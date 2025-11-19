Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
Индекс Мосбиржи вновь превысил показатель в 2 600 пунктов
Индекс Мосбиржи впервые с 10 ноября вырос до 2 600 пунктов
В ходе дневных торгов индекс Мосбиржи поднялся выше отметки 2 600 пунктов, что произошло впервые с 10 ноября, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи вплотную приблизился к уровню 2 600 пунктов и впервые с 10 ноября 2025 года его преодолел, передает ТАСС.
По состоянию на 14:50 по московскому времени, индекс показал прирост на 1,48% и составил 2 600,19 пункта. Уже спустя несколько минут, к 14:55, динамика ускорилась: Мосбиржа достигла отметки 2 618,44 пункта, показав рост на 2,16%.
Одновременно индекс РТС также прибавил 2,16% и закрепился на уровне 1 017,66 пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник индекс Мосбиржи опустился ниже 2500 пунктов впервые с 28 октября.