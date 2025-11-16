Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.11 комментариев
ХАМАС выразил несогласие с резолюцией США по Газе
Палестинское движение ХАМАС считает, что предложенная США резолюция по Газе не приведет к стабилизации ситуации и требует альтернативных решений.
Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем выразил мнение, что поправки и основные положения американского проекта резолюции Совбеза ООН не способствуют улучшению положения в секторе Газа.
В интервью телеканалу Al Jazeera Касем заявил: «Поправки и основные положения проекта резолюции США не направлены на стабилизацию ситуации в Газе», передает ТАСС.
Он считает, что вместо американской инициативы нужен документ, который укрепит режим прекращения огня и позволит сформировать международные миротворческие силы в анклаве.
Также Касем подчеркнул, что движение требует принятия резолюции, гарантирующей предотвращение агрессии Израиля против сектора Газа, Западного берега Иордана и Иерусалима, а также признания права палестинского народа на самоопределение. Совбез ООН проведет голосование по проекту резолюции США 17 ноября.
Как ранее сообщило американское постпредство при ООН, в документе прописаны положения о поддержке международных стабилизационных сил, а также о будущем для палестинцев в Газе без ХАМАС.
Постоянное представительство России при ООН добавило, что подготовило альтернативный проект резолюции. Российский проект ориентирован на сохранение международно-правовой базы ближневосточного урегулирования на основе принципа двух государств и включает подготовку доклада по опциям реализации плана президента США Дональда Трампа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля исключили создание палестинского государства и настаивают на полном разоружении сектора Газа по плану Дональда Трампа. Израильская авиация нанесла новые удары по Бейт-Лахии и были отмечены другие нарушения перемирия. Представители арабских государств выступили против плана США по частичному восстановлению сектора Газа и сосредоточились на гуманитарной поддержке.