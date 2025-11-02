С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Жители четырех регионов России выиграли по миллиону рублей в лотерею
Жители четырех областей России выиграли по миллиону рублей в лотерею
Сразу четыре жителя разных регионов страны стали обладателями призов в миллион рублей в розыгрыше популярной лотереи, сообщили в пресс-службе бренда.
По итогам 163-го тиража лотереи «Мечталлион» сумма всех выигрышей составила 100 536 880 рублей, рассказали в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, передает РИА «Новости».
При этом четверо участников выиграли по миллиону рублей. Счастливые билеты они купили в Пермском крае, Амурской, Сахалинской и Челябинской областях. Праздничный тираж был приурочен ко Дню народного единства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работница рыбзавода с Камчатки выиграла в лотерею 15 млн рублей. Исследование показало, что треть лотерейных миллионеров вложили выигрыш в жилье.
Между тем математик, профессор РАН Иван Оселедец отметил, что вероятность выиграть крупную сумму в лотерею составляет менее 0,2%.