В Мариуполе почтили память освободителей города

Tекст: Елизавета Шишкова

О мероприятии у мемориала работникам Азовстали, погибшим или пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

К памятнику пришли активисты «Молодой Республики», «Молодой Гвардии Единой России» ДНР вместе с главой этих организаций Сергеем Добровольским, врио главы города Олегом Моргуном, сотрудниками администрации и юнармейцами. После боев в Мариуполе мемориал был восстановлен, теперь к нему приносят цветы в память о погибших за освобождение города три года назад.

В ходе церемонии Сергей Добровольский подчеркнул особое значение Мариуполя и вспомнил, как его команда с первых дней освобождения города оказывала гуманитарную помощь и открывала центры поддержки для жителей. Он также отметил, что цветы возлагаются не только в память о павших в годы Великой Отечественной войны, но и в честь воинов, освободивших Мариуполь от нацистов.