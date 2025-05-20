В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.6 комментариев
Бакальчук обжаловал решение суда по по разделу имущества с Ким
Бакальчук обжаловал решение Савеловского суда по по разделу имущества с Ким
Владислав Бакальчук направил апелляционную жалобу на судебное решение, согласно которому часть его имущества присуждена бывшей супруге Татьяне Ким.
Владислав Бакальчук подал апелляцию на решение Савеловского суда Москвы, который ранее постановил разделить имущество в пользу его бывшей супруги Татьяны Ким, передает РИА «Новости». В суде подтвердили получение жалобы от Бакальчука.
Решение по иску Ким о разделе имущества с Владиславом Бакальчуком было вынесено в середине апреля. Тогда пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщала, что суд удовлетворил требования Ким.
Апелляционная жалоба Бакальчука будет рассмотрена в установленном порядке. Подробности претензий и доводы сторон на данный момент не разглашаются.
Ранее судебное решение о разделе имущества между Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким привело к возникновению долга в размере 217 млн рублей из-за несоответствия полученных активов долям сторон.Арбитражный суд Московской области полностью
удовлетворил иск Wildberries к «ВБ девелопмент» о взыскании почти 713 млн рублей долга по невозвращенному займу.