» переговоров между Москвой и Киевом.

    «Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно», – написал Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, он сообщил об этом лидерам стран ЕС и главе киевского режима, передает ТАСС.

    Трамп уточнил, что сразу после беседы с Путиным он связался с главой киевского режима Владимиром Зеленским, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и президентом Финляндии Александером Стуббом.

    Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова приступить к совместной работе с Украиной по меморандуму, связанному с будущим мирным договором.

    Президенты России и США обсудили возобновление мирных переговоров и перемирие на Украине, обозначив свои позиции.

    В понедельник Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонную беседу, в ходе которой глава российского государства говорил из Сочи.

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    20 мая 2025, 09:55 • Новости дня
    FT: Лидеры Европы удивились отказу Трампа от санкций против России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главы стран Евросоюза с удивлением отреагировали на отказ президента США Дональда Трампа от новых антироссийских санкций после беседы с президентом России Владимиром Путиным, пишет Financial Times.

    Европейских лидеров поразила позиция Трампа, не поддержавшего идею новых санкций против России, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.

    Главы европейских государств осознали, что Трамп не намерен усиливать давление на Москву и не проявляет инициативы по ужесточению ограничительных мер.

    В разговоре 19 мая, в котором участвовали канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры, стороны рассмотрели дальнейшие возможные шаги по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, одной из тем стала подготовка следующей технической встречи сторон. Несмотря на обсуждение угроз санкций, участники согласились тесно координировать процесс переговоров.

    Ранее американский президент сообщил о возможности сдвигов в разрешении украинского кризиса после телефонного контакта с российским лидером. Вместе с тем в ЕС решили ужесточить санкции против России после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

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