    Запад отнимает у Армении русский хлеб
    Во Франции неизвестный беспилотник пролетел над колонной танков
    Госдума одобрила законопроект об ограничении числа штрафов за езду без ОСАГО
    Семьи погибших солдат ВСУ позвали на спектакль «Веселая вдова»
    Токаев: Казахстан искренне заинтересован в процветании России
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года
    Юшков оценил планы Германии разорвать сделку с «Ямал СПГ»
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

    То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать – в этом была идея. Человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    12 ноября 2025, 21:11 • Новости дня

    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно находился в Соединённых Штатах, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с телеканалом «Россия-1».

    Ушаков подчеркнул: «Мы не получали никаких сигналов через него». Помощник российского лидера отметил, что визит Токаева в США не стал каналом для передачи каких-либо сообщений между Москвой и Вашингтоном. Таким образом, распространённая ранее информация о возможном посредничестве официально опровергнута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил содержательность переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Токаев назвал государственный визит главной политической встречей года и подчеркнул хорошую подготовку российской стороны.

    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    11 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Завершилась неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером 11 ноября президент России Владимир Путин принимал в Кремле коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть приема с которым продлилась почти три часа.

    «Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу», – сказал Путин, встречая Токаева.

    Он добавил, что обе стороны «в целом очень хорошо закончат текущий год», поэтому в ходе встречи можно будет сверстать планы на ближайшую, будущую и на более отдаленную, среднесрочную перспективы.

    Токаев в ответной речи отметил, что «буквально с первых минут в Москве» ощутил и  почувствовал «всю теплоту приема здесь, в российской столице». По его словам, двустороннее сотрудничество двух стран носит характер стратегического партнерства и «нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе».

    «Сегодня в неофициальной форме, в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем», – добавил Токаев.

    На что Путин ответил, что встреча с главой Казахстана состоит из двух частей.

    «Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу вас пригласить к себе – там посидим, чайку попьем, кофейку», – уточнил президент России.

    По окончании разговора, который продлился около трех часов, на ступенях Сенатского дворца Кремля Путин и Токаев продолжали увлеченный диалог.

    Путин проводил коллегу из Казахстана до автомобиля «Аурус», главы двух стран обменялись крепким рукопожатием и на прощание обнялись, передает ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    12 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Я думаю, что тот же Стив Уиткофф услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал», – заявил он РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Трамп также мог узнать нечто подобное в Анкоридже. В частности, речь шла о преследовании канонической Украинской православной церкви на Украине.

    «Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», – подчеркнул дипломат.

    Встреча Путина и Трампа на Аляске, состоявшаяся 15 августа, была посвящена путям  урегулирования украинского конфликта. По итогам саммита Трамп заявил о возможности достижения завершения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании. В октябре состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после которого было объявлено о подготовке новой встречи в Будапеште, но она была отменена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет. Эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    12 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года

    Токаев: Визит в Россию – основное событие года для Казахстана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием этого года, отметив тщательную подготовку российской стороны.

    Президент Казахстана Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что государственный визит в Россию стал основным событием текущего года для республики, передает ТАСС.

    Токаев отметил исключительное гостеприимство и тщательную подготовку российской стороны к визиту. «Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство в ходе нашего визита. Мы воочию убедились, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия», – сказал Токаев.

    Он подчеркнул, что Казахстан тщательно готовился к этому визиту, проводя консультации по линии министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Лидеры России и Казахстана накануне провели неформальную двухчасовую беседу в Кремле.

    А после завершения официальных мероприятий президенты планируют посетить гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре в Москве.

    12 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран на торжественной церемонии в Кремле.

    Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва придает колоссальное значение этому документу, передает ТАСС. По его словам, подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть высокий статус декларации.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле.

    В ходе встречи российский лидер заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге.

    12 ноября 2025, 19:20 • Новости дня
    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    Kan: Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху
    @ Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от американского лидера Дональда Трампа с предложением помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

    По данным источника Kan, Трамп в письме Герцогу назвал дела против Нетаньяху «политическими и необоснованными» и призвал «положить конец политическим преследованиям» премьера, передает ТАСС.

    По информации гостелерадиокомпании, израильский президент в ответном комментарии заявил, что «любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами».

    В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Глава израильского правительства неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима в январе 2020 года.

    В июне этого года президент США призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле.

    Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху об отсрочке слушаний по его делам.

    12 ноября 2025, 04:35 • Новости дня
    Кузнецов: На прямой линии с Путиным обсудят соцсферу и поддержку участников СВО
    Кузнецов: На прямой линии с Путиным обсудят соцсферу и поддержку участников СВО
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Вопросы социальной сферы, поддержки семей и участников спецоперации станут основными темами на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, считает руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

    Большинство обращений граждан на прямой линии с президентом России будет посвящено вопросам социальной сферы, а также поддержке семей и участников СВО, заявил ТАСС руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

    С 2019 года перед прямой линией с Владимиром Путиным в «Народном фронте» открывается кол-центр для приема обращений и вопросов граждан. По итогам прямого эфира движение продолжает обрабатывать обращения россиян, которые не успели прозвучать в ходе трансляции. Как отметил Кузнецов, работа с обращениями граждан не прекращается ни на день.

    Он отметил, что государство работает над решением проблем, но некоторые системы требуют донастройки.

    «Например, система ОМС не покрывает стоматологические услуги, необходимые участникам СВО после тяжелых травм. Ранее стоматология считалась сферой красоты, а теперь бойцам требуется сложное вмешательство, часто в частных клиниках. Этот вопрос уже обсуждается на площадке Госсовета», – сказал Кузнецов.

    По его словам, из года в год есть традиционный набор вопросов, связанных с социальной сферой и мерами социальной поддержки. Также в числе самых частых тем – вопросы, касающиеся проведения спецоперации. Эти обращения стабильно входят в пятерку наиболее значимых проблем, с которыми люди обращаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с Путиным идет полным ходом. Прямая линия с президентом планируется на декабрь 2025 года.

    Песков рассказал о методе отбора вопросов для прямой линии с Путиным, отметив, что президент знает о применения ИИ на прямой линии.

    11 ноября 2025, 21:59 • Новости дня
    Песков объяснил сопровождение самолета Токаева истребителями Су-35

    Tекст: Катерина Туманова

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в воздушном пространстве России истребителями Су-35 с момента его пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы не связаны с вопросами безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Сопровождение самолета президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева российскими истребителями не связано с вопросами безопасности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такой почетный караул в рамках государственного визита является обычной практикой. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «Нет, это не связано с безопасностью. Это именно такой почетный караул, это связано с госвизитом. Такое действительно практикуется. Обычная практика», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Вечером 11 ноября встреча президента России Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым началась в Кремле.

    12 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Захарова заявила о попытке Британии статьей FT сорвать переговоры по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация в Financial Times о переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Марко Рубио была направлена на срыв переговоров по Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Британцы статьей в Financial Times (FT) о контактах глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Марко Рубио пытались сорвать переговорный процесс на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Захарова пояснила, что статья была скомпилирована британцами, чтобы сорвать переговоры.

    «Она была подогнана под ту задачу, которую они ставили. А кто они? Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а конечно, те, кто стоят за ними и над ними», – сказала дипломат.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что Британия сорвала переговоры в 2022 году. По ее словам, занимавший пост премьер-министра Британии Борис Джонсон приехал в Киев и сорвал переговоры с Владимиром Зеленским, который дал команду выйти из переговорного процесса.

    Захарова резюмировала, что сейчас Британии нужно сделать всё, чтобы не допустить переговорного процесса и набирания переговорной динамики.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что информационные вбросы Запада о срыве встречи Лаврова и Рубио направлены на поддержку Владимира Зеленского на Украине.

    Издание Financial Times написало о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке, однако Захарова назвала эту публикацию фантастической историей.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил несостоятельность слухов о недоверии президента к Сергею Лаврову.

    12 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали официальные переговоры, встреча в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Накануне лидеры двух стран провели неформальную встречу и поужинали в кремлевской квартире президента России, передает ТАСС.

    В ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин намерен проинформировать Токаева о ситуации на фронте и процессе мирного урегулирования на Украине.

    В рамках государственного визита Токаева запланировано обращение по видеосвязи к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также переговоры в расширенном составе. В завершение визита состоится государственный обед в Грановитой палате Кремля и посещение гала-концерта в Большом театре.

    Напомним, вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с Путиным. Он отметил высокий авторитет Путина в Казахстане.

    11 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп учредил в США День победы «во всех войнах»

    Трамп заявил об учреждении Дня победы во всех войнах в США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в США будут отмечать дни победы в Первой, Второй мировых войнах и «во всех остальных», подчеркнув, что смотрел парад Победы в России.

    В США теперь будут праздновать дни победы в Первой и Второй мировых войнах, а также «во всех остальных». Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, сообщает РИА «Новости».

    «Отныне мы будем праздновать день победы в Первой мировой войне, во Второй мировой войне и, честно говоря, во всех остальных», – сказал Трамп.

    Кроме того, Трамп признался, что смотрел празднование Дня Победы в России. «Но когда я вижу, как другие страны отмечают День Победы – я смотрел за этим, я видел Британию, я видел Россию, как они праздновали День Победы во Второй мировой войне, – и я сказал: нам тоже нужен День Победы», – сказал Трамп во время церемонии празднования Дня ветеранов в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные СМИ отмечали, что президент России Владимир Путин одерживает победу в «третьей мировой войне».

    3 сентября Китай провел крупный военный парад в честь победы во Второй мировой войне, который западная пресса назвала сигналом для Вашингтона.

    Комментируя парад, Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    12 ноября 2025, 06:05 • Новости дня
    Песков не нашел ничего необычного в общении Токаева с Трампом

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом в Кремль 11 ноября на неформальную встречу в президентом России Владимиром Путиным его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев встречался с американским лидером Дональдом Трампом, обращение к которому озадачило некоторых журналистов, но не представителя Кремля Дмитрия Пескова.

    «Вы – великий лидер, государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику Соединенных Штатов, как внутреннюю, так и внешнюю, поэтому миллионы людей во многих странах так благодарны вам», – приводит спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников слова Токаева.

    Иронизируя над возможными эмоциями Трампа и допуская, что тот наверняка расчувствовался от такого пиетета, автор в Кремле, ожидая начала встречи казахстанского лидера с Путиным поинтересовался у его пресс-секретаря, знает ли он, в какой тональности нынешний гость общался с главой Белого дома.

    «Конечно, а что странного? Просто очень уж многие из тех, кто попадает в Белый дом, именно так и начинают говорить. А разве мы в Анкоридже по-другому говорили? Вы вспомните! Перечитайте, в конце концов», – ответил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    12 ноября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    @ Валерий Левитин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду телеведущих, включая Леонида Якубовича и Александра Гордона.

    В список также попали Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Валдис Пельш. Соответствующее распоряжение о награждении почетными грамотами подписал российский лидер.

    Глава государства отметил заслуги телеведущих в области средств массовой информации и их многолетнюю добросовестную работу. Документ, подписанный Путиным, был опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Ранее Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

    12 ноября 2025, 11:38 • Новости дня
    Песков сообщил о своевременном объявлении даты визита Путина в Индию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не раскрыл даты визита президента России Владимира Путина в Индию.

    Песков подчеркнул: «Сообщим своевременно», отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

    Ранее Росконгресс сообщил, что Российско-индийский форум пройдет в Нью-Дели 4-5 декабря текущего года.

    В понедельник Песков сообщил, что Путин может посетить Индию до конца 2025 года, при этом уже ведется активная подготовка к поездке и обсуждаются вопросы сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров подтвердил визит президента Путина в Индию в декабре.

    В сентябре Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и поздравил его с юбилеем, отметив теплые отношения между странами.

    12 ноября 2025, 17:32 • Новости дня
    Россия и Казахстан договорились поддерживать русский язык

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия и Казахстан будут поддерживать и продвигать русский язык в качестве средства общения между государствами на территории СНГ, следует из декларации, опубликованной на сайте Кремля.

    Россия и Казахстан договорились о поддержке русского языка как средства межгосударственного общения в СН.

    Соответствующая декларация о переходе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего партнерства опубликована на сайте Кремля.

    «Стороны будут способствовать поддержанию и продвижению русского языка как средства межгосударственного общения на пространстве СНГ», – сказано в тексте документа.

    Владимир Путин назвал переговоры с Касым-Жомартом Токаевым содержательными. Президенты подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием года и отметил тщательную подготовку со стороны России.

