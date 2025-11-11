Фидан сообщил о подробном обсуждении с Уиткоффом ситуации на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Фидана, он обсудил с Уиткоффом многие вопросы, связанные с палестинским досье и с прекращением огня. Также Фидан отметил, что они провели обстоятельные переговоры по украинскому кризису.

«Мы говорили о том, что можно сделать на этом критическом этапе для прекращения войны, какую роль может сыграть Турция, как мы можем в этом контексте сотрудничать с США», – сообщил глава МИД Турции.

Фидан подчеркнул, что он изложил на встрече некоторые оценки и шаги Анкары по украинскому конфликту. По его словам, у президента Турции Тайипа Эрдогана «есть определенные взгляды на эти вопросы», передает ТАСС.

Также Фидан обсудил с Уиткоффом и «позицию США в отношении переговоров по иранской ядерной программе», а также сирийский вопрос.

Глава МИД Турции назвал подход президента США Дональда Трампа к сирийскому вопросу конструктивным, который Анкара оценивает позитивно.

«Основное внимание мы уделили тому, что можно сделать для окончательной отмены санкций против Сирии в рамках так называемого закона имени Цезаря, который необходимо отменить через Конгресс», – отметил Фидан.

Ранее Уиткофф заявил, что конфликт на Украине представляется непростым из-за недоверия сторон, однако в его урегулировании наблюдается определенный прогресс.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости учитывать фактическую ситуацию на линии фронта и интересы обеих сторон при мирных инициативах по Украине.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что нынешняя американская администрация, несмотря на стремление завершить конфликт на Украине, не осознает всей глубины его причин.