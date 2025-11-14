Подозреваемый в покушении на чиновника в Москве до этого убил человека

Tекст: Алексей Дегтярев

Мужчина получил российское гражданство в 2010 году, в 2021 году совершил убийство в Башкирии, после чего скрылся на Украине, сказал собеседник ТАСС.

Шамсов, кроме убийства, обвиняется в незаконном хранении огнестрельного оружия, с помощью которого он совершил преступление. При подготовке покушения на высшего чиновника России на Троекуровском кладбище он называл себя Русланом.

В пятницу ФСБ заявила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Злоумышленники собирались устроить взрыв у могилы близких жертвы на московском кладбище с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры.

Всего задержали троих: двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии.

Сами задержанные заявили, что за подготовку теракта украинские спецслужбы предложили им метадон.