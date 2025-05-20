Синоптики предупредили о штормовом ветре и ливнях в четырех округах

Tекст: Мария Иванова

Сильные дожди с грозами и порывистым ветром до 25-30 метров в секунду ожидаются в ближайшие дни сразу в четырех федеральных округах России – Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном, передает ТАСС. Об ухудшении погодных условий предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил: «Через Самару сейчас проходит хорошо выраженный фронтальный раздел и выпущено предупреждение, что до вечера в регионе ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду». По его словам, аналогичная обстановка складывается в Башкортостане и Оренбургской области, где также прогнозируют очень сильный ветер. В Татарстане в ближайшие дни возможен град, а в Кировской области ожидаются заморозки до минус одного градуса и ветер более 25 метров в секунду.

На юге европейской части России, в Крыму, во вторник прогнозируются сильные дожди с грозой и порывами ветра до 27 метров в секунду. В Краснодарском крае также ожидается непогода с ливнями, грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду, а в Астраханской области и Калмыкии ветер усилится до 23-27 метров в секунду.

В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа синоптики прогнозируют сильные ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. На Камчатке глубокий циклон приведет к сильным дождям и шквалистому ветру до 30 метров в секунду.

Ранее Самарское речное пассажирское предприятие сообщало, что в Самаре уже отмечаются штормовой ветер с дождем, зафиксированы случаи падения деревьев и конструкций в областном центре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели жителей Центральной России ожидает похолодание с дневной температурой не выше плюс 17 градусов и сильными дождями.

Между тем в апреле температурные показатели в разных регионах страны превысили климатические нормы, особенно в Якутии и Сибири.

Летом 2025 года температура воздуха на всей территории России окажется выше нормы на два-три градуса, а в ряде регионов возможна засуха и сокращение осадков, предупредили синоптики.