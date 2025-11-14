Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.0 комментариев
Захарова заявила о готовности России к контактам с США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила о том, что контакты между Россией и США будут возобновлены тогда, когда в этом возникнет необходимость.
Захарова также сообщила, что Москва по-прежнему открыта для проведения второго российско-американского саммита в Будапеште при условии, что его основой станут тщательно подготовленные итоги предыдущей встречи на Аляске, передает РИА «Новости»,
«Эти контакты будут продолжены тогда, когда в этом появится необходимость, при этом мы подтверждаем, что по-прежнему готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он будет опираться на хорошо проработанные итоги Аляски», – заявила дипломат.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.