В детском доме Воронежа рассказали о последствиях атаки ATACMS
Геронтологический центр и учреждение для детей, оставшихся без попечения в Воронеже, функционируют в обычном режиме после падения обломков сбитых ракет ATACMS, сообщили в администрациях организаций.
В администрации геронтологического центра сообщили, что во время атаки всех подопечных своевременно отвели от окон, и среди пожилых людей никто не пострадал.
Директор Светлана Синецкая отметила, что все подопечные спокойно отреагировали на ситуацию, были изолированы и не испугались происходящего. Проверку одного из корпусов персонал провел самостоятельно, состояние еще двух корпусов оценят специалисты МЧС, передает ТАСС.
Вера Плужник, возглавляющая детский дом, рассказала, что после взрывов над Воронежем на территории учреждения нашли два металлических обломка. Территорию оградили лентой, а позднее фрагменты были изъяты сотрудниками МЧС. По ее словам, об инциденте уже доложили в региональное министерство.
Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку нанести удар по Воронежу четырьмя американскими ракетами ATACMS.
Обломки ракет упали на крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот, а также на один из частных домов в городе.
Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска ракет ATACMS.