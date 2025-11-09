Прокуратура уточнила число погибших в ДТП под Новосибирском детей

Tекст: Катерина Туманова

«В результате ДТП погибли водитель, пять пассажиров автомобиля «ВАЗ-21099», среди которых было двое малолетних детей, 2025 и 2017 года рождения», – сказано в сообщении.

Там уточнили, что по факту трагедии территориальный отдел МВД возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ход и результаты расследования – на контроле в прокуратуре.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сотрудники полиции расследуют причины автоаварии с шестью погибшими в Болотнинском районе Новосибирской области, которая произошла ранним утром. На тот момент сообщалось о трех погибших детях.



