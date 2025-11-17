Россиян выселили из купленных квартир в египетском Шарм-эш-Шейхе

В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?9 комментариев
Россиян выселили из купленных в Египте квартир из-за судебных споров застройщика
Владельцы купленных квартир в комплексе Royal Oasis, половина которых принадлежала россиянам, были выселены по решению суда на фоне кредитных споров.
Владельцев квартир в жилом комплексе Royal Oasis в Шарм-эш-Шейхе выселили по решению суда, передает РИА «Новости». По словам источника, половина из 55 квартир принадлежала гражданам России, остальные – британцам, австралийцам, венграм, итальянцам, американцам, украинцам и египтянам.
Квартиры были куплены у застройщика в 2006-2008 годах, владельцы располагали всеми необходимыми документами о покупке.
Как рассказал собеседник агентства, в 2009 году застройщик взял кредит у Housing & Development Bank под строительство отеля, впоследствии заложив также уже проданные квартиры.
После смерти застройщика в 2017 году банк начал суд с наследницей компании из-за невыплаты кредита, и суд постановил передать отель и квартиры банку.
Источник отметил, что владельцы квартир не были стороной судебного разбирательства, узнав об участии их недвижимости в кредите постфактум. Жильцы пытались обратиться к властям Египта для урегулирования ситуации, однако их попытки результата не принесли.
Все собственники заявили о намерении обжаловать судебное решение о выселении.
