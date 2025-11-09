Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.20 комментариев
Прокуратура уточнила число погибших в ДТП под Новосибирском детей
Прокуратура уточнила число погибших в ДТП под Новосибирском детей
Прокуратура Новосибирской области контролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли шесть человек, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«В результате ДТП погибли водитель, пять пассажиров автомобиля «ВАЗ-21099», среди которых было двое малолетних детей, 2025 и 2017 года рождения», – сказано в сообщении.
Там уточнили, что по факту трагедии территориальный отдел МВД возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход и результаты расследования – на контроле в прокуратуре.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции расследуют причины автоаварии с шестью погибшими в Болотнинском районе Новосибирской области, которая произошла ранним утром. На тот момент сообщалось о трех погибших детях.