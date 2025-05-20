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В Егорьевске приостановили работу палатки после массового отравления
Стало известно о госпитализации шести пострадавших после отравления шаурмой в Егорьевске
В подмосковном Егорьевске временно закрыли торговую палатку «Вкус Востока» после того, как 17 человек заразились острой кишечной инфекцией, шесть из них госпитализированы.
Деятельность торговой палатки «Вкус Востока» в Егорьевске, где были зафиксированы 17 случаев отравления, приостановлена, передает РИА «Новости».
В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили: «Деятельность торговой палатки приостановлена, Воскресенским территориальным отделом управления готовятся материалы для передачи в суд».
Специалисты управления Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование по факту регистрации 17 случаев острой кишечной инфекции. По предварительным данным, все пострадавшие ели шаурму в данной палатке по адресу Проспект Ленина, 20. В инфекционное отделение госпитализировали шесть человек. В ходе проверки взяты образцы пищевой продукции для лабораторных исследований.
Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, в торговом павильоне города Егорьевск в Московской области отравились 17 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному факту.