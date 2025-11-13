Tекст: Дмитрий Зубарев

Группировка войск «Север» продолжила создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях, об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер». На Сумском направлении штурмовые подразделения Северян, используя погодные условия, продвигаются вглубь Сумской области. Российская авиация и артиллерия наносят точечные удары по выявленным позициям противника. С Сумского направления выведены подразделения 47 отдельной инженерной бригады и направлены в Харьковскую и Донецкую область для укрепления оборонительных позиций под Волчанском и Покровском. Наши морпехи и мотострелки продолжили расширение зоны безопасности возле российской границы и продвинулись на 400 метров по лесополосам.

В районе Андреевки ударом ТОС-1А «Солнцепек» сорвана попытка выдвижения штурмовой группы 225 ошп ВСУ. На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Артиллерия группировки «Север» наносила удары по выявленным целям ВСУ в районе Искрисковщины и Павловки. На Харьковском направлении Северяне продолжают уверенное продвижение на всех участках наступления. Значительные успехи в районе Волчанска и на Хатненском участке фронта. Результативно отработали авиация ВКС РФ и расчеты «Гераней». Противник активных действий не предпринимал.

Министр обороны Украины Шмыгаль посетил командные пункты 57 омпбр и 113 обр ТРО, которые в настоящий момент отступают в районе Волчанска. В Волчанске наши штурмовики, сломив сопротивление противника, продвинулись на 250 метров. В ходе продвижение взято в плен трое военнослужащих 57 омпбр. В районе Синельниково Воины Севера заняли два опорных пункта ВСУ, продвинувшись на 300 метров. На участке фронта Меловое-Хатнее «северяне» продвинулись на 500 метров по лесополосам, отразив одну контратаку врага.

Противник штурмовой группой 3 отмбр при поддержке двух танков контратаковал в районе севернее Двуречанского, успеха не имел. Комплексным огневым поражением вражеская боевая группа уничтожена, сожжено два танка Т-72. Расчетами ударных БпЛА «Герань-2» уничтожены позиции ВСУ в районе Великого Бурлука. На Липцовском участке фронта без существенных изменений. Северяне выявляли и уничтожали позиции артиллерии и транспорт ВСУ. За сутки потери противника составили свыше 130 человек (из них более 90 на Сумской области и свыше 40 в Харьковской), трое взяты в плен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделение «Северяне» заняло новые позиции в районах Волчанска и Константиновки. Российские войска продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. «Северяне» выяснили о том, что командиры ВСУ обманывали своих штурмовиков, чтобы те не покинули позиции.