У въехавшего в людей на остановке в Новосибирске водителя установили опьянение
Степень алкогольного опьянения у водителя, совершившего наезд на людей на остановке в Новосибирске, составила 0,9 промилле, сообщили в прокуратуре региона.
Такой показатель соответствует содержанию 0,9 грамма этанола на литр крови, подобный объем алкоголя вызывает серьезные нарушения координации, речи, реакции и зрения, пояснили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.
В результате ДТП, произошедшего вечером 9 октября, пострадали шесть человек, среди которых оказался мальчик 2012 года рождения.
Как сообщили в новосибирском минздраве, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо – в тяжелом состоянии.
В прокуратуре подчеркнули, что водитель находился за рулем арендованного автомобиля в состоянии опьянения, что подтвердили результаты тестирования. Окончательные процессуальные решения по инциденту принимаются следственными органами.
Ранее в ГУ МВД по Новосибирской области сообщали, что въехавшему в толпу в Новосибирске водителю 19 лет.
В Новосибирске автомобиль въехал в остановку, пострадало несколько человек.