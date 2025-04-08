Госдума ратифицировала договор о партнерстве России и Ирана

Tекст: Александра Юдина

Госдума России ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, передает ТАСС.

Договор закрепляет стратегическое партнерство между Россией и Ираном, охватывая такие ключевые сферы, как оборона, борьба с терроризмом, энергетика, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культура, наука и технологии. Это создаст правовые рамки для долгосрочного сотрудничества между двумя странами.

Ратификация данного документа подчеркивает намерение обеих стран углубить и расширить взаимодействие в различных областях, что может существенно повлиять на региональные и международные отношения.

В рамках партнерства будет усилено сотрудничество в области обороны и борьбы с терроризмом, что имеет особое значение на фоне текущих международных вызовов.

Напомним, президенты России и Ирана подписали договор, закрепляющий статус стратегического партнерства между двумя государствами и охватывающий различные сферы сотрудничества. Путин назвал этот договор прорывным.