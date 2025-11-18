Google сообщил о запуске новой семьи ИИ-моделей Gemini 3 Pro

105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.23 комментария
Компания Google анонсировала новую линейку искусственного интеллекта Gemini 3, основной версией которой стала улучшенная модель Gemini 3 Pro.
Google официально представила новую семью искусственного интеллекта Gemini 3, сообщает РИА «Новости». В компании отметили, что это лучшая модель для понимания запросов в различных форматах, а также самая мощная для работы в качестве ИИ-агента и вайб-кодинга, которая обеспечивает более богатую визуализацию и более глубокую интерактивность.
Первая доступная версия из новой линейки – Gemini 3 Pro – уже работает в предварительном режиме. Она предлагается как в инструментах Google AI Studio, Vertex AI, Gemini CLI, так и на новых платформах для разработчиков, таких как Google Antigravity. Модель также интегрирована в партнерские сервисы, включая GitHub, JetBrains, Manus и Replit.
В компании уточнили, что Gemini 3 Pro значительно обошла прежнюю версию 2.5 Pro по базовым метрикам искусственного интеллекта. Ответы Gemini 3 Pro отличаются лаконичностью и прямотой, а также умной оценкой информации. Инновации Gemini 3 позволят эффективнее помогать пользователям в повседневных задачах.
Компания также анонсировала режим Gemini 3 Deep Think с усиленными возможностями рассуждения, который по производительности опережает Pro-версию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил, что из-за ошибок искусственного интеллекта пользователям нужно перепроверять его ответы и обращаться к разным источникам.
В США подали коллективный иск против Google из-за неправомерного доступа ИИ-помощника Gemini к переписке пользователей Gmail.
В тоже время, японские ученые намерены ускорить разработку технологий индуцированных плюрипотентных стволовых клеток с помощью платформы AI Co-Scientist от Google.