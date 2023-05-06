Соратник Прилепина рассказала о заказчиках покушения на писателя

В Госдуме уверены: за покушением на Захара Прилепина стоят те, кто заказал убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского

Покушение на Захара Прилепина – это попытка запугать нас всех. Преступный режим в Киеве пытался взорвать человека, который оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, сказала газете ВЗГЛЯД соратник Прилепина, депутат Госдумы Яна Лантратова. В субботу в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль Прилепина. Писатель получил ранения, его водитель погиб.

«Благодарю Бога, что после покушения остался в живых мой друг и соратник Захар Прилепин. Покушение на него – очередная попытка запугать нас всех. Конечно же, им это не удастся! Терроризм – не то, чем можно победить Россию. Захар – герой! Сил ему, его чудесной семье и терпения», – сказала депутат Госдумы Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду»).

По ее словам, преступный режим в Киеве всеми методами пытается сохранить себя. «Но ни убийство Дарьи Дугиной, ни Владлена Татарского, ни покушение на Захара Прилепина не приблизят их к цели запугивания граждан и всех, кто защищает нашу страну», – уверена депутат.

Она подчеркнула, что враги России не гнушаются ничем – запугиванием, открытым терроризмом, убийством детей. «Они пытались взорвать человека, который оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса, чьи штабы работают, помогая людям. Покушение на человека, который оказывает гуманитарную помощь, – это терроризм», – заключила она.

Она напомнила, что в субботу вооруженные силы Украины обстреляли школу в Шебекино Белгородской области. «Стрельба по социальным объектам – неонацизм в чистом виде. То же мы наблюдаем с 2014 года в Донбассе. Лупят именно по школам, детсадам, больницам, роддомам. Во-первых, это говорит о том, что наш противник не в силах вести борьбу на поле боя. От слабости и трусости бьет по самым уязвимым категориям населения, по детям. Во-вторых, наш противник – террорист и характер его деятельности подчеркнуто террористический», – уверена Лантратова.

В субботу в Нижнем Новгороде был взорван автомобиль писателя и политика Захара Прилепина, который возвращался с территории Донецкой и Луганской народных республик. Взрывчатка, по предварительной версии, была прикреплена к днищу автомобиля. После взрыва писатель выжил, но получил ранения. С Прилепиным ехала его дочь, однако еще до взрыва девочку высадили из авто. Погиб водитель Прилепина.