Украинский экс-министр Милованов покинул совет «Укроборонпрома» из-за скандала

Украинский экс-министр Милованов вышел из совета директоров «Укроборонпрома»

Tекст: Денис Тельманов

Тимофей Милованов решил покинуть наблюдательный совет компании «Укроборонпром» на фоне коррупционного скандала, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ. Он также ранее объявил, что ушел из наблюдательного совета компании «Энергоатом».

Милованов, бывший советник офиса президента Ермака, действующий президент Киевской школы экономики, пояснил, что оставил обе должности по рекомендации наблюдательного совета Киевской школы экономики, который порекомендовал ему выйти из всех советов государственных компаний.

В наблюдательный совет «Укроборонпрома» правительство назначило Милованова в декабре 2023 года. Кроме него, туда входят Давид Ломджария, Линди Смит и Сергей Коновец. В пятницу НАБУ сообщило о масштабной спецоперации по делу о коррупции в энергетической сфере, связанной в том числе с близким к Владимиру Зеленскому бизнесменом Тимуром Миндичем.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у ряда чиновников, включая Германа Галущенко и менеджеров «Энергоатома». По данным СМИ, один из подозреваемых успел покинуть территорию Украины. Позже НАБУ опубликовало записи с псевдонимами фигурантов дела, а Миндичу были предъявлены обвинения. Президент Зеленский также утвердил введение санкций против Миндича и его главного финансиста.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил, что на Украине в этом году ожидаются блэкауты. Милованов отметил, что отключения электричества могут длиться по восемь часов.

Он посоветовал жителям страны психологически готовиться к таким ситуациям с помощью дыхательных упражнений.

Милованов также заявлял, что после наступления мира для восстановления экономики потребуется привлечь около 10 млн трудовых мигрантов. Он ранее предложил проводить мобилизацию в ВСУ с помощью лотереи.