Бакальчук обжаловал решение суда по по разделу имущества с Ким

Бакальчук обжаловал решение Савеловского суда по по разделу имущества с Ким

Tекст: Ольга Иванова

Владислав Бакальчук подал апелляцию на решение Савеловского суда Москвы, который ранее постановил разделить имущество в пользу его бывшей супруги Татьяны Ким, передает РИА «Новости». В суде подтвердили получение жалобы от Бакальчука.

Решение по иску Ким о разделе имущества с Владиславом Бакальчуком было вынесено в середине апреля. Тогда пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщала, что суд удовлетворил требования Ким.

Апелляционная жалоба Бакальчука будет рассмотрена в установленном порядке. Подробности претензий и доводы сторон на данный момент не разглашаются.

Ранее судебное решение о разделе имущества между Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким привело к возникновению долга в размере 217 млн рублей из-за несоответствия полученных активов долям сторон.Арбитражный суд Московской области полностью

удовлетворил иск Wildberries к «ВБ девелопмент» о взыскании почти 713 млн рублей долга по невозвращенному займу.