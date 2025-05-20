Разговор Путина и Трампа: главное

Сергей Миркин
Почему Зеленский боится Стамбула-2022
В 2022 году украинские пропагандисты запустили нарратив, что СВО не имеет никакого отношения к войне в Донбассе. Теперь – что Стамбул-2022 и Стамбул-2025 – это абсолютно не связанные между собой переговоры. Но это не так.
Мария Бутина
Гуманитарным переселенцам станет проще в России
Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.
Федор Лукьянов
Психологическая игра Москвы и Вашингтона продолжается
Похоже, что два больших начальника ведут друг с другом психологическую игру, каждый считает, что хорошо понимает визави. Основой тактики Путина, вероятно, служит предположение, что для собеседника тема заведомо менее приоритетна, чем для него.