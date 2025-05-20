Гуманитарным переселенцам станет проще в России

Сегодня Россия выступает важной точкой притяжения людей со всего мира, для кого созидательные ценности российского общества являются важной составляющей жизни. Указ президента Российской Федерации от 19.08.2024 № 702 «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» упростил процедуру получения разрешения на временное проживание иностранным гражданам из стран, где деструктивные идеологические установки не позволяют им жить по своему разумению.

При этом такое новшество потребовало решений, связанных с миграционными формальностями, одной из которых является регистрация на «Госуслугах». Отсутствие иностранца в информационных системах притормаживает процесс получения государственных услуг.

Но такие иностранцы, назовем их «гуманитарные переселенцы», приезжают в нашу страну не только для работы или открытия бизнеса, но и для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. И именно с этой позиции гуманитарных переселенцев нужно поддержать.

Для этого будет полезен современный подход к прохождению формальностей, который уже применяется в рамках механизма госуслуг, – расширение круга участников со стороны государства.

За последние годы механизм предоставления госуслуг изменился, был внедрен «бесшовный» принцип, когда самые разные участники, в том числе коммерческие структуры, могут получить доступ к государственной информационной системе, обновлять данные в ней. И одними из первопроходцев этого принципа стали банки.

Новое постановление российского правительства № 630, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным и опубликованное на правовом портале, существенно упростило регистрацию иностранцев на «Госуслугах». Теперь они могут получить СНИЛС при создании подтвержденной учетной записи «Госуслуг» в банке, и для этого не нужен нотариально заверенный перевод паспорта. Сервис уже доступен в Сбере и Т-банке, список банков будет постепенно расширяться.

Мы с экспертами уверены, что сегодняшнее решение правительства – это первый шаг в части создания удобного механизма прохождения формальных миграционных процедур людьми, для которых Россия стала «новым ковчегом», сохраняющим традиционные созидательные ценности. Это не просто наши новые жители, это духовно-культурные братья, им нужно дать современный инструмент социализации и взаимодействия с государством.