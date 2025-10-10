У въехавшего в людей на остановке в Новосибирске водителя установили опьянение

Tекст: Алексей Дегтярев

Такой показатель соответствует содержанию 0,9 грамма этанола на литр крови, подобный объем алкоголя вызывает серьезные нарушения координации, речи, реакции и зрения, пояснили в надзорном ведомстве, передает ТАСС.

В результате ДТП, произошедшего вечером 9 октября, пострадали шесть человек, среди которых оказался мальчик 2012 года рождения.

Как сообщили в новосибирском минздраве, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо – в тяжелом состоянии.

В прокуратуре подчеркнули, что водитель находился за рулем арендованного автомобиля в состоянии опьянения, что подтвердили результаты тестирования. Окончательные процессуальные решения по инциденту принимаются следственными органами.

Ранее в ГУ МВД по Новосибирской области сообщали, что въехавшему в толпу в Новосибирске водителю 19 лет.

В Новосибирске автомобиль въехал в остановку, пострадало несколько человек.