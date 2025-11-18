Минченко объяснил план властей Украины убить Шойгу

Политолог Минченко: Власти Украины планировали убить Шойгу ради медийного эффекта

Tекст: Анастасия Куликова

«Украинская сторона, планируя теракты и диверсии против российских политических деятелей, руководствуется логикой, которая основывается на медийности. То есть противник стремится выбрать цель для атаки таким образом, чтобы его гибель могла иметь громкий медийный эффект», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

На этом фоне собеседник напомнил об убийстве военкора Владлена Татарского, а также покушениях на Захара Прилепина, Александра Дугина. «Наши спецслужбы смогли сорвать планы против Сергея Шойгу на Троекуровском кладбище. Но сложно судить, кто еще может сейчас находится в разработке у Киева», – сказал политолог.

Ранее газета «Московский комсомолец» выяснила, что высокопоставленным чиновником, покушение на которого готовилось на Троекуровском кладбище в Москве, является секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

На Троекуровском кладбище похоронены отец и мать государственного деятеля – Кужугет Сереевич и Александра Яковлевна. Годовщина смерти последней – 12 ноября. На этом же кладбище похоронена сестра секретаря Совбеза Лариса Шойгу, которая скончалась в 2021 году, пишет «Коммерсант».

Напомним, о предотвращении убийства одного из высших должностных лиц ФСБ сообщила в пятницу. Имя чиновника не называлось. По данным ведомства, для теракта Украина завербовала нелегального мигранта из Центральной Азии и двоих ранее судимых супругов с наркотической зависимостью. Предполагаемый куратор – Джалолиддин Шамсов – находится на Украине. В России он объявлен в розыск за убийство и незаконный оборот оружия.

По словам участвовавшей в подготовке покушения женщины, они с мужем действовали по заданию человека по имени Руслан, с которым познакомились в интернете. Он попросил отвезти на кладбище и оставить у одной из могил вазу с цветами. Внутри была камера и, как предположил один из подозреваемых, взрывное устройство. В качестве вознаграждения за выполнение задания им пообещали метадон. Пару задержали, когда она возвращалась домой.

Во время следствия силовики изъяли средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Signal. Киев под руководством западных спецслужб готовит аналогичные преступления и в других российских регионах, заявили в ЦОС ФСБ.

Президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что правоохранителям в этой связи нужно усиливать наблюдение за местами захоронения, а также вести агентурную работу.