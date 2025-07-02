В США аннулировали рекорды трансгендерной пловчихи Лии Томас

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Axios, решение связано с требованием администрации Трампа, которая пригрозила университету лишением федерального финансирования в размере 175 млн долларов, если он не ограничит участие трансгендерных спортсменов в женских командах.

Лия Томас стала первой трансгендерной спортсменкой, выигравшей титул чемпионки NCAA первого дивизиона в 2022 году.

Министр образования Линда МакМахон заявила: «Сегодня – великая победа для женщин и девочек не только в Университете Пенсильвании, но и по всей стране». Она добавила, что ведомство продолжит «неустанно бороться за восстановление правильного применения IX поправки».

Университет уточнил, что аннулирует все рекорды, титулы и другие достижения, присужденные трансгендерным спортсменам, и передаст их цисгендерным спортсменкам. В дальнейшем трансгендерные спортсмены не смогут выступать за команды в соответствии со своей гендерной идентичностью.

Президент университета Дж. Ларри Джеймсон подчеркнул, что учреждение по-прежнему стремится создавать уважительную и гостеприимную среду для всех студентов, однако обязано соблюдать федеральные требования и правила NCAA. Представитель университета отдельно отметил, что женские раздевалки и туалеты для спортсменок будут строго разделяться по признаку пола и предоставляться на равных условиях для каждого пола.

В январе Палата представителей США одобрила законопроект, запрещающий трансгендерам (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) участвовать в женских школьных спортивных командах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в чемпионате по женскому футболу в Австралии победила команда с пятью трансгендерами. Наиболее серьезные за последние время скандалы разгорелись из-за проваливших гендерные тесты боксерш на Олимпиаде.