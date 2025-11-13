Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
Песков выразил надежду на стремление США разрешить украинский конфликт
Москва надеется, что президент США Дональд Трамп заинтересован в урегулировании украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью СNN.
«Конечно, мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще хочет посодействовать в политическом и дипломатическом урегулировании украинской проблемы», – приводит ТАСС слова Пескова в интервью телеканалу CNN.
Песков также посетовал на потерю денег и выгод для Москвы и Вашингтона, которые были бы реализованы в случае сотрудничества двух стран, но вместо этого приходится искать варианты окончания конфликта на Украине.
«У нас есть блестящие перспективы в будущем. И мы теряем время, мы теряем деньги, мы теряем выгоду», – заметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заявила о готовности к стамбульским переговорам с украинской стороной в любой момент. Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил намерение Анкары продолжить посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине. В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной в Стамбуле. Киев объявил о приостановке мирных переговоров с Москвой.