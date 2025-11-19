Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.0 комментариев
Путин поздравил лидера Египта с днем рождения во время установки корпуса АЭС
В ходе видеосвязи на церемонии установки корпуса реактора АЭС «Эль-Дабаа» президент России Владимир Путин поздравил египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси с днем рождения.
Президент России Владимир Путин поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси с днем рождения во время торжественного мероприятия, передает ТАСС. Лидеры России и Египта участвовали в церемонии установки корпуса реактора атомной электростанции «Эль-Дабаа» по видеосвязи.
Путин подчеркнул, что создание объекта стало возможным благодаря личной инициативе и вкладу президента Египта. Российский лидер пожелал ас-Сиси доброго здоровья, благополучия и успеха в государственной деятельности.
«От всей души поздравляю вас, господин президент! Желаю вам доброго здоровья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – сказал он.
Позднее, выступая с дополнительными словами, Путин выразил надежду, что энергия атомной станции поможет египетскому коллеге во всех начинаниях.
Путин принял участие в церемонии установки корпуса реактора первого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте по видеосвязи.
Россия создает в Египте новую отрасль энергетики, строя АЭС «Эль-Дабаа» и обучая египетских специалистов для обслуживания станции.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил благодарность российскому лидеру за реализацию первого в стране атомного энергетического проекта.