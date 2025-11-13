Песков выразил надежду на стремление США разрешить украинский конфликт

Tекст: Катерина Туманова

«Конечно, мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще хочет посодействовать в политическом и дипломатическом урегулировании украинской проблемы», – приводит ТАСС слова Пескова в интервью телеканалу CNN.

Песков также посетовал на потерю денег и выгод для Москвы и Вашингтона, которые были бы реализованы в случае сотрудничества двух стран, но вместо этого приходится искать варианты окончания конфликта на Украине.

«У нас есть блестящие перспективы в будущем. И мы теряем время, мы теряем деньги, мы теряем выгоду», – заметил он.

