Названа численность украинских школьников, обучающихся в Грузии на русских секторах

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

По его словам, «для украинских детей открыты секторы в четырех школах, в Тбилиси и Батуми. В настоящее время на них числится 2200 учащихся, 1383 обучаются на украинских секторах, остальные – на русском», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Он сообщил также, что в Грузии получили работу до 80 украинских педагогов и детских психологов.

«В 2022-2025 годах министерство образования Грузии выделило на детей из Украины около 20 млн лари (примерно 7,4 млн долларов)», – сказал Вольский.

Всего за эти годы в Грузии учатся или завершили школы до 3 тыс. украинских детей. Грузия приняла до 30 тыс. украинских беженцев, оказав им материальную поддержку на правительственном уровне.

После начала СВО Украина по решению Владимира Зеленского отозвала посла из Грузии, так как Грузия не открыла «второй фронт» против России. Киев также вынудил вернуться в Тбилиси посла Грузии на Украине. При этом Грузия полностью поддержала Украину на международной арене, присоединившись к более чем 600 резолюциям в пользу Киева.