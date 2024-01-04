  • Новость часаЗапашный сообщил о смерти известного КВНщика Станислава Агафонова
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВС России разрушили ожидания британской разведки на Украине
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона
    Аргентина призвала Британию вернуть Фолклендские острова
    В Минобороны рассказали о целях ударов по Харькову
    В Германии описали положение Шольца метафорой про ежа и иголки
    В ФИДЕ высказались о наказании поляка за отказ от рукопожатия с россиянином
    США тайно сохранили контроль над крупнейшей базой на Ближнем Востоке
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис За что либералы мстят Илону Маску

    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

    13 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    12 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    42 комментария
    4 января 2024, 03:51

    Экс-министр экономики Украины предложил мобилизовать в ВСУ через лотерею

    Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил мобилизовать в ВСУ посредством лотереи

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов предложил мобилизацию в ВСУ посредством лотереи.

    «Государство в случайном порядке вытаскивает день и месяц. Те люди, которые родились в эти дни, мобилизуются, другие – нет. И делать так для каждой волны мобилизации», – написал он в соцсетях, предложив подписчикам оценить идею.

    По словам Милованова, в ВСУ считают, что внутренних резервов у них недостаточно, поэтому проводят принудительную мобилизацию.

    В комментариях многие пользователи раскритиковали Милованова, назвали его слова популизмом, предложение – несправедливым, а самого экс-министра – человеком, разрушающим страну, отмечает агентство.

    Ранее сообщалось, что люди в военной форме похитили мужчину в Харькове и силой затолкали в машину. Он пытался кричать и сопротивляться. По данным украинских СМИ, это были представители военкомата.

    3 января 2024, 10:13
    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву

    В Польше рассказали об успешном ракетном ударе России по Киеву

    В Польше раскрыли подробности ракетного удара России по Киеву
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская армия нанесла успешный удар по военной инфраструктуре Киева, пишет обозреватель Mysl Polska Кшиштоф Подгурский.

    Как пишет обозреватель, западные системы противовоздушной обороны (ПВО) оказались бессильны против ракет «Кинжал». Российские ракеты проломили «зонтик» ПВО, и в образовавшуюся брешь полетели крылатые ракеты и ударные дроны, передает «Лента.ру».

    Подгурский пишет, что на Украине пытались обмануть общественность, заявив о перехвате всех «Кинжалов», но в Интернет попали видео и фотографии ряда российских ударов по объектам промышленной и военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Коментарии (22)
    3 января 2024, 14:45
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам

    Британская разведка заметила изменения в подходах России к дальнобойным ударам по объектам на Украине

    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    @ Alberto Pezzali/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В военной разведке Британии считают, что с 29 декабря 2023 года Россия увеличила интенсивность дальнобойных ударов по военным объектам на территории Украины, что может свидетельствовать об изменении военных подходов Москвы.

    Недавние удары ВС России в первую очередь были направлены против оборонной промышленности Украины. Это, как считают в британской военной разведке, контрастирует с прошлогодними крупными атаками, которые касались преимущественно энергетического сектора.

    В Лондоне ожидали повторения уже опробованного сценария, однако новые операции свидетельствуют о том, что Россия, по крайней мере временно, могла изменить свой подход к использованию дальнобойных ударов.

    В британской разведке также считают, что российские военные «наверняка осознают растущую важность оборонно-промышленного потенциала», поэтому готовятся к длительному конфликту. Об этом говорится в публикации ведомства в соцсети Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, еще в период с 23 по 29 декабря ВС России нанесли 50 групповых, а также один массированный удар по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре и арсеналам ВСУ. Украинская сторона утверждала, что только за 29 декабря по пяти областям страны было выпущено 122 ракеты и 36 БПЛА. «Столько красного (целей) на наших мониторах очень давно не было видно», – пожаловался представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    На этом фоне ВСУ попытались компенсировать бессилие собственной ПВО и ошибки на фронте террором, совершив несколько терактов в Донецке и Белгороде. Противник наносил неизбирательные удары по гражданской инфраструктуре и тем местам, где отдыхали мирные россияне по случаю новогодних праздников.

    Позже президент России Владимир Путин в беседе с военными поинтересовался: «Должны ли мы отвечать таким образом?». «Конечно, мы можем, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе. Денис, там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит, я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать, ударить по площадям?», – сказал российский лидер.

    «Нет, я и не говорю, что по мирному населению это должно [быть], а именно по военной инфраструктуре», – ответил президенту сержант Денис Шамалюк. «А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, по военным объектам прежде всего. Так и будем делать. Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся, и завтра будем делать», – сказал Путин 1 января.

    Далее, 2 января, ВС России действительно продолжили наносить удары по военным объектам, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД. В Польше на эти атаки также обратили внимание, сочтя их успешными, особенно в части преодоления ракетами «Кинжал» систем ПВО противника. При этом СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по военным объектам в Киеве рекордное количество ракет «Кинжал».


    Коментарии (28)
    3 января 2024, 14:57
    Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Минобороны: Российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожили пункты дислокации наемников и ангар с авиабоеприпасами, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, за сутки были уничтожены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования «Харьковщина» в городе Харьков.

    Кроме того, были поражены 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Коментарии (19)
    3 января 2024, 11:27
    Командир «Грузинского легиона» опроверг сведения о его ликвидации

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Командир воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Ушанги (Мамука) Мамулашвили в среду опроверг сведения о его ликвидации в зоне СВО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Они радуют самих себя», – прокомментировал он грузинской службе «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом в РФ) сведения СМИ о его гибели.

    Ранее о ликвидации Мамулашвили сообщила «Российская газета» со ссылкой на украинские паблики. Уточнялось, что наемник был убит в результате ракетных ударов по украинским позициям.

    В октябре 2023 года МВД России объявило в розыск Мамулашвили, привлеченного в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Коментарии (34)
    3 января 2024, 21:12
    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных

    Москалькова: 75 военных из 248 вернулись в Россию из плена ВСУ без обмена

    Москалькова и Симоньян раскрыли подробности возвращения из плена российских военных
    @ Скриншот из видео Telegram-канала Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 75 российских военных из 248, вернувшихся на Родину, были возвращены из украинского плена без обмена.

    Москалькова в своем Telegram-канале заявила, что из украинского плена благодаря президенту России Владимиру Путину, руководству Минобороны России и ФСБ России, российским депутатам и сенаторам были возвращены из российского плена 248 военнослужащих, 75 из которых вернулись без обмена.

    Омбудсмен поздравила родных и близких вернувшихся, и тех, кто боролся за их спасение.

    В свою очередь главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян подтвердила, что 248 освобожденных из плена российских военнослужащих обменяли на 173 украинских военных.

    «Помогали ОАЭ. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за 5 азовцев из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что освободить 75 россиян стало возможным благодаря настойчивой работе российских компетентных органов после того, в нарушение договора из Турции на Украину были вывезены пятеро ранее обменянных боевиков нацформирования «Азов» (признано в России террористическим и запрещено).

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих.

    Коментарии (19)
    3 января 2024, 13:03
    Telegraph: Запад теряет желание поддерживать Украину

    Обозреватель Telegraph Кларк: Настроения на Западе сменились после провала контрнаступления ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Западные страны начали сигнализировать об окончании терпения и уверенности в намерениях дальше поддерживать Украину финансами и военными поставками, сообщил газете The Telegraph обозреватель Роберт Кларк.

    По его словам, от оптимизма западных стран ничего не осталось из-за провала начавшегося летом контрнаступления ВСУ и отсутствия каких-либо значительных изменений на фронте, передает ТАСС.

    Также Кларк отметил, что немаловажную роль сыграл тот факт, что российская экономика выдержала санкции и обеспечила разгон производства вооружений.

    Кроме того, публицист заметил, что на решимости союзников Киева негативно сказывается и то, что их экономики еще не оправились от пандемии и энергокризиса 2022 года.

    С учетом того, что ситуации усугубляется разгоревшимся конфликтом Израиля и ХАМАС и активностью хуситов в Красном море.

    В заключение Кларк добавил, что противодействие республиканцев в Конгрессе США и вероятность их победы на выборах текущего года делают вероятным сценарий полного прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как 2023 год вверг Украину и Запад в политические потрясения.

    Коментарии (25)
    3 января 2024, 19:02
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военных
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате сложного переговорного процесса 3 января с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны говорится, что вернуть российских военных удалось при гуманитарном посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. 

    Всем освобожденным российским военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, они будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что обмен пленными – весьма кропотливая работа, которую лучше не нарушать комментариями.

    Коментарии (25)
    3 января 2024, 17:38
    Люди в военной форме похитили мужчину в Харькове

    Украинские СМИ: В Харькове люди в военной форме похитили с улицы молодого человека

    Tекст: Александра Юдина

    Люди в военной форме похитили молодого человека в Харькове и силой затолкали в машину, пишут украинские СМИ.

    На опубликованном изданием видео можно заметить, как трое мужчин затолкали молодого человека в микроавтобус на улице. Он пытался кричать и сопротивляться, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна».

    По данным украинских СМИ, это были представители военкомата.

    Ранее стало известно, что сотрудники военкоматов Украины начали проводить мобилизацию на горнолыжных курортах закарпатской области.

    До этого в подконтрольном Украине городе Запорожье ввели поквартирный обход для мобилизации.

    Коментарии (21)
    3 января 2024, 09:29
    Российские средства ПВО уничтожили шесть ракет над Белгородской областью

    Tекст: Ольга Иванова

    Утром в среду средства ПВО пресекли попытки ВСУ совершить террористическую атаку по объектам на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что дежурными средствами ПВО шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» были уничтожены над Белгородской областью.

    Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду снова сбито несколько воздушных целей.

    Коментарии (11)
    3 января 2024, 15:56
    Захарова отреагировала на призыв Польши поставить дальнобойные ракеты Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действием против собственной страны призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Киеву ракеты большей дальности.

    Захарова в своем Telegram-канале задала вопрос, смогут ли эти ракеты долетать до границ Польши, и напомнила о случаях прилета с территории Украины.

    Она с иронией отметила, что понимает, что выдающихся идей у Сикорского нет – только американские, но не до такой же степени, чтобы действовать против собственной страны.

    Ранее Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам в России.

    Коментарии (7)
    3 января 2024, 18:52
    МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду

    МИД Франции назвал удары ВСУ по Белгороду «законной самообороной»

    МИД Франции отказался осудить удары ВСУ по Белгороду
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Франции отказалось осудить ракетные удары ВСУ с применением запрещенных кассетных боеприпасов по Белгороду, назвав их «законной самообороной».

    В МИД Франции заявили, что Украина осуществляет законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН, однако проигнорировали факт применения ВСУ кассетных боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Напомним, в результате украинского удара по мирным жителям Белгорода погибло 25 человек, в числе которых дети.

    Ранее президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление безнаказанным не останется».

    Коментарии (14)
    3 января 2024, 19:10
    Германия отказалась поставлять Киеву ракеты Taurus

    В правительстве Германии заявили, что пока не готовы поставить Киеву ракеты Taurus

    Tекст: Вера Басилая

    Берлин пока не принял решение о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus, заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

    Хебештрайт заявил, что Германия поставила Украине все, что возможно, но ни одной ракеты Taurus. По его словам, в Берлине следят за ситуацией  и действуют в соответствии с обстоятельствами, пишет «Коммерсант».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужны дальнобойные крылатые ракеты Taurus немецкого производства, чтобы «разрушить» Крымский мост.

    В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным центрам в России.

    Коментарии (8)
    3 января 2024, 15:20
    В Киеве уничтожены цеха с военным снаряжением

    Украинские СМИ сообщили об уничтожении в Киеве цехов с военным снаряжением

    Tекст: Вера Басилая

    Российские ракеты Х101 уничтожили цеха М-Тас, производящей тактическое снаряжение, одежду, обувь и другие военные аксессуары, сообщили в компании.

    В компании заявили, что по производственному помещению был нанесен удар тремя ракетами Х101, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска уничтожили ангар с авиабомбами в Харькове.

    До этого сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    Коментарии (0)
    3 января 2024, 18:03
    Слуцкий: Россия ответит ударом возмездия на любую атаку ее территории

    Tекст: Вера Басилая

    Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал удары возмездия, комментируя призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Украине дальнобойные ракеты.

    Слуцкий заявил, что если коллективный Запад даже помыслит пойти на поводу «истерической авантюры» Сикорского, Москва будет знать имена политических провокаторов, толкающих к Третьей мировой войне.

    «Именно такие сикорские, боррели и байдены, вооружающие укрохунту, несут ответственность за убийства российских детей в Белгороде или обстрелы в новогоднюю ночь Донецка. И про них Сикорский, конечно, не упоминает», – написал политик в Telegram-канале.

    Он отметил, что все НАТО работает на то, чтобы ослабить и сломить Россию, но у них ничего не выйдет, потому что на каждый удар Москва будет отвечать ударом возмездия.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действием против собственной страны призыв главы МИД Польши Радослава Сикорского поставить Киеву ракеты большей дальности.

    Напомним, Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по командным пунктам в России.

    Коментарии (7)
    3 января 2024, 19:59
    На предприятии в Николаевской области прогремели взрывы

    Глава ОВА Кухту: На предприятии в Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы прогремели на одном из предприятий на окраине Снигиревки Николаевской области на Украине, сообщили украинские СМИ со ссылкой на начальника городской военной администрации Ивана Кухту.

    Кухту заявил, что на предприятии в Снигиревке прогремели несколько взрывов, детали выясняются, передает РИА «Новости».

    СМИ пишут, что в Николаевской области воздушная тревога объявлена не была.

    В то же время украинские паблики сообщают о взрывах в Харьковской области на фоне объявленной воздушной тревоги.

    Коментарии (0)
    Главное
    Британская разведка: Россия изменила подход к дальнобойным ударам
    Люди в военной форме похитили мужчину в Харькове (видео)
    Захарова тремя словами прокомментировала рекордный госдолг США
    Эксперт раскрыл детали бюджетного кризиса в США
    Названы неизвестные хобби Жириновского
    Десятки миллионов американцев могут остаться без интернета
    Командир «Грузинского легиона» опроверг сведения о его ликвидации

    Что поможет рублю в 2024 году

    Для российской валюты ушедший год был непростым. Два раза доллар моментами превышал 100 рублей. И каждый раз власти быстро реагировали на это, защищая рубль. Потому что давать доллару укрепляться до трехзначных значений было опасно для финансовой стабильности. Что же рубль ждет в 2024 году? Подробности

    Перейти в раздел

    Что означает антироссийский жест Аргентины

    Президент Аргентины Хавьер Милей официально отказался от присоединения к БРИКС – организации, председательствовать в которой в 2024 году будет Россия. Новое аргентинское руководство уже сделало ряд антироссийских шагов и заявляет, что будет развивать отношения с «либеральными демократиями». Что это значит с точки зрения интересов России? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский пытается компенсировать бессилие на фронте террором

    ВСУ дважды за последние дни совершили террористические атаки на российские территории. Так, в канун Нового года противник обстрелял кассетными боеприпасами Белгород, а в ночь на 1 января атаковал Донецк. Президент Владимир Путин и Минобороны пообещали, что теракты не останутся безнаказанными. Как Россия ответит на действия офиса Зеленского и какие цели преследовал противник? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия стала двигателем интеграции в Евразии

    СНГ, ЕАЭС и ОДКБ по итогам 2023 года стали тремя важнейшими направлениями усилий российской дипломатии. При этом в 2024 году Россия станет не только председателем в СНГ, но и примет юбилейный саммит ЕАЭС. Какими результатами могут похвастаться дружественные Москве объединения и какие задачи им придется решать в следующем году? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............