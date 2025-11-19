  • Новость часаПутин: Россия планирует перейти на серийное производство малых атомных электростанций
    Как Россия теряет зависимость от мировых цен на нефть
    Эксперты объяснили резкое изменение позиции Зеленского по переговорам с Россией
    Глава МИД Польши обвинил президента Навроцкого в подготовке выхода из ЕС
    Украинцев в Германии уравняли с беженцами из других стран
    Путин поручил подготовить национальный план внедрения генеративного ИИ
    Путин поручил рассмотреть создание штаба по искусственному интеллекту в России
    Путину показали российского антропоморфного робота (видео)
    Путин рассказал о результатах двухдневного медобследования
    Ямпольская рассказала о новой языковой политике России
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

    Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект – опасный подхалим

    Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    19 ноября 2025, 21:39 • Новости дня

    США пригрозили России санкциями, которые только и «ждут зеленого света»

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель президента США Дональда Трампа при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что американские усилия по разрешению украинского конфликта зашли в тупик, якобы из-за нежелания российского президента Владимира Путина встретиться с Владимиром Зеленским, поэтому на Западе ищут новые возможности для переговоров.

    По словам Уитакера, Европа должна быть готова, потому что Кремль «безрассуден и непредсказуем, он может предпринять шаги на территории НАТО», сказал он в интtрвью Bloomberg. Он указал на то, что усилия Трампа по обеспечению мира на Украине зашли в тупик, поскольку президент России Владимир Путин отверг уступки и попытки встретиться с Зеленским.

    «Мы продолжим искать возможности для переговоров», – сказал Уитакер. Посол США подчеркнул, что законопроект о «сокрушительных» антироссийских санкциях в конгрессе «только ждет зеленого света».

    Уитакер добавил, что вскоре некоторые страны Европы станут экономически сильнее, что только поможет в усилиях США. Кроме того, он заявил, что европейским союзникам следует занять «более агрессивную» позицию по отношению к Москве и продвигать планы по использованию замороженных российских активов для финансирования военных действий на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп может усилить антироссийские санкции при условии, что сам будет принимать решение о их введении или отмене, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме. США ввели санкции против россиян и компаний за киберпреступность. Новак заявил о росте добычи нефти в России несмотря на санкции.

    19 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Эксперт указал на роль США в украинской атаке ракетами ATACMS по Воронежу

    Военный эксперт Кнутов: Российские военные показали высший класс в отражении ракетного удара по Воронежу

    @ Минобороны РФ

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские военные показали высший класс в отражении атаки ATACMS по Воронежу и уничтожении установок MLRS. Но само по себе применение американских ракет по территории России показывает неготовность администрации Дональда Трампа к деэскалации украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «В Воронеже множество объектов, которые могли интересовать ВСУ в качестве цели. Среди них Военно-воздушная академия им. Жуковского и Гагарина, аэродромы, учебные центры, Нововоронежская АЭС. Судя по всему, противник намеревался ударить по кадровой составляющей российских сил, а также создать панику среди мирного населения», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Нужно отметить, что российские военные показали высший класс в отражении атаки. ATACMS крайне трудно сбить – она летит по баллистической траектории и маневрирует на ряде участков. Мы выработали алгоритмы для работы по ним, в том числе благодаря уничтожению частично схожих ракет «Точка-У». Думаю, расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» применили также элементы искусственного интеллекта», – считает спикер.

    «Блестяще провели и ответное уничтожение установок MLRS. Судя по всему, наши беспилотники контролируют воздушное пространство на всей территории, прилегающей к линии боевого соприкосновения. Информация практически в режиме онлайн и без всяких задержек прошла на командный пункт батареи «Искандеров». После чего были произведены ответные пуски по точным координатам», – предположил аналитик.

    «Важна также ликвидация работающих на MLRS специалистов, каждый из которых для ВСУ на вес золота. Между тем сам факт удара ATACMS по России говорит о том, что нынешняя администрация Дональда Трампа продолжает политику эскалации украинского кризиса, запущенную его предшественником Джо Байденом», – заключил Кнутов.

    Ранее ВСУ пытались ударить четырьмя американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронеже. Все боеприпасы были сбиты расчетами С-400 и «Панциря», сообщается в Telegram-канале Минобороны. Упавшие обломки повредили крыши Воронежского геронтологического центра и детдома для сирот, а также частный дом. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

    В ответ на это российская воздушная разведка оперативно вычислила место пуска ATACMS. Две установки MLRS располагались в Харьковской области – в районе Волосской Балаклеи в 50 км к юго-востоку от Чугуева. «Боевым расчетом ОТРК «Искандер-М» был нанесен удар по ракетной позиции ВСУ. В результате две установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом – до 10 человек – были уничтожены», – сообщает Минобороны.

    «Не задалась у Киева атака американской дальнобойкой по «международно-признанной» территории России. ПВО сработала на «пятерочку», – пишет в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. «Генштаб ВСУ вчера с помпой объявил, что ударил по России ракетами ATACMS. Очевидно, теми, что бьют на 300 км. Разрешение на такие операции дали еще при Байдене», – напомнил он.

    Кроме того, в ночь на среду дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 65 украинских беспилотников. Над Черным морем нейтрализовали 16 дронов, над Воронежской областью – 14, над Кубанью – также 14. Над Белгородской областью уничтожили 11 БПЛА, над Азовским морем – девять, над Брянской областью – один.

    19 ноября 2025, 10:44 • Новости дня
    Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

    @ Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где у него планировалась встреча с Владимиром Зеленским, сообщили источники.

    Уиткофф отложил свою поездку в Турцию, пишет Axios со ссылкой на источники на Украине и в США.

    При этом спецпосланник президента США ранее проводил встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым в Майами. На них обсуждались детали будущей встречи с Зеленским.

    Во вторник источники сообщали, что Уиткофф планирует встретиться с Зеленским в Турции.

    После этого стали появляться сообщения о том, что встреча Уиткоффа с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком также отменена на фоне коррупционного скандала на Украине.

    Кроме того, в прессе указывали, что США создают новый план урегулирования конфликта на Украине, ведутся «тайные» консультации с Россией.

    При этом в среду Зеленский прибыл на территорию Турции.

    19 ноября 2025, 20:55 • Видео
    Зеленского лишают реальной власти

    Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    19 ноября 2025, 12:12 • Новости дня
    @ общественное достояние

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Произведенная киевским режимом замена имен императоров Российской империи Николая I и Николая II насмешила помощника президента России Владимира Мединского.

    К списку запрещенных на Украине были отнесены Николай I и Николай II, их обозначили там как «Микола Перший» и «Микола Другий», передает РИА «Новости».

    В разрешенный список попал писатель Николай Гоголь под именем «Микола Гоголь» – как «известный собиратель украинского фольклора».

    Мединский отметил в статье для «Комсомольской правды», что в украинском списке оказались главным образом русские классики XVIII и XIX веков – представители театра, литературы, музыки, искусства.

    «Особые заслуги обнаружились у «Миколы» Гоголя как (не смейтесь) известного «собирателя украинского фольклора». «Микола Гоголь» разрешен, зато «Микола Перший» и «Микола Другий» – оба отныне на Украине запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже», – указал он.

    Также Мединский указывал, что происходящее на Украине стало трагедией для всего русского мира и последствием накопленных ошибок.

    Он отмечал, что возвращение прежних русских названий городам, таким как Днепропетровск и Елизаветград, является правильным шагом.

    19 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение, сообщает американское издание Politicо со ссылкой на представителя Белого дома.

    Как пишет Politico, новый план урегулирования, судя по всему, был разработан без непосредственного участия Украины и европейских стран, передает ТАСС. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Один из чиновников Белого дома отметил: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Владимиру Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Украину. Источник издания добавил, что мнение Европы в данном вопросе не играет решающей роли.

    Ранее Reuters сообщило, что делегация США, которую возглавляет министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл, прибыла в Киев по поручению администрации президента Дональда Трампа, чтобы прояснить ситуацию и рассмотреть пути прекращения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ со ссылкой на источники сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл планирует провести переговоры с российскими официальными лицами после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве. Axios сообщил, что администрация США якобы разрабатывает новый план урегулирования конфликта на Украине и ведет «тайные» консультации с российской стороной.

    19 ноября 2025, 11:02 • Новости дня
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слушания по возобновлению гражданского иска президента США Дональда Трампа против Хиллари Клинтон прошли во вторник в Апелляционном суде 11-го округа в Бирмингеме.

    Трамп обвиняет Клинтон, Демократический национальный комитет и политических союзников в сговоре с целью помешать его победе на выборах 2016 года, по его версии, его оппоненты распространяли лживые сведения о якобы его связях с Россией, пишет Bloomberg.

    Адвокат Трампа Ричард Клу заявил суду, что президент стал жертвой «непрерывной череды противоправных действий». Он указал на моральный ущерб, нанесенный Трампу, и на его значительные финансовые траты. Также апелляция касается отмены почти миллиона долларов штрафа, наложенного за подачу, по мнению суда, необоснованного иска.

    Судьи высказались скептически: председательствующий судья Уильям Прайор признал за нижестоящим судьей право считать иск «политическим манифестом» и указал на недостаточную детализацию претензий Трампа.

    Защита Клинтон настаивала, что претензии Трампа политические, а не юридические, и иск был подан слишком поздно, чтобы его рассматривать.

    Сам иск был отклонен судьей Флориды Дональдом М. Миддлбруксом, который назвал изложенные требования Трампа попыткой вынести политические претензии в юридическую плоскость.

    В ходе своего первого президентского срока в 2020 году Трамп разрешил рассекретить все документы, касающиеся расследования приписываемого ему «сговора» с Москвой, а также скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

    19 ноября 2025, 19:16 • Новости дня
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрит представления председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел.

    «Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», – сообщила коллегия, передает РИА «Новости».

    Под уголовное преследование могут попасть как действующие судьи, так и те, кто находится в отставке.

    В прошлом году в Москве вынесли приговор экс-судье за взятку.

    19 ноября 2025, 11:11 • Новости дня
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Национальное антикоррупционное бюро на Украине упомянуло Владимира Зеленского в обвинительном заключении против бизнесмена Тимура Миндича, связанного с коррупцией в энергетике.

    В тексте обвинения, опубликованном Национальным антикоррупционным бюро Украины, говорится, что Миндич пользовался личными отношениями с Владимиром Зеленским и его связями с чиновниками для организации преступлений, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что Миндич имел значительное влияние благодаря знакомству с главой киевского режима и участвовал в незаконном обогащении через схемы в различных отраслях украинской экономики в период военного положения.

    Из обвинения следует, что следствие установило факты преступной деятельности Миндича в энергетике и обороне, где бизнесмен влиял на министра энергетики Галущенко и министра обороны Умерова. Следователи НАБУ сообщило, что успешная реализация схем зависела от систематических встреч Миндича с руководителями министерств, что позволяло получать крупные суммы денежных средств при содействии главы Минобороны и главы Минэнерго.

    В документе также зафиксировано, что Миндич контролировал финансовые потоки в энергетике, покровительствуя Галущенко перед Зеленским с целью управления денежными потоками и легализации средств через доверенных лиц в ведомстве. В заключении прямо говорится, что Галущенко получал выгоду от сотрудничества с Миндичем, а деньги отмывались через советника министра энергетики.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения бизнесмену Тимуру Миндичу, которого называют «кошельком» Зеленского, сразу по пяти статьям.

    Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф отменил свою поездку в Турцию, где планировалась встреча с Владимиром Зеленским.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны на сумму не менее 100 млн долларов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Евросоюза, включая Урсулу фон дер Ляйен и Жозепа Борреля, к «схемам Миндича».

    19 ноября 2025, 20:01 • Новости дня
    Политолог Нечаев: Зеленский пытается «перебить» коррупционный скандал разговорами о мире

    @ Oscar Gonzalez/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Владимир Зеленский не стремится к реальным переговорам и не готов вести их добросовестно – его внезапный интерес к миру продиктован желанием отвлечь внимание от громкого коррупционного скандала, заявили газете ВЗГЛЯД политологи Алексей Нечаев и Иван Лизан. Ранее Зеленский сообщил о намерении активизировать диалог по урегулированию конфликта на фоне публикации данных о том, что он связан с коррупционным делом Тимура Миндича.

    «Не так давно на Банковой отказались от ведения переговоров, однако после публикации пленок НАБУ и упоминания Зеленского в коррупционных делах тот резко передумал и изменил риторику: теперь он вновь радеет за мир и переговоры в Турции», – сказал политолог Алексей Нечаев.

    По словам эксперта, Зеленскому необходимо «любой ценой перебить негативный информационный фон», а для этого «все средства хороши».

    «Поэтому он делает то, что ему подсказывает его "чуйка" как артиста, а медиамашина "95-го квартала" выполняет его поручение. В результате мы видим, что Зеленский фотографируется с детьми, ездит на участки фронта, где нет интенсивных боевых действий, подписывает пиар-сделки о "бумажных самолетиках" с Макроном, пытается что-то выторговать у испанского короля и внезапно готов к переговорам в Турции», – перечислил собеседник.

    «Но верить в искренность Зеленского не приходится. Он не стремится к полноценным переговорам и не будет вести их добросовестно. Думаю, американцы это тоже понимают. Однако они видят окно возможностей для того, чтобы навязать ему свою версию мирного соглашения. Не факт, что эта версия устроит нас. Но сама тенденция для России скорее благоприятна», – считает Нечаев.

    «Коррупционный скандал с участием Тимура Миндича заметно ослабил позиции Зеленского. Мы видим, что против него пока еще осторожно, но уже высказываются некоторые украинские оппозиционеры. На Западе эти перемены тоже ощущают, потому США решили актуализировать тему мирных переговоров со своей стороны», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Логика американцев проста: пока под Зеленским и его ближайшим окружением максимально расшатаны кресла, им можно навязать некое предложение. Возможно, Вашингтону действительно удастся добиться от Украины каких-либо подвижек в вопросе окончания конфликта, но надеяться на глобальные перемены не стоит», – добавляет он.

    «Наступление мира для Зеленского также станет окончанием пребывания у власти. Поэтому местное руководство заинтересовано в создании дипломатической "дымовой завесы".

    Им хочется показать американским партнерам, что они готовы к переговорам, поэтому им не стоит отдавать приказов о "расправе" над Зеленским», – поясняет собеседник.

    «Соответственно, Зеленский надеется растянуть этот период переговорной неопределенности как можно дольше. Он будет юлить, возмущаться предложенным условиям, уходить от конкретных действий, поскольку в реальном завершении конфликта он не заинтересован», – заключил Лизан.

    Ранее Зеленский заявил о визите в Турцию для активизации переговоров с Россией. По его словам, у Киева якобы имеются наработки по возможному завершению конфликта, которые он готов предоставить партнерам на рассмотрение. Тем не менее еще недавно замглавы МИД Украины Сергей Кислица говорил об «исчерпании» переговорного формата в Стамбуле.

    Позже по итогам встречи с президентом Турции Зеленский заявил, что «сейчас активизировались многие процессы по мирному урегулированию войны на Украине», и выразил надежду на завершение конфликта.

    Между тем, как сообщает издание Politico, уже на этой неделе или до конца месяца все участники конфликта на Украине могут согласовать рамочное мирное соглашение. В документе пока отсутствуют подробности по вопросам гарантий безопасности Киева и контролируемых Россией территорий.

    Как отмечал один из чиновников Белого дома: «То, что мы предложим Украине, является разумным». При этом в американской администрации считают, что Зеленскому придется принять данный план под давлением обстоятельств на поле боя и коррупционного скандала, охватившего Киев.

    19 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Игорь Бухаров направил председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой устранить неравенство в условиях для ресторанов и торговых сетей.

    В обращении рестораторы отмечают, что у магазинов, реализующих готовую еду, менее строгие требования к оборудованию, помещениям и санитарии по сравнению с кафе и ресторанами, передает РБК.

    По мнению ФРиО, готовая еда в торговых сетях по сути является услугой общепита, но стоит дешевле в первую очередь из-за отсутствия строгих требований, а не только из-за масштабов бизнеса. Такое положение, считают авторы письма, создает неравную конкуренцию для предприятий сферы HoReCa.

    Бухаров пояснил, что рестораны и кафе вынуждены инвестировать серьезные средства в оборудование кухонь, вентиляцию, обучение персонала и обеспечение санитарных условий, тогда как торговые сети зачастую обходятся без должного разграничения зон или даже без отдельных санузлов для посетителей. Он отметил, что в законодательстве сейчас вообще отсутствует определение «готовая еда», из-за чего вопрос регулирования остается открытым.

    В Ассоциации компаний розничной торговли, объединяющей ведущих ретейлеров, на запрос журналистов не ответили. Аналогично не поступили официальные комментарии от X5, «Магнит» и «Лента».

    Ранее Ozon и Wildberries обвинили в нечестной конкуренции.

    Банк России начал открытый диалог с финансовыми структурами и платформами по вопросам скидок на маркетплейсах.

    Ozon и Wildberries ответили на инициативу ограничить скидки, заявив о необходимости четких правил.

    19 ноября 2025, 18:42 • Новости дня
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey-2025, организованной «Сбером» в Москве, осмотрел выставку ИИ-технологий.

    В рамках форума Путину была продемонстрирована инновационная разработка –  отечественный антропоморфный робот, созданный на базе технологий «Сбера», передает РИА «Новости».

    Во время обхода выставочной экспозиции глава государства смог наблюдать, как робот исполнил для него ритмичный танец.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ.

    Ранее в кабмине заявили о необходимости активного внедрения ИИ в России.

    19 ноября 2025, 19:35 • Новости дня
    Путин рассказал о недавнем прохождении двухдневного медобследования

    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время посещения выставки «Сбера», посвященной искусственному интеллекту, поделился подробностями о недавно пройденном медицинском обследовании.

    По словам главы государства, процедура заняла почти двое суток, передает ТАСС. «Я только что проходил ежегодное обследование, это заняло у меня почти двое суток – с ночевкой в клинике», – сказал Путин.

    Президент уточнил, что прибыл в клинику во второй половине дня и покинул ее на следующий день. Путин также отметил, что результаты обследования оказались благоприятными: «Слава богу, все хорошо».

    Обсуждая технологии, представленные на выставке, глава государства прокомментировал инициативу главы «Сбера» Германа Грефа по внедрению искусственного интеллекта в чекапы. «Пройти такое обследование за минуту – кажется фантастикой», – сказал он.

    Напомним, Путин в среду приехал в штаб-квартиру «Сбера» на конференцию по ИИ. Главе государства показали российского антропоморфного робота.

    19 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Останкинский районный суд Москвы рассмотрел материалы по делу об административном правонарушении, связанном с нарушением военного положения.

    Это первый подобный случай привлечения к административной ответственности по этой статье в Московском регионе, передает ТАСС со ссылкой на документы. Фигурант дела обвиняется по части первой статьи 20.5.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, по которой ему грозило до 30 суток ареста.

    Процесс проходил без участия самого мужчины и представителей СМИ. Какое наказание вынесли фигуранту, будет известно позже.

    Ранее в Кирове 14-летнюю девочку впервые привлекли к ответственности за распространение видеозаписи работы системы ПВО, на ее родителей составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

    19 ноября 2025, 13:20 • Новости дня
    Политолог Шеслер: Депортированные из США украинцы попытаются сбежать в Европу

    @ Raul Moreno/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Депортированные из США украинцы не останутся на родине. Среди них могут быть мужчины призывного возраста. Они не собираются воевать и будут использовать любую возможность, чтобы от этого уклониться, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее через границу с Польшей на Украину вернулись 50 выдворенных из Штатов граждан.

    «С Украины в США чаще ехали мужчины. Дело в том, что страны находятся далеко, и речь идет о довольно сложной дороге. Нередко украинцы проникали в Штаты нелегальным путем через Мексику. Женщины с детьми в основном останавливались в странах Европы», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    Она указала на ужесточение администрацией Дональда Трампа миграционной политики. «Так, выдворению подверглись тысячи граждан Латинской Америки. Выходцы с Украины тоже попали под этот каток», – добавила собеседница. По ее мнению, депортированные украинцы не останутся на родине.

    «Среди них могут быть мужчины призывного возраста. Они не собираются воевать и будут использовать любую возможность, чтобы от этого уклониться. Возможно, люди снова прибегнут к нелегальным путям: попытаются пересечь границу, купив поддельные справки, или переплыть реку Тиса», – рассуждает Шеслер.

    «Другие категории граждан, скорее всего, тоже захотят сбежать в одну из европейских стран. Если у них испорчен паспорт штампом о депортации, они могут снова оформить документ на Украине и выехать», – продолжила политолог. Впрочем, в Европе, где все чаще из-за нехватки средств сокращают пособия украинцам, которые не хотят или не могут работать, едва ли встретят новых беженцев с радостью.

    Однако процесс массовой депортации украинских граждан из стран Запада пока не будет, считает эксперт. «Каждый случай выдворения иностранца сопровождается трудоемкими и затратными для государства процедурами. Да, несколько десятков человек были высланы – помимо США – из Польши. Это были люди, которые совершили административные нарушения», – напомнила собеседница.

    «В Германии в последнее время звучат заявления о необходимости вернуть на родину украинцев в возрасте 18-22 лет. Но говорить легко, а перейти к непосредственному исполнению этого немецкие власти не могут, потому что у них существуют очень жесткие законодательные процедуры, и каждый случай индивидуален. Провести через это сотни тысяч беженцев абсолютно нереально», – заключила Шеслер.

    Ранее на Украину вернулись 50 депортированных из США граждан. Группа прибыла через пункт пропуска «Шегини» на границе с Польшей, сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что пограничники оформили въезд вернувшихся «в соответствии с определенными законодательством правилами».

    По его словам, Вашингтон уведомил киевские власти о планах депортации транзитом через Польшу лиц без американского гражданства, являющихся выходцами с Украины. Киев принимает своих граждан и уточняет обстоятельства, приведшие к решению об их принудительном выдворении, заявил Демченко.

    На минувшей неделе посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила газете The Washington Post, что администрация Дональда Трампа готовится депортировать около 80 украинцев, нарушивших законодательство страны. «Украина – это военная зона, которая в данный момент находится в военном положении, и вероятно, что любой, кого депортируют, будет насильно призван в армию и отправлен на фронт», – приводило издание заявление адвокатов.

    По информации газеты, за финансовый 2024 год из США были выдворены 53 украинца. Менее чем за 200 дней второго президентского срока Трампа власти страны выслали 1,6 млн нелегалов, заявила в августе министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

    Отметим, по данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) на апрель 2025 года, на территории всей Европы находятся 6 357 565 украинских беженцев. В последнее время недовольство из-за наплыва украинцев нарастает в Польше и Германии.

    19 ноября 2025, 13:00 • Новости дня
    ВС России усилили наступление в Димитрове, сорвав попытки ВСУ вырваться из окружения

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Димитрове в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые отряды 51-й армии продолжают активное наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Сорваны три попытки формирований 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 38-й бригады морской пехоты вырваться из кольца окружения.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Продолжается зачистка населенного пункта Ровное, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Отражены пять атак на бронетехнике подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Были уничтожены до 45 боевиков и бронеавтомобиль «Казак».

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 255 военнослужащих, три бронемашины, два пикапа и артиллерийское орудие.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Белицкого, Родинского, Октябрьского, Нового Донбасса, Артемовки в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 470 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и семь автомобилей, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделениями группировки «Север» нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Алексеевки, Варачино и Павловки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям полка нацгвардии и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Волчанскими Хуторами, Вильчей и Колодезным.

    ВСУ при этом потеряли до 130 военнослужащих, машину пехоты, станцию РЭБ и семь складов матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Кучеровки, Петровки, Староверовки, Купянск-Узлового в Харьковской области и Александровки в ДНР.

    В Купянске штурмовые отряды 6-й армии продолжают зачистку городских кварталов и уничтожение остатков окруженных подразделений противника.

    В течение последних суток были отражены две атаки формирований 125-й и 143-й механизированных бригад ВСУ под Благодатовкой и Кутьковкой в Харьковской области с целью прорыва к реке Оскол для восстановления разрушенных переправ. Противник потерял до десяти боевиков, отчитались в Минобороны.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ, американский бронеавтомобиль HMMWV, две бронемашины «Казак», артиллерийское орудие и две станции РЭБ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 220 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Николаевки, Славянска, Дружковки, Закотного, Платоновки, Константиновки, Диброва и Рай-Александровки в ДНР.

    При этом противник потерял до 195 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции РЭБ,  склад боеприпасов и четыре склада горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух штурмовых бригад и четырех штурмовых полков ВСУ у Волчьего, Добропасово, Покровского, Герасимовки в Днепропетровской области, Равнополья, Яблоково и Доброполья в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 255 военнослужащих, танк, три бронемашины, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку.

    Как сообщил ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский, безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами.


    19 ноября 2025, 15:42 • Новости дня
    @ Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Верховная рада Украины приняла отставку министра энергетики Светланы Гринчук, которая ранее оказалась в центре коррупционного скандала.

    Решение поддержали 315 депутатов, ни один не воздержался и не проголосовал против, еще 21 депутат не принимал участия в голосовании, передает ТАСС. Трансляция заседания проходила на телеканале «Рада».

    Ранее в среду Верховная рада Украины отправила в отставку министра юстиции Германа Галущенко.

    На прошлой неделе Галущенко отстранили от исполнения обязанностей. До этого в Минюсте Украины подтвердили следственные действия с Галущенко.

