    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    15 комментариев
    18 ноября 2025, 01:15 • Новости дня

    Совбез ООН принял резолюцию США по урегулированию ситуации в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН поддержал американскую резолюцию о создании временного органа управления и международных сил в Газе, сообщают информационные агентства.

    За предложенную США резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН, воздержались Россия и Китай, передает РИА «Новости».

    Документ предусматривает формирование временного органа управления в секторе Газа – так называемого «совета мира» – а также введение международных стабилизационных сил с мандатом на двухлетний срок.

    В тексте указывается, что возможность создания палестинского государства может рассматриваться после реформирования Палестинской администрации и начала процесса восстановления Газы. Двугосударственная формула урегулирования палестино-израильского конфликта в документе не упоминается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подготовила альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе.

    План Вашингтона по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключается прямое или косвенное участие движения ХАМАС в будущей системе управления сектором. ХАМАС заявило, что американский проект резолюции не обеспечит стабилизацию ситуации и требует поиска других вариантов.

    Израильские власти исключили возможность создания палестинского государства и настаивают на полном разоружении сектора Газа.

    16 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    Дмитриев назвал молчание США по коррупционному скандалу на Украине редким случаем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание на молчание Белого дома в связи с коррупционным скандалом на Украине.

    Он отметил: «Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», опубликовав это заявление в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    Поводом для комментария Дмитриева стала публикация телеканала Fox News, посвященная новому коррупционному скандалу в сфере энергетики на Украине.

    Ранее британское издание Financial Times сообщало, что энергетический коррупционный скандал на Украине серьезно дестабилизировал руководство в Киеве и усугубил внутренние политические конфликты.

    В воскресенье советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о наличии коррупции как составной части современной экономики, комментируя скандал в энергетическом секторе страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупный коррупционный скандал с «золотым унитазом» и сумками с наличными в Киеве нанес сильный удар по режиму Владимира Зеленского. Около 100 человек собрались на Майдане Независимости на акцию против коррупции и Владимира Зеленского на фоне скандала с участием Тимура Миндича.

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 14:34 • Новости дня
    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции

    Эксперт Юшков: Украина будет получать через порты Греции американский СПГ

    Эксперт сказал, чей газ Украина договорилась получать из Греции
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Маршрут получения газа из Греции не самый удобный и не самый дешевый для Украины. Тем не менее это рабочий вариант получения американского СПГ, который может помочь Киеву хоть как-то справиться с нехваткой энергоресурсов накануне отопительного сезона, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Ранее Владимир Зеленский анонсировал поставки газа на Украину через Грецию.

    «Остановившись на Греции в качестве будущего «поставщика» газа на Украину, Владимир Зеленский, конечно, выбрал не самый эффективный способ обеспечения энергетической безопасности республики. Тем не менее использование инфраструктуры этой страны для реализации интересов Киева вполне возможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Конечно, своего газа у Афин нет, поэтому речь, скорее всего, идет о закупках американского СПГ, который будет доставляться в греческие порты. Здесь же его будут выводить из сжиженного состояния и перенаправлять в Трансбалканский газопровод, который как раз и способен довести энергоресурсы до Украины», – поясняет он.

    «Соответственно, Киев, вероятно, давно понимал необходимость закупки американского СПГ. Но значительную долю времени, должно быть, отняло согласование места разгрузки. Обычно газ прибывал в Турцию. Но это создавало дополнительные расходы. Теперь же, судя по всему, странам удалось согласовать прямой транзит через Европу», – уточнил собеседник.

    «Долгое время Украина опиралась на собственную добычу газа с получением дополнительных объемов из Венгрии или Польши. Но за последний год Россия значительным образом нарастила число ударов по объектам энергетической инфраструктуры противника. Это привело к резкому сокращению объемов выработки», – продолжает эксперт.

    «Кроме того, стране не удалось закачать достаточного количества газа в хранилища. Уже два года подряд Украина подходит к отопительному сезону на уровне исторического минимума: запасти удается лишь 8,6 млрд кубов. И все это происходит на фоне колоссального сокращения уровня добычи энергоресурсов», – добавляет он.

    «Нельзя забывать и о том, что до 2025-го Украина получала какое-то количество газа через реверс от российских поставок в Европу. Сейчас же этот канал «подпитки» для Киева также закрыт. Соответственно, грядущий отопительный сезон рискует оказаться для республики еще более сложным, чем прошлогодний», – заключил Юшков.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в два млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (7)
    17 ноября 2025, 21:05 • Видео
    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 04:07 • Новости дня
    Трамп подтвердил намерение США провести ядерные испытания
    Трамп подтвердил намерение США провести ядерные испытания
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение провести ядерные испытания, но не объяснил, собирается ли он «взорвать боеголовку».

    «У нас будут ядерные испытания, потому что другие люди тестируют», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    На вопрос о сроках испытаний Трамп ответил: «Очень скоро». Американский лидер отказался уточнить журналистам, собирается ли он «взорвать боеголовку», подчеркнув: «Я не хочу вам об этом говорить, но мы проведем ядерные испытания, как это делают другие страны».

    Трамп пояснил, что по его мнению, Россия и Китай сравняются с США по ядерному арсеналу в течение четырех-пяти лет. Президент США также сообщил, что считает денуклеаризацию наилучшим решением в сфере контроля над вооружениями и выразил желание провести встречу США, России и Китая для обсуждения сокращения ядерных арсеналов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял о возобновлении ядерных испытаний с использованием средств доставки. Власти России пообещали реагировать, если США откажутся от соблюдения запрета на ядерные испытания. Кремль подчеркивал, что Россия и Китай не проводят испытаний ядерного оружия. Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам подготовить предложения по возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия.

    Комментарии (8)
    15 ноября 2025, 21:10 • Новости дня
    Генконсул Израиля высказался о национальности Чебурашки

    Генконсул Израиля в Петербурге Гидор: Национальность Чебурашки неизвестна

    Генконсул Израиля высказался о национальности Чебурашки
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на ироничное заявление депутата Андрея Макарова о том, что Чебурашка якобы еврей, генконсул Израиля в Петербурге напомнил: национальность мультипликационного героя официально не определена.

    Национальность популярного персонажа Чебурашки остается неизвестной, сообщил генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, передает РИА «Новости».

    Его заявление прозвучало после шутливого комментария депутата Госдумы Андрея Макарова во время обсуждения федерального бюджета, где тот предположил, что Чебурашка – еврей, так как приехал в ящике с апельсинами из Израиля.

    Ран Гидор отметил: «Мы знаем, что создатели мультфильма про Чебурашку были советскими евреями, но, к сожалению, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, какой национальности он сам». Впрочем, по его словам, Чебурашка стал культовым персонажем и в Израиле, где его образ тесно связан с историей советской эмиграции.

    «Безусловно, герой советского мультика стал культовым персонажем и в Израиле, ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции. Выходцы из СССР способствовали не только широкому распространению русского языка (сейчас на нем говорит 20% нашего населения), но и культурной экспансии, в том числе и в мультипликационной сфере», – отметил дипломат.

    Генконсул добавил, что его дочь очень любит этот мультик, а также знает наизусть все песни из него. По мнению Гидора, именно такие культурные персонажи способствуют укреплению связей между Россией и Израилем.

    Он также заявил, что Чебурашка мог бы войти в список евреев, внесших вклад в развитие русской культуры, если бы была доказана его национальность,  наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем, Моисеем Вайнбергом.

    Ранее генконсул с иронией предложил единственный способ узнать происхождение персонажа – поинтересоваться, есть ли у Чебурашки обрезание и ест ли он свинину.

    Между тем телеведущий Сергей Брилев заявил, что Чебурашка имеет кубинское происхождение.

    Комментарии (14)
    16 ноября 2025, 11:46 • Новости дня
    Глава Минобороны Израиля заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Глава Минобороны Израиля заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о том, что израильская армия продолжит находиться как в буферной зоне на границе с Сирией, так и на вершине горы Хермон.

    По его словам, Армия обороны Израиля останется в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской стороне горы Хермон, передает ТАСС. В соцсети X он заявил: «Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне безопасности на юге Сирии».

    В декабре 2024 года израильская армия развернула свои подразделения в буферной зоне на юге Сирии после смены власти в арабской республике. Тогда же ЦАХАЛ взял под контроль сирийскую часть горного массива Хермон на Голанских высотах, не встретив сопротивления со стороны местных сил.

    Голанские высоты, которые были частью Сирии с 1944 года, Израиль занял во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет принял закон о суверенитете Израиля над этой территорией, однако резолюцией 497 Совбеза ООН аннексия была объявлена недействительной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН подняла свой флаг на границе Сирии с Израилем. Власти Сирии назвали присутствие войск США в стране обоснованным.

    Комментарии (13)
    15 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    США проголосовали против западной поправки к резолюции России в ООН

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН американская делегация не поддержала западную поправку к резолюции России о борьбе с героизацией нацизма и впервые проголосовала против поправки.

    США впервые с 2022 года не стали соавторами и впервые проголосовали против западной поправки к российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма, передает ТАСС.

    В предыдущие годы данная поправка вносилась Соединенными Штатами и другими странами, в ней заявлялось о якобы стремлении Москвы оправдывать проведение спецоперации на Украине борьбой с неонацизмом.

    Американский дипломат пояснил этот шаг тем, что США намерены дистанцироваться от многих резолюций комитета из-за их неэффективности. «Соединенные Штаты ясно дали понять о своем намерении в этом году отказаться от участия в большинстве резолюций в Третьем комитете. ООН больше не может позволить себе тратить свои ресурсы там, где нет или почти нет никакого эффекта», – заявил представитель США. Он добавил, что рост числа докладов и мероприятий достиг уровня неэффективности, и США проголосуют «нет» по данной поправке.

    В Министерстве иностранных дел России положительно оценили изменение позиции Вашингтона. Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев назвал это одним из позитивных итогов голосования по поправке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Третий комитет Генассамблеи ООН принял предложенную Россией резолюцию против героизации нацизма. Итоговый документ поддержали 114 государств, а 52 страны выступили против, 12 делегаций воздержались. США проголосовали против резолюции.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп может изъять половину замороженных суверенных активов России, которые находятся под контролем американской юрисдикции и оцениваются в 5 млрд долларов, сообщили в бюджетном управлении Конгресса США.

    Бюджетное управление конгресса США оценило вероятность того, что в случае одобрения законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025» президент Трамп примет решение о конфискации. Законопроект рассматривает процесс использования замороженных российских активов для поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Как предполагает бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это [конфискует активы]», – говорится в сообщении управления.

    Указывается, что «управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 млрд долларов из российских суверенных активов».

    Однако там подчеркивают значительную неопределенность относительно того, предпримет ли президент США этот шаг. При этом около 300 млн долларов из конфискованных средств планируется инвестировать в краткосрочные ценные бумаги минфина США до их последующего распределения на экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

    Полученные от инвестиций проценты, как ожидается, будут направлены на поддержку Украины без дополнительных ассигнований с года, следующего за конфискацией. В управлении также предполагают, что принятие законопроекта приведет к увеличению прямых государственных расходов на 10 млн долларов в течение 2026-2035 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза о применении замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Трамп ранее заявлял, что не участвует в обсуждениях по возможному изъятию замороженных активов России Европой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    США занимают четвертую строчку в составленном газетой ВЗГЛЯД «Рейтинге недружественных правительств».

    Комментарии (6)
    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    Комментарии (2)
    15 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по поводу развития ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание развитию событий в секторе Газа, вопросам реализации соглашения о прекращении огня и обмену удерживаемыми лицами.

    Стороны также детально рассмотрели положение вокруг иранской ядерной программы. Были затронуты вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии. Лидеры подтвердили важность продолжения диалога для урегулирования сложных региональных проблем.

    Ранее Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры по ситуации на Ближнем Востоке 6 октября.

    Комментарии (3)
    15 ноября 2025, 02:50 • Новости дня
    Россия подготовила альтернативный американскому вариант резолюции ООН по Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Россия была вынуждена подготовить собственный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе, который является альтернативой американскому варианту, сообщило постпредство России при организации.

    В российской миссии отметили, что нынешние обсуждения сосредоточены вокруг принятия решения Совбеза, который должен играть центральную роль с настоящими инструментами учета и контроля, передает ТАСС.

    В заявлении подчеркивается, что документ должен отражать признанную международно-правовую основу, включая двухгосударственную формулу палестино-израильского урегулирования.

    «К сожалению, указанные положения не были учтены в американском проекте. В этой связи Российская Федерация была вынуждена подготовить альтернативный американскому проект резолюции СБ по достижению устойчивого мира в секторе Газа», – заявили в российской миссии.

    В Москве также отметили важность усилий США и посредников, способствовавших прекращению кровопролития, освобождению израильских заложников и палестинцев, а также обмену телами погибших.

    Американская миссия ранее заявила, что их проект предусматривает международные силы стабилизации и создание безопасного будущего в Газе без ХАМАС, переговоры по документу идут с ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа из-за того, что считают условия Вашингтона неприемлемыми и опасаются возможного раздела территории. Арабские страны отказались выделять средства на частичную отстройку частей Газы, которые находятся под контролем Израиля. Финансирование выборочного восстановления арабскими государствами считается поддержкой строительства инфраструктуры для Израиля, а не для палестинцев.

    Комментарии (0)
    17 ноября 2025, 07:04 • Новости дня
    Пушков: Обаму могут посадить в тюрьму

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обаму могут заключить под стражу по делу об измене и попытке государственного переворота, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    На фоне заявлений экс-главы нацразведки США Тулси Габбард о наличии доказательств причастности Обамы к государственной измене, достаточно оснований для возбуждения уголовного дела в отношении экс-президента, заявил Пушков в своем Telegram-канале.

    Пушков обратил внимание на слова Габбард о передаче в министерство юстиции США материалов, подтверждающих, что Обама готовил государственный переворот и фальсифицировал доклад разведки. По его мнению, подобные действия делают вероятность тюремного срока для Обамы реальной.

    Он добавил, что после оглашения столь детальных обвинений, экс-президент США «реально рискует оказаться за тюремной решеткой».

    Также российский сенатор назвал Обаму «самовлюбленным нарциссом, манипулятором и демагогом».

    По мнению Габбард, администрация Обамы злоупотребляла разведданными и применяла правоохранительные органы в качестве оружия, чтобы лишить легитимности президента Дональда Трампа.

    Габбард разоблачала ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 18:23 • Новости дня
    Израиль отверг создание палестинского государства на фоне инициативы США

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские власти вновь подчеркнули, что исключают возможность создания палестинского государства и настаивают на полном разоружении сектора Газа согласно плану президента США Дональда Трампа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац вновь публично заявили о невозможности создания палестинского государства, пишет РИА «Новости». Заявления последовали на фоне появления в ООН новой американской резолюции по сектору Газа. Лидеры Израиля также подтвердили намерение полностью демилитаризовать территорию Газы и добиться разоружения движения ХАМАС.

    Нетаньяху, открывая заседание правительства, отметил, что вопросы разоружения Газы и ХАМАС останутся главным условием мирного процесса. «В соответствии с программой «20 пунктов»... эта территория будет демилитаризована, а ХАМАС разоружен. Это произойдет либо легким, либо трудным путем. Так сказал я, так сказал и президент Трамп», – заявил он, слова которого распространила его канцелярия.

    Премьер также подчеркнул, что позиция Израиля по вопросу палестинского государства неизменна: его недопустимость на любой территории к западу от реки Иордан. Аналогичные заявления озвучил министр обороны Исраэль Кац.

    Власти Израиля считают, что условия демилитаризации и отказ от идеи палестинского государства должны оставаться базой для любых переговоров о будущем Газы. Источник в правящей партии «Ликуд» добавил, что эти заявления призваны обозначить неизменную позицию Израиля в ответ на новую дипломатическую активность США в ООН.

    Американская миссия ранее заявила, что их проект предусматривает международные силы стабилизации и создание безопасного будущего в Газе без ХАМАС, переговоры по документу идут с ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа из-за того, что считают условия Вашингтона неприемлемыми и опасаются возможного раздела территории. Арабские страны отказались выделять средства на частичную отстройку частей Газы, которые находятся под контролем Израиля. Финансирование выборочного восстановления арабскими государствами считается поддержкой строительства инфраструктуры для Израиля, а не для палестинцев.

    Комментарии (3)
    16 ноября 2025, 15:23 • Новости дня
    Ушаков сообщил о диалоге России и США по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил об активных переговорах России и США по мирному урегулированию на Украине, опираясь на договоренности в Анкоридже.

    По его словам, Россия и США продолжают активный диалог по поводу урегулирования конфликта на Украине, передает gazeta.ru. Ушаков отметил, что стороны ведут обсуждение на основе тех договоренностей, которые были ранее достигнуты в Анкоридже. Он подчеркнул, что это направление является «действительно хорошим путем для достижения мирного урегулирования».

    По его словам, США не давали никаких сигналов о том, что эти договоренности уже не актуальны. Достигнутые ранее понимания, по заверению дипломата, до сих пор сохраняют свою силу и остаются базой для переговорного процесса по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с США. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от Дональда Трампа Владимиру Путину через Касым-Жомарта Токаева.

    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 15:29 • Новости дня
    Израильская армия атаковала миротворцев ООН на юге Ливана

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильский танк открыл огонь всего в пяти метрах от патруля Unifil на юге Ливана, в результате чего миротворцы были вынуждены искать укрытие.

    Израильские военные открыли огонь из танка «Меркава» по миротворцам Временных сил ООН на юге Ливана, когда те находились вблизи позиции Армии обороны Израиля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение миссии Unifil.

    После инцидента миссия обратилась к израильским военным с требованием прекратить стрельбу, через полчаса миротворцы смогли покинуть опасную зону, никто из них не пострадал.

    Unifil назвала произошедшее серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН и в очередной раз призвала ЦАХАЛ отказаться от агрессивных действий в отношении миротворцев. В тексте заявления особо подчеркивается, что сотрудники миссии «работают над восстановлением стабильности, к которому, по словам Израиля и Ливана, они стремятся».

    Временные силы ООН в Ливане действуют с марта 1978 года, сегодня их численность превышает 10 тыс. военнослужащих из 48 стран. Мандат миссии продлен до 31 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты организации «Хезболла» к северу от реки Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу» в случае эскалации конфликта. «Хезболла» обвинила США в поддержке израильских действий против Ирана.


    Комментарии (0)
    16 ноября 2025, 15:17 • Новости дня
    Посол Палестины заявил о пристрастности США в ближневосточном вопросе

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Палестины в Австрии Салах Абдель Шафи заявил, что США не могут считаться нейтральным посредником на Ближнем Востоке из-за их постоянной поддержки Израиля.

    США не являются посредником в процессе ближневосточного урегулирования, их позиция всегда была на стороне Израиля, заявил в интервью РИА «Новости» посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

    «С нашей точки зрения, американцы не являются посредниками. Традиционно и исторически они всегда стояли на стороне Израиля», – подчеркнул дипломат. По словам посла, несмотря на такую позицию США, именно американцы остаются единственной страной, способной реально повлиять на действия Израиля и изменить ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арабские государства отказались финансировать восстановление сектора Газа, так как считают условия Вашингтона неприемлемыми из-за опасности раздела территории. По предварительным оценкам, восстановление разрушенного сектора Газа обойдется в сумму около 70 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.


    Комментарии (0)
    Центробанк похвалили за работу над ошибками

Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела честную работу над ошибками. Она назвала две ошибки регулятора. Во-первых, он слишком медленно повышал ставку в 2023 году. Во-вторых, были проблемы с коммуникацией с рынком, который недопонимал сигналы ЦБ. Удалось ли наладить общий язык с участниками рынка?

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством.

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать?

    Рывок российских войск к Гуляйполю может иметь стратегическое значение

В последние дни российские войска достигли значимых успехов в направлении к Гуляйполю, один за другим освобождая прилегающие к нему населенные пункты. Как ВСУ построили оборону на данном участке, каким образом ВС РФ удается ее преодолевать и что будет означать освобождение Гуляйполя со стратегической точки зрения?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

