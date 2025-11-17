  • Новость часаРоссийские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА
    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки
    Эксперт рассказал о штурме «ворот к Запорожью»
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Львовский журналист пожаловался на русскоязычных котов
    Рейтинг Зеленского за неделю упал почти на 40%
    Украина нашла спасение зимой в американском газе
    Коломойский: Миндич – идиот, а не глава мафии
    Китайцев в Японии предупредили об опасности
    Израиль заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    17 ноября 2025, 06:15 • Новости дня

    Российские военные сбили 850 украинских дронов за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За прошедшую неделю российские системы ПВО нейтрализовали 848 беспилотников с Украины, причем рекордное число – 216 дронов – было сбито в ночь на пятницу, следует из заявлений Минобороны России.

    В течение прошедшей недели российские средства ПВО сбили 848 украинских беспилотников над разными регионами страны, сообщает ТАСС со ссылкой на анализ заявлений Минобороны России.

    Самое большое количество дронов – 216 – удалось уничтожить в ночь на пятницу, 14 ноября. Минобороны также отмечает, что в ночь на четверг были сбиты еще 130 беспилотников противника.

    Обстрелам подверглись регионы Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Российские военные продолжают отслеживать возможные угрозы и регулярно докладывают о результатах отражения атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за одну ночь нейтрализовали 216 украинских дронов. В результате атаки беспилотников на Новороссийск пострадали члены экипажа гражданского судна. Город Геленджик также подвергся атаке БПЛА.

    16 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    Пилот МиГ-31 раскрыл ошибку вербовщика угона истребителя
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный летчик рассказал, как раскрыл личность человека, пытавшегося завербовать его для угона МиГ-31 с ракетой «Кинжал», обратив внимание на речевые особенности.

    Российский пилот рассказал о попытке вербовки с целью угона истребителя МиГ-31, оборудованного гиперзвуковой ракетой «Кинжал», сообщает Lenta.ru. В интервью программе «Вести недели» он назвал главным просчетом вербовщика необычное произношение буквы «Г», по которому пилот определил украинское происхождение собеседника.

    По словам летчика, мужчина связался с ним и представился журналистом издания Bellingcat, предъявив фотографию пресс-карты. Пилот уточнил, что акцент и манера речи собеседника сразу вызвали у него подозрения по поводу истинной национальности и намерений этого человека.

    Он подчеркнул, что именно речевые особенности говорящего помогли ему вовремя распознать попытку вербовки и предотвратить возможные негативные последствия, связанные с этим инцидентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ пресекли попытку угона и незаконного вывоза за границу истребителя МиГ-31, оснащенного гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

    16 ноября 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки

    Рогов: Орехов — самый серьезный укрепрайон ВСУ в Запорожской области

    Эксперт рассказал о штурме Орехова после освобождения Малой Токмачки
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Успехи России в Запорожской области приближают освобождение важного укрепрайона противника – Орехова. ВС РФ три года не могли приступить к штурму города, поскольку путь к нему преграждала Малая Токмачка. Теперь этого препятствия нет и наступление сможет разыграться в полную силу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владимир Рогов. Ранее ВС РФ освободили Малую Токмачку и Ровнополье.

    «Освобождение Малой Токмачки открывает принципиально новые возможности для наступления на Орехов, который является ключевым узлом обороны противника на этом направлении. Расстояние между ними крошечное: как между Донецком и Макеевкой. То есть один населенный пункт плавно перетекает в другой», – сказал Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России.

    «Собственно, Малая Токмачка на протяжении трех лет и была своеобразным барьером, который не давал нам в полной мере развить атаку на Орехов, который, в свою очередь, является воротами к Запорожью. Здесь в целом находится самый крупный укрепрайон региона, что диктуется историческими причинами», – добавляет он.

    «В советские времена здесь располагалось часть нашего ядерного арсенала. Таким образом, и охрана столь значимого объекта оказалась соответствующей. Важно отметить, что параллельно мы развиваем наступление в районе Гуляйполя. Вокруг обоих городов уже начинает формироваться «обхват», – говорит собеседник.

    «Следующими шагами будет лишение противника логистических линий и работа по позициям ВСУ с помощью БПЛА. В принципе, оба населенных пункта будут освобождаться параллельно, но Гуляйполе окажется под контролем ВС РФ несколько раньше в силу более простой организации окружения в этом районе», – продолжает эксперт.

    «Что касается всего Запорожского направления, то дела идут здесь как никогда лучше. Мы активно развиваем скорость продвижения. Только за прошедшую неделю войскам удалось освободить четыре населенных пункта. Суточный темп освобождения территорий составил рекордные 40 квадратных метров», – заключил Рогов.

    Ранее российские войска освободили село Малая Токмачка в Запорожской области. Произошедшее открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова. Населенный пункт находится в 10-15 км к востоку от города и примерно в 60 км от регионального центра. Кроме того, контроль над территорией позволит улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода. Позже стало известно, что бойцам также удалось освободить Ровнополье.

    В ходе наступления в области военные уничтожили свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    16 ноября 2025, 18:26 • Видео
    Украинцев депортируют из США

    Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    16 ноября 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    Российские войска освободили Малую Токмачку и Ровнополье в Запорожской области
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Минобороны сообщили: «Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Ровнополье Запорожской области». Также завершена операция по освобождению Малой Токмачки силами группировки «Днепр».

    В Сумской области подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение егерским подразделениям и батальону беспилотников ВСУ в окрестностях Катериновки, Алексеевки, Великой Чернетчины и Храповщины. На Харьковском направлении были атакованы мотопехотные и механизированные бригады ВСУ в населенных пунктах Революционное, Жовтневое, Малиновка и других. ВСУ потеряли до 125 человек и четыре автомобиля, уничтожен склад боеприпасов.

    В зоне ответственности группировки «Запад» уничтожены 230 человек противника, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, склады боеприпасов и техника зарубежного производства, включая самоходную установку Paladin и реактивную систему залпового огня АРR-40. Части 6-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в районе Купянска, отражены попытки деблокирования окружаемых подразделений, противник потерял до 10 бойцов и пикап.

    На Донецком и Артемовском направлениях подразделения группировки «Центр» сорвали атаки ВСУ и нанесли существенный урон в живой силе – до 470 военнослужащих за сутки, уничтожив различную технику, гаубицу М777 производства США и четыре автомобиля. На красноармейском участке удалось уничтожить до 280 бойцов ВСУ, технику и гаубицу того же типа. Штурмовые подразделения 2-й армии продолжают очищать Красноармейск, Ровное и другие населенные пункты от украинских формирований.

    В Запорожской области военные группировок «Восток» и «Днепр» завершили освобождение очередных поселков, уничтожив свыше 235 и 110 украинских военнослужащих соответственно, а также танки, боевые машины, автомобили, артиллерию и склады боеприпасов. Российская авиация и артиллерия поразили цех по сборке БПЛА, объекты топливно-энергетического комплекса и пусковые установки «Нептун» и HIMARS, а противовоздушная оборона сбила управляемые авиабомбы, ракеты и 197 беспилотников за сутки.

    Всего с начала спецоперации Минобороны заявляет об уничтожении 668 самолетов, 283 вертолетов, 96 993 беспилотников, более 26 тыс. танков и других бронированных машин, более 31 тыс. артиллерийских орудий и почти 47 тыс. единиц специальной техники.

    Накануне в Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области.

    За день до этого российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь. Кроме того, ВС РФ освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    16 ноября 2025, 15:20 • Новости дня
    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы

    Экономист Лизан: Украина будет покупать американский СПГ на деньги европейцев

    Эксперт: Поставки американского газа Украине через Грецию оплатят европейцы
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина долгое время опиралась на собственные объемы газа, однако теперь из-за ударов России по энергетической инфраструктуре страны Киеву необходимы новые каналы получения ресурсов. Закупки американского СПГ через Грецию не будут дешевыми, но Европа поможет Киеву оплатить данный процесс, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее на Украине анонсировали закупку газа в Греции.

    «Украина долгое время пыталась опираться на собственную газодобычу. Тем не менее делал это Киев неаккуратно и неосторожно, так, будто не задумываясь о том, что необходимо обеспечить запас ресурсов на будущее. Ситуация усугубилась и с началом новой серии ударов России по объектам энергетической инфраструктуры», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Соответственно, Украине потребовалось в срочном порядке искать новые каналы приобретения газа, чтобы восполнить образовавшуюся нехватку накануне отопительного сезона. Для более-менее стабильной зимы Киеву нужно закупить как минимум 4,5 млрд кубометров. Это большая цифра, но вполне достижимая», – говорит он.

    «Греция станет «перевалочным» пунктом для американского СПГ, который пойдет на Украину по европейской газотранспортной системе. Конечно, стоимость таких поставок не может быть низкой, но все-таки офис Владимира Зеленского смогут спасти новые объемы финансовой поддержки со стороны Европы», – добавил собеседник.

    «Недавно ЕС передал Украине 6 млрд евро в рамках программы ERA Loans. Это значительный капитал, которого хватит на то, чтобы поддерживать закупки на протяжении года, а то и дольше. Если же в Киеве опять «проворуются», то Брюссель, скорее всего, добавит на обеспечение энергетической безопасности республики. В Европе не хотят создать новую волну беженцев из-за небывалых заморозков», – акцентирует Лизан.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал возможность импорта газа из Греции. По его словам, данное решение позволит компенсировать потери от украинской добычи на зимний период. Он также уточнил, что Киев уже сформировал договоренности о финансировании закупок энергоресурсов размером почти в 2 млрд евро.

    Как отметил Зеленский, экономическую помощь на этом направлении будут оказывать европейские партнеры. В частности, он подчеркнул поддержку Норвегии и упомянул «активную работу» с американскими союзниками для получения полного финансирования. Примечательно, что до этого Греция и США заключили 20-летнее соглашение о поставке 700 млн кубометров СПГ с 2030 года, пишет Reuters.

    Кроме того, в другом материале издание сообщало о растущем стремлении Штатов заменить поставки российских ресурсов в ЕС. Как отмечал министр энергетики страны Крис Райт, Греция долгое время «находилась на конце трубопровода системы поставок энергоносителей, в которой доминировала Москва». Теперь же, по его оценке, страна станет воротами для поступления в Европу американского топлива.

    Между тем на самой Украине ожидают, что грядущая зима станет самой суровой с начала конфликта. Как отмечает The New York Times, крупнейшая компания по газодобыче в республике «Нафтогаз» уже потеряла около 60% собственных мощностей, из-за чего в некоторых городах ощущается значительная нехватка ресурсов.

    При этом проблема наслаивается и на значительные повреждения электрической инфраструктуры. Из-за невозможности быстрого ремонта данных объектов, большая доля граждан республики зимой в случае нехватки газа не сможет перейти к использованию обогревателей. Сложившаяся ситуация стала итогом серии ударов России по объектам газовой инфраструктуры противника.

    Так, еще в начале 2025 года ВС РФ нанесли серию ударов по западным месторождениям Украины. Как тогда отмечали эксперты, подобные действия позволят значительным образом снизить потенциал ВПК противника. Данной тактики Москва придерживается и сейчас. Так, в октябре в Полтавской области была приостановлена работа объектов газодобычи, напоминает РИА «Новости».

    16 ноября 2025, 08:00 • Новости дня
    Минобороны сообщило о сбитых 57 украинских БПЛА за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 16 ноября системы ПВО отразили массированную атаку, уничтожив 57 украинских беспилотников сразу над семью регионами России, сообщили в Минобороны России.

    Российские силы ПВО в ночь с 15 на 16 ноября уничтожили и перехватили 57 украинских самолётных беспилотников, передает ТАСС. Информацию об этом озвучило Минобороны России.

    По данным ведомства, атаки были отражены в семи регионах страны. Наибольшее количество дронов сбито в Самарской области – 23 аппарата, а также в Волгоградской, где уничтожено 17 беспилотников. Кроме того, ещё 5 БПЛА нейтрализовано над Саратовской областью, ещё 5 – над Ростовской, по 3 – в Курской и Воронежской областях, а также 1 дрон сбит в Брянской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО предотвратили атаку дронами на территорию Тульской области. Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью. ПВО России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.

    16 ноября 2025, 18:06 • Новости дня
    Над тремя регионами России за три часа сбили 16 украинских беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов над Курской, Брянской и Белгородской областями были уничтожены 16 украинских беспилотников, больше всего – над Курской.

    Системы противовоздушной обороны с 14.00 до 17.00 по московскому времени сбили 16 украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Министерство обороны России уточнило, что семь из них были уничтожены над Курской областью, пять – над Брянской областью и четыре – над Белгородской областью.

    Данных о пострадавших или разрушениях в результате инцидентов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа за шесть часов. Беспилотники направлялись в Брянскую, Белгородскую и Курскую области.

    Силы ПВО предотвратили атаку дронами на территорию Тульской области. Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью. Силы ПВО России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.

    16 ноября 2025, 15:54 • Новости дня
    Взятие Малой Токмачки дало возможность проводить штурмы Орехова

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате установления контроля над селом Малая Токмачка открылась возможность для проведения локальных штурмовых действий по направлению к Орехову, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры сообщили о том, что взятие Малой Токмачки в Запорожской области открывает возможность проведения локальных штурмов Орехова, передает ТАСС. Поселок находится в 10-15 км к востоку от Орехова и примерно в 60 км от Запорожья, на так называемом Запорожском выступе – территории, на которой украинские военные пытались прорваться к Мелитополю в 2023 году. Представители силовых структур заявили: «Освобождение [Малой Токмачки] открывает возможность локальных штурмов Орехова».

    Населенный пункт расположен на перекрестке дорог H-08 и проселочных маршрутов, что позволяет улучшить логистику южного фланга группировки войск «Днепр» и ускорить переброску резервов из Мелитополя. Это обеспечивает российским войскам лучшие условия для наблюдения и увеличивает дальность артиллерийского огня по флангам.

    В силовых структурах также отметили, что атаки на Орехов вынудят командование украинских войск перебрасывать части с других участков, а успех российской армии окажет дополнительное давление на противника и укрепит тактическое положение ВС РФ перед началом зимнего периода.

    16 ноября 2025, 23:14 • Новости дня
    Российские военные за три часа сбили 31 украинский БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников, значительную часть которых удалось уничтожить средствами ПВО.

    Российские военные за три часа уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, передает ТАСС. Атака была зафиксирована 16 ноября с до 20 до 23 часов по московскому времени в шести регионах страны.

    По информации Минобороны, 10 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 7 БПЛА – над территорией Белгородской области, по 6 БПЛА – над Тульской и Орловской областями и по одному беспилотнику над территориями Брянской и Воронежской областей».

    О пострадавших или разрушениях в результате атаки не сообщается. Минобороны подчеркнуло, что все беспилотные аппараты были своевременно обнаружены и уничтожены до достижения целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами за три часа.

    Мэрия города заявила, что в Волжском Волгоградской области обломки беспилотника повредили два частных дома в садоводческом товариществе «Цветущий сад».

    Дежурные силы ПВО за шесть часов уничтожили шесть самолетных беспилотников, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.

    16 ноября 2025, 08:15 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по объектам ПВО ВСУ под Харьковом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе города Чугуев в Харьковской области были поражены склады артиллерийских боеприпасов, логистические центры и объекты ПВО ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, российские силы атаковали объекты противовоздушной обороны ВСУ в Харьковской области, в районе Чугуева, передает РИА «Новости». Лебедев заявил: «Харьковская область – Златополь, Чугуев… Цели: склады артиллерийских боеприпасов, логистика, объекты ПВО».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об уничтожении баз беспилотников и комплексов ПВО под Киевом. Подполье также заявило об уничтожении операторов дронов ВСУ под Запорожьем. В Кривом Роге подполье рассказало об ударе по самолетам стран НАТО.

    16 ноября 2025, 20:54 • Новости дня
    В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    Вечером 16 ноября на юге Украины прогремел взрыв в Одессе, при этом в нескольких областях региона была объявлена воздушная тревога.

    Взрыв произошел в Одессе на юге Украины, о чем сообщает издание «Общественное. Новости», передает ТАСС. Согласно информации официального ресурса системы оповещения, в Одесской области введена воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава областной военной администрации Кипер сообщил о пожарах на объектах энергетики в Одесской области на юге Украины.

    16 ноября 2025, 14:25 • Новости дня
    Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над тремя регионами России

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение шести часов дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа, целью которых стали Брянская, Белгородская и Курская области.

    Силы противовоздушной обороны России за шесть часов перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами страны, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, инциденты произошли 16 ноября в период с 8.00 до 14.00 по московскому времени. Три БПЛА были перехвачены над территорией Брянской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, один БПЛА – над территорией Курской области.

    Информации о пострадавших, разрушениях или других последствиях появления беспилотников на данный момент не приводится. Подразделения ПВО продолжают круглосуточное дежурство, чтобы предотвращать подобные попытки атак на российские регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО предотвратили атаку дронами на территорию Тульской области. Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Белгородской областью. Силы ПВО России уничтожили истребитель F-16 ВВС Украины.


    16 ноября 2025, 20:43 • Новости дня
    ПВО России за три часа уничтожили пять украинских дронов

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение трех часов системы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над тремя российскими регионами.

    Средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами России, передает РИА «Новости». В официальном сообщении Минобороны отмечается, что атаки были отражены с семнадцати до двадцати часов по московскому времени.

    Как заявили в министерстве, БПЛА были перехвачены в период с 17.00 мск до 20.00 мск: по два БПЛА – над территориями Курской и Брянской областей, один БПЛА – над территорией Белгородской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа за шесть часов. Еще 16 украинских беспилотников были уничтожены в течение трех часов над Курской, Брянской и Белгородской областями.

    16 ноября 2025, 20:17 • Новости дня
    При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали двое мирных жителей

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате атаки беспилотников на Грайворонский и Борисовский округа Белгородской области пострадали двое мирных жителей, повреждены десятки жилых домов и несколько предприятий.

    В результате серии атак ВСУ на Белгородскую область двое мирных жителей получили ранения, передает ТАСС. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в Грайворонском округе селе Новостроевка-Первая дрон атаковал грузовик, в результате чего мужчина получил осколочные ранения груди, головы, плеча и бедра. После оказания медицинской помощи его отпустили на амбулаторное лечение.

    Еще один мирный житель пострадал в поселке Борисовка после удара дрона по коммерческому объекту – у мужчины диагностирована баротравма, он также продолжит лечение в амбулаторных условиях.

    В городе Грайворон в результате атаки беспилотника были повреждены два легковых автомобиля. В Борисовке из-за детонации дрона пострадали фасад и остекление административного здания.

    Село Графовка Шебекинского округа подверглось обстрелу и атаке дрона: в трех социальных объектах и восьми многоквартирных домах разбиты окна и повреждены фасады. Также выбиты стекла, разрушены кровли и заборы в 33 частных домах и четырех надворных постройках.

    В поселке Красная Яруга FPV-дрон сдетонировал на территории предприятия, из-за чего оказались повреждены гараж и два транспортных средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области днем 14 ноября пострадали шесть человек. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.


    17 ноября 2025, 02:44 • Новости дня
    БПЛА 42-й дивизии России уничтожили 20 точек операторов ВСУ на запорожском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчеты ударных беспилотников за месяц выявили и ликвидировали десятки позиций противника вместе с оборудованием в Запорожской области.

    Около двадцати позиций операторов FPV-дронов украинских сил были ликвидированы в районе населенного пункта Работино Запорожской области, передает РИА «Новости». Командир роты с позывным «Немец» сообщил, что расчеты ударных БПЛА 42-й дивизии группировки «Днепр» в течение месяца выявляли и уничтожали замаскированные точки противника вдоль линии соприкосновения.

    Прямая речь командира: «В течение месяца наши расчеты ударных БПЛА активно выявляли и уничтожали замаскированные позиции расчетов FPV противника вдоль линии соприкосновения. В течение месяца наши расчеты уничтожили около 20 таких позиций вместе с оборудованием».

    FPV-дроны используются для передачи видео на очки виртуальной реальности операторов и широко применяются в зоне боевых действий на Украине. Регион Запорожской области с сентября 2022 года официально включен в состав России по итогам референдума.

    На текущий момент свыше 70% региона находится под контролем России, временным административным центром выступает город Мелитополь, а город Запорожье удерживают украинские формирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» Вооруженных сил Украины недалеко от Константиновки в Донецкой народной республике.

    Средства противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили 36 украинских беспилотников, преимущественно в Ростовской и Белгородской областях.

    Разведка и беспилотные подразделения группировки «Север» ликвидировали украинских военных и технику во время попытки ротации на севере Сумской области.

    17 ноября 2025, 00:22 • Новости дня
    В Госдуме подготовили законопроект о защите ветеранов СВО от сокращений

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме предложили предоставить вернувшимся с военной службы гражданам преимущество при сокращениях, распространив социальные гарантии и на работников Росгвардии.

    Законопроект разработан председателем комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым,  передает ТАСС. Документ предусматривает внесение изменений в статью 179 Трудового кодекса России для расширения социальных гарантий работников, призванных для участия в спецоперации в ходе мобилизации или заключивших контракты во время этих событий.

    Сейчас трудовые договоры таких работников приостанавливаются, и они могут вернуться к прежнему работодателю в течение трех месяцев после завершения службы. Однако действующая редакция кодекса не предусматривает для них преимуществ при сокращении численности или штата, после возвращения к работе.

    Проект предлагает закрепить преимущественное право на сохранение рабочего места за ветеранами СВО, участвовавшими в действиях в периоды мобилизации, военного положения или военного времени, в том числе сотрудниками, направленными в эти периоды в войска нацгвардии. В пояснительной записке отмечается, что выполнение военных задач сопряжено с особыми рисками и требует мужества.

    По мнению авторов, предоставление дополнительных социальных гарантий поспособствует успешной реинтеграции этих граждан в гражданскую жизнь и станет признанием их заслуг и вкладом в социальную справедливость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Волгограде стартовали окружные сборы для ветеранов спецоперации на Украине с Юга России и новых территорий. В Академии творческих индустрий «Меганом» на базе проекта «Таврида.АРТ» началась флагманская программа #СВОяКУЛЬТУРА для поддержки творческого развития ветеранов и их семей.

    В докладе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой отмечается необходимость беззаявительного предоставления социальной помощи детям участников спецоперации на Украине и ускорения назначения пенсий детям, зачатым через ЭКО после смерти отца.

    Украина нашла спасение зимой в американском газе

    Украина стоит на пороге самого сложного отопительного сезона в своей истории. Нехватка газа вынудила Киев искать новые способы поставки энергоресурсов. Спасительным хабом может оказаться Греция, через которую Украина планирует получать американский СПГ. По оценкам экспертов, греческий маршрут реализуем, но потребует больших расходов. Впрочем, оплачивать американский газ для Украины придется европейцам. Подробности

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    ЕС признал бессилие перед китайской торговой экспансией

    Западные СМИ заявляют, что «Европа выиграла решающую битву» в торговой войне с Китаем. О чем идет речь и почему на самом деле перед нами признание того, что европейские товары проигрывают китайским, а главными проигравшими окажутся в итоге европейские потребители? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

  • О газете
