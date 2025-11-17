В Башкирии и Кировской области стартовал проект «СВОй бизнес»

Tекст: Валерия Городецкая

Программа реализуется партией «Единая Россия», Корпорацией МСП и «Опорой России» и уже была проведена в ряде других регионов – в Забайкальском крае, Дагестане, Якутии и Марий Эл, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Она направлена на обучение участников основам предпринимательства: от составления бизнес-плана до регистрации ИП, поиска клиентов и получения грантов.

В Башкирии 32 участника проходят обучение на протяжении пяти дней: им рассказывают о юридических и финансовых нюансах бизнеса, они посещают местные предприятия. «В рамках народной программы партии одним из приоритетных направлений является всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей», – отметил руководитель регисполкома партии Руслан Насретдинов при открытии проекта.

По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленары Ивановой, в Башкирии предусмотрены субсидии для открытия бизнеса (180 тыс. рублей), адресная помощь по соцконтракту (350 тыс. рублей), а также образовательные сертификаты для переобучения.

Как сообщила координатор партпроекта Гульнур Кульсарина, многие ветераны хотят развивать свое дело и уже работают в сферах ковки, деревообработки, сельхозпереработки. Руководитель регионального агентства по предпринимательству Екатерина Смоленчук подчеркнула, что эффективность образовательных программ подтверждена прошлыми результатами, а обучение проводят опытные эксперты.

В Кировской области интенсив открылся на базе штаба общественной поддержки. Зампредседателя регионального заксобрания Алексей Потапенко подчеркнул, что задача программы – помочь ветеранам и их семьям адаптироваться к гражданской жизни, получить знания, найти наставников, а также открыть или развить свой бизнес. Основные темы курса – финансовое, правовое, управленческое и маркетинговое сопровождение бизнеса.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил важность поддержки ветеранов на начальных этапах их предпринимательской деятельности и возможности применения государственных инструментов в бизнесе. Большую часть слушателей первого потока в Кирове составили родственники участников СВО и сами ветераны, заинтересованные в саморазвитии и реализации собственных проектов.