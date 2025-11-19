Индекс Мосбиржи вновь превысил показатель в 2 600 пунктов

ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries

ЦБ начал открытое обсуждение с банками и правительством скидок на маркетплейсах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Банк России открыто инициировал обсуждение вопросов предоставления скидок на маркетплейсах, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. В релизе отмечается, что диалог ведется не только с участниками финансового рынка, но и с представителями онлайн-платформ и правительством.

В Центробанке отмечают: «Скидки и бонусы должны оставаться на уровне взаимодействия банка и клиента. Но сама по себе цена товара на маркетплейсе не должна зависеть от того, какой картой платит клиент». В регуляторе считают, что маркетплейсы, выступая инфраструктурой, должны соблюдать равные условия для банков, чтобы потребители выигрывали от здоровой конкуренции и получали больше скидок.

На данный момент обсуждение ведется в открытом формате, причем Банк России приглашает к диалогу все заинтересованные стороны. В регуляторе убеждены, что такой подход приведет к поиску оптимальных решений для рынка и покупателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Ozon заявил, что скидки при оплате банковской картой являются частью программы лояльности. А Wildberries назвал ограничения скидок на маркетплейсах абсурдными.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что цена товара на маркетплейсе должна быть одинаковой вне зависимости от способа оплаты.

В то же время руководитель «Сбера» Герман Греф заявил, что сумма неуплаченных налогов маркетплейсами из-за предоставленных скидок достигла в этом году 1,5 трлн рублей.