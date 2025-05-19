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    19 мая 2025, 21:00 • Общество

    Россияне выбрали настоящих друзей

    Россияне выбрали настоящих друзей
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    На фоне длительного противостояния между Россией и Западом граждане страны резко изменили свое мнение о том, кто является главным врагом Москвы. Если раньше пальма первенства принадлежала США, то теперь лидером антипатий стала Франция, а вслед за ней расположились Британия и Германия. Чем можно объяснить подобный социальный феномен?

    ВЦИОМ опубликовал результаты исследования «Друзья и враги России». В опросе приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет. Целью анализа стало определение дружественных и недружественных государств по мнению населения страны. Отмечается, что погрешность полученных данных не превышает 2,5%.

    Тройку главных «друзей» России возглавил Китай: ему отдают предпочтение около 65% респондентов. Пекин традиционно занимает лидирующую позицию в данном исследовании с 2014 года. Причем первенство Поднебесной регулярно укрепляется в глазах россиян: еще в 2022 аналогичный показатель республики равнялся 55%.

    За Китаем с результатом в 41% следует Белоруссия. Как и Пекин, Минск стабильно сохраняет вторую строку в рейтинге на протяжении всего периода мониторинга. Замыкает тройку лидеров Индия (26%). Примечательно, что еще в 2019 году Нью-Дели занимал лишь пятое место в списке «друзей» России, уступая на тот момент Казахстану и Турции.

    Заметный рывок продемонстрировала КНДР. Если в 2022 в число союзников Пхеньян включали лишь 4% респондентов, то сегодня этот показатель равняется 26%. Чуть ниже расположились Иран (16%) и Казахстан (11%). Другие республики Центральной Азии в десятку главных союзников России не попали.

    Однако в ней с одинаковым результатом (7%) оказались Сербия, Венгрия и даже США. Подобный показатель для Вашингтона крайне нетипичен. В предыдущие годы мониторинга Штатам редко удавалось заручиться хотя бы 2% голосов. Еще более необычной ситуацию делает резкая «просадка» Белого дома в списке «недоброжелателей» Москвы.

    С 2014 по 2022 год США стабильно удерживали первое место в качестве основного оппонента России (их показатель колебался в районе 67-76%). Однако в настоящий момент Вашингтон занимает лишь пятую строку в данном рейтинге. Догнать и перегнать Америку удалось государствам-членам Евросоюза.

    Главным «недоброжелателем» России в глазах населения сегодня стала Франция (48%). Причем за последние три года Парижу удалось «нарастить» свой результат более чем в два раза (21%). Вторую и третью строки заняли Британия и Германия (42% и 41% соответственно). Интересно, что Украине досталось только четвертое место (38%).

    «Резкое изменение восприятия россиян отношений с США объясняется приходом новой администрации в Белый дом. Исторически наши граждане более тепло относились именно к республиканским лидерам Штатов. Их идеологические и ценностные воззрения очень близки обществу в России», – считает политолог Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ.

    «Дональд Трамп, в отличие от Джо Байдена, лишен недостатков излишней политкорректности. При этом его публичный образ отличается легкой, но харизматичной грубостью. Кроме того, он не выстраивает барьеров между собой и простыми американцами. Такие люди всегда импонировали россиянам. Соответственно,

    приятные впечатления от лидера Штатов перекладываются на всю возглавляемую им страну.

    Общество видит его попытки урегулирования украинского кризиса, слышит уважительные заявления в адрес Москвы. Это не может не способствовать коррекции оценок диалога с США», – добавляет собеседник.

    «Кроме того, Америка в целом более близка к России в ценностном плане, чем Европа. Это нация первооткрывателей, осваивавшая такие же труднодоступные территории, как наши Сибирь или Дальний Восток. Все это также накладывает заметный отпечаток на сформировавшиеся культуры», – поясняет эксперт.

    «Со Старым же светом нас связывает длительная и конфликтная история взаимодействия. Европа воспринимается как музей, которым заправляет совершенно чуждый политический класс. Нынешние лидеры ЕС, например, Эммануэль Макрон или Фридрих Мерц, олицетворяют бюрократизм и заносчивость – те качества, которые россияне не любят. В какой-то степени они и становятся отражением нашего восприятия Европы», – рассуждает Межуев.

    Очевидно, что в российском обществе есть большое разочарование в отношении немцев,

    рассуждает германский политолог Александр Рар. «Граждане России искренне не понимают, почему Берлин разделяет критику Москвы, которую инициируют Польша и Прибалтика. Свою роль играют и масштабные поставки вооружений Украине», – полагает он.

    «При этом русские смогли примириться с немцами после Второй Мировой войны. Более того, именно Кремль содействовал воссоединению Германии, что являлось беспрецедентным дружеским жестом. И долгое время ФРГ отвечала взаимностью: Берлин и Москва пытались выстроить партнерские отношения», – напоминает собеседник.

    «Потепление наблюдалось в разных сферах: в газовой отрасли, в культурных связях, во взаимодействии бизнеса. Но сегодняшняя риторика немецких властей, которая ставит под сомнение победу Советского Союза над Третьим Рейхом, разочаровывает россиян. Схожая ситуация наблюдается и с Францией», – продолжает эксперт.

    По его мнению, обычно граждане России видели Лондон главным конкурентом Москвы в Европе. «Но от Парижа, как и от Берлина, такой агрессивной риторики никто не ожидал. Поддержка Украины со стороны правительства Эммануэля Макрона удивила российское общество, чем и объясняется результаты исследования», – говорит Рар.

    Что касается списка «друзей», то первое место Китая объясняется большим политическим весом этой страны,

    считает Станислав Ткаченко, профессор факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Китай сегодня на подъеме и на равных соперничает с США за право называться первой экономикой мира», – поясняет он.

    «Конечно, на фоне КНР другим государствам легко затеряться. Тем более что каждая встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина становится крупным информационным поводом мирового уровня. Соответственно, это дает гражданам основания считать Пекин основным партнером Москвы: если о нем много говорят, значит, это неспроста», – добавляет эксперт.

    «С другой стороны, на данный момент наши отношения нельзя назвать союзническими, но готовность обществ двух стран к более близкому взаимодействию, а также целый ряд масштабных совместных проектов, внушает надежду на углубление имеющихся отношений. Что касается Белоруссии, то ее второе место в рейтинге можно назвать несправедливым.

    Вне всяких сомнений, Минск сегодня является главным и безоговорочным другом и союзником Москвы.

    Однако республика – и это хорошо – редко генерирует масштабные информационные поводы, а лидеры наших стран встречаются настолько часто, что с точки зрения обывателя их встречи и переговоры стали частью политической «нормальности», – акцентирует эксперт.

    «Что касается присутствия Индии в тройке главных «друзей», то этот успех можно объяснить последовательной дипломатией Москвы и Нью-Дели. Индия с самого начала СВО заявляла о неприемлемости санкций в отношении Москвы. Кроме того, во время премьерства Нарендры Моди наши торговые отношения также стали активизироваться», – считает собеседник.

    «В резком скачке позитивного отношения к КНДР также нет ничего удивительного. Пхеньян официально стал нашим «братом по оружию». Прямая поддержка СВО дорогого стоит, а для многих россиян участие корейцев в освобождении оккупированных территорий Курской области, вероятно, стало сюрпризом.

    Это и сыграло на руку дружбе между нашими странами.

    Иран также является частым гостем новостной повестки в России. Эта страна на слуху, при этом она также выступает антагонистом для Запада. Россияне чувствуют близость положения наших государств и ценят поддержку Тегерана по принципиально важным политическим вопросам. Свою роль играет и недавно заключенный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве», – подчеркивает эксперт.

    «Между тем, низкие показатели республик Центральной Азии могут расстроить наблюдателей, учитывая тот факт, что государства региона имеют тесные исторические связи с Россией. Однако проблемы миграции и свежесть воспоминаний о теракте в «Крокусе» отбрасывают тень на наши отношения. Кроме того, постсоветские страны пытаются заигрывать с США и Европой, что также снижает доверие к ним», – заключил Ткаченко.

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