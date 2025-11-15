При столкновении грузовиков в Новосибирской области погиб водитель

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Убинском районе Новосибирской области утром 15 ноября на трассе Р-254 «Иртыш» произошло крупное ДТП с участием трех грузовиков, передает ТАСС. По данным региональной прокуратуры, водитель одного из большегрузов выехал на встречную полосу, после чего сначала столкнулся с одним грузовиком, а затем совершил лобовое столкновение со вторым.

В ведомстве рассказали: «Предварительно установлено, что один из участников ДТП допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с одним большегрузным автомобилем, а впоследствии совершил лобовое столкновение со вторым, в результате чего произошло возгорание автомобилей».

Виновник аварии погиб на месте. На участке организовано реверсивное движение, работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту происшествия.

