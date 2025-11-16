Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.5 комментариев
Депутаты «Единой России» поздравили «Молодую гвардию» с 20-летием
Депутаты фракции «Единая Россия» поздравили «Молодую гвардию Единой России» с 20-летием со дня основания. Заместитель руководителя фракции Алена Аршинова подчеркнула, что всех членов движения объединяет любовь и преданность Родине, а также стремление служить стране и уважать старших.
«Наши ребята не только стоят на защите исторической памяти и сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей, но и своим примером участвуют в патриотическом воспитании детей и молодежи. Они всегда там, где нужны больше всего: это участники СВО, 100 гуманитарных миссий», – сказала депутат.
Парламентарий выделила вклад молодых активистов в развитие евразийской интеграции и формирование многополярного мира. Зампред комитета ГД Артем Туров заявил, что сегодня «Молодая гвардия» стала самой массовой молодежной организацией страны, кадровым резервом России и политической опорой партии.
Туров напомнил, что молодогвардейцы проводят масштабные патриотические и волонтерские акции, помогают восстанавливать исторические регионы, защищают Родину на территории проведения СВО и активно взаимодействуют с молодежью стран Евразии. Он отметил, что от активности молодежи зависит развитие экономики и реализация стратегических задач России, и пожелал движению успеха и энергии.
Первый зампредседателя комитета ГД Артем Бичаев подчеркнул, что за 20 лет «Молодая Гвардия» стала школой гражданского становления для тысяч молодых людей. Он отдельно выделил, что движение объединяет тех, кто неравнодушен к судьбе Отечества и готов брать ответственность за будущее страны. По его словам, активисты организации всегда первыми откликаются на просьбы о помощи, поддерживают семьи, доставляют гуманитарные грузы, а их миссия является служением людям и делу единства России.