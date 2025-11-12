Bloomberg: США вернули в Индонезию зараженную цезием-137 обувь

Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.0 комментариев
Bloomberg: США вернули Индонезии обувь из зоны утечки радиоактивного цезия-137
Изготовленная на предприятии рядом с зоной утечки радиации в Западной Яве партия обуви была отправлена из США обратно из-за признаков заражения цезием-137, пишет Bloomberg.
США вернули в Индонезию партию обуви, произведённую в республике, из-за признаков радиоактивного заражения цезием-137, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, обратно были отправлены два контейнера, в которых находилась загрязненная радиоактивным веществом обувь.
Как заявили представители индонезийской правительственной следственной группы, производство располагается в непосредственной близости от предприятия, где в провинции Западная Ява ранее произошла утечка радиации. По их данным, сталелитейное предприятие в этом районе плавило металлолом, содержащий цезий-137, и радиоактивное заражение распространилось на соседние фабрики, сообщает ТАСС.
Летом 2023 года Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) также обнаружило цезий-137 в партиях замороженных креветок Great Value индонезийской компании BMS Foods, находившихся в ряде американских портов. В ведомстве обвинили производителя в нарушении технологических стандартов и правил хранения продукции.
Министр охраны окружающей среды Индонезии Ханиф Файсол Нурофик подтвердил, что предположительный источник радиоактивного загрязнения был определен на одном из пищевых предприятий страны.
Цезий-137 считается опасным для здоровья человека: его присутствие может повысить риск возникновения раковых заболеваний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США обнаружили радиоактивный цезий-137 в индонезийской гвоздике.
Ранее Министерство рыбного хозяйства Индонезии заявило, что поставляемые в США креветки не заражены радиоактивным цезием.