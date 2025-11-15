Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.9 комментариев
При столкновении грузовиков в Новосибирской области погиб водитель
При аварии с участием трех большегрузов на трассе в Новосибирской области погиб человек, произошло возгорание автомобилей, сообщили в региональной прокуратуре.
В Убинском районе Новосибирской области утром 15 ноября на трассе Р-254 «Иртыш» произошло крупное ДТП с участием трех грузовиков, передает ТАСС. По данным региональной прокуратуры, водитель одного из большегрузов выехал на встречную полосу, после чего сначала столкнулся с одним грузовиком, а затем совершил лобовое столкновение со вторым.
В ведомстве рассказали: «Предварительно установлено, что один из участников ДТП допустил выезд на встречную полосу движения, где совершил столкновение с одним большегрузным автомобилем, а впоследствии совершил лобовое столкновение со вторым, в результате чего произошло возгорание автомобилей».
Виновник аварии погиб на месте. На участке организовано реверсивное движение, работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится уголовно-процессуальная проверка по факту происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура уточнила число погибших детей в результате ДТП под Новосибирском. Установлено, что водитель, который врезался в людей на остановке в Новосибирске, был в состоянии опьянения.