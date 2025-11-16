Ушаков сообщил о диалоге России и США по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия и США продолжают активный диалог по поводу урегулирования конфликта на Украине, передает gazeta.ru. Ушаков отметил, что стороны ведут обсуждение на основе тех договоренностей, которые были ранее достигнуты в Анкоридже. Он подчеркнул, что это направление является «действительно хорошим путем для достижения мирного урегулирования».

По его словам, США не давали никаких сигналов о том, что эти договоренности уже не актуальны. Достигнутые ранее понимания, по заверению дипломата, до сих пор сохраняют свою силу и остаются базой для переговорного процесса по Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о готовности России к контактам с США. Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от Дональда Трампа Владимиру Путину через Касым-Жомарта Токаева.