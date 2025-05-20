В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.6 комментариев
Российские военные уничтожили трех террористов у авиабазы в Сирии
Российские военные ликвидировали троих террористов при атаке на авиабазу «Хмеймим»
Военные России предотвратили попытку проникновения террористов-смертников на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, ликвидировав троих нападавших.
Российские военные предотвратили атаку террористов на авиабазу «Хмеймим» в Сирии, передает Газета.ру. По информации Telegram-канала Mash, рано утром 20 мая четверо боевиков-смертников попытались прорваться через охрану военного объекта. Попытка была пресечена: в результате перестрелки трое нападавших были уничтожены, еще один террорист скрылся.
Военные применили ручной противотанковый гранатомет против беглеца, но неизвестно, был ли он ранен. Личности террористов уже установлены – предварительно известно, что все нападавшие были выходцами из Узбекистана и не признают новое сирийское правительство.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что ситуация в Сирии вызывает обеспокоенность Москвы. Он подчеркнул, что радикальные группировки продолжают устраивать этнические чистки, а Россия прилагает усилия для обеспечения безопасности всех национальных и религиозных групп страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Камышлы на северо-востоке Сирии произошли ожесточенные столкновения между курдскими отрядами и сирийской армией. Курдские силы использовали стрелковое оружие и гранатометы. Сирийские военные открыли ответный огонь по позициям курдов. В результате боев погибли не менее пяти человек. Стороны обвинили друг друга в провокациях и нарушении перемирия.