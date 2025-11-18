Google сообщил о запуске новой семьи ИИ-моделей Gemini 3 Pro

В Google запустили новую семью ИИ-моделей Gemini 3 Pro

Tекст: Тимур Шайдуллин

Google официально представила новую семью искусственного интеллекта Gemini 3, сообщает РИА «Новости». В компании отметили, что это лучшая модель для понимания запросов в различных форматах, а также самая мощная для работы в качестве ИИ-агента и вайб-кодинга, которая обеспечивает более богатую визуализацию и более глубокую интерактивность.

Первая доступная версия из новой линейки – Gemini 3 Pro – уже работает в предварительном режиме. Она предлагается как в инструментах Google AI Studio, Vertex AI, Gemini CLI, так и на новых платформах для разработчиков, таких как Google Antigravity. Модель также интегрирована в партнерские сервисы, включая GitHub, JetBrains, Manus и Replit.

В компании уточнили, что Gemini 3 Pro значительно обошла прежнюю версию 2.5 Pro по базовым метрикам искусственного интеллекта. Ответы Gemini 3 Pro отличаются лаконичностью и прямотой, а также умной оценкой информации. Инновации Gemini 3 позволят эффективнее помогать пользователям в повседневных задачах.

Компания также анонсировала режим Gemini 3 Deep Think с усиленными возможностями рассуждения, который по производительности опережает Pro-версию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что из-за ошибок искусственного интеллекта пользователям нужно перепроверять его ответы и обращаться к разным источникам.

В США подали коллективный иск против Google из-за неправомерного доступа ИИ-помощника Gemini к переписке пользователей Gmail.

В тоже время, японские ученые намерены ускорить разработку технологий индуцированных плюрипотентных стволовых клеток с помощью платформы AI Co-Scientist от Google.