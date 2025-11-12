«Единая Россия» предложила выделить дополнительные средства на социальную газификацию

Tекст: Валерия Городецкая

Это позволит увеличить на 11 тыс. количество подключенных к газу домохозяйств, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Речь идет о президентской программе социальной газификации, которая реализуется правительством с 2021 года и является одним из основных направлений народной программы.

«Это бесплатная доставка газа до участка пользователя, потому что раньше газ подводился только до населенного пункта. Сейчас газопровод доходит непосредственно до земельного участка, что существенно экономит расходы граждан», – напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, сегодня газифицирован почти 1 млн домохозяйств.

Депутат отметил, что нынешний уровень газификации составляет 75%. В 2024 году Россия заняла первое место по этому показателю в мире. Это одно из главных направлений, по которому удалось добиться увеличения расходов бюджета. Колунов напомнил, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии указал на необходимость увеличения денежных средств в бюджете на социальную газификацию.

Зампред комитета по строительству и ЖКХ резюмировал, что поправки «Единой России» ко второму чтению бюджета позволят увеличить финансирование этой программы в течение трех лет на 1 млрд, то есть дополнительно 11 тыс. домохозяйств получат газ непосредственно к себе на участок.

Ранее президент Владимир Путин заявил о росте газификации России до 75%.