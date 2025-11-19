СВР: Эксперты в ЕС бьют в набат из-за краха проекта «анти-Россия» на Украине

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения на сайте СВР, по поступающей информации эксперты внешнеполитических и военных ведомств Европы отправили доклады с предупреждениями о скором крахе проекта «анти-Россия» на Украине.

В этих документах прямо говорится о неизбежности военного поражения киевского режима и подчеркивается, что значительная часть пожертвований исчезает из-за масштабной коррупции.

СВР также отмечает, что украинское общество становится все более демотивированным и апатичным на фоне затяжного конфликта. «Большинство украинских граждан чувствуют себя преданными» после сообщений о коррупции в высшем руководстве страны, как отмечается в докладах европейских дипломатов.

Все больше жителей Украины не верят в перспективу вступления страны в Евросоюз и не рассчитывают на существенную помощь со стороны Европы. Рост недовольства отмечен в Венгрии, Словакии, Чехии и Румынии, где усиливается противодействие выделению новых средств Киеву.

Несмотря на это, руководство Евросоюза, по данным СВР, продолжает игнорировать реальное положение дел, не желая признавать утрату сотен миллиардов евро, вложенных в так называемый украинский проект. В СВР подчеркивают, что это противостояние реальности может привести к более тяжелым последствиям для европейской политики в будущем.

СМИ писали, что европейские власти могут потребовать от Владимира Зеленского либо реформ, либо отставки ряда ключевых украинских чиновников из-за коррупционного скандала.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о причастности Евросоюза, включая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и бывшего главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, к «схемам Миндича».

Газета ВЗГЛЯД писала, что золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу.