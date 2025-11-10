Речь Гитлера прервала церемонию памяти жертв «Хрустальной ночи» в Австрии

Tекст: Вера Басилая

Церемония поминовения жертв «Хрустальной ночи» в австрийском Медлинге была прервана записью пропагандистской речи Адольфа Гитлера, передает ТАСС.

Местная коммуна 9 ноября организовала мероприятие на территории бывшей синагоги, пострадавшей во время событий 1938 года.

Согласно рассказам очевидцев, во время выступления 91-летнего экс-бургомистра Вернера Бурга из окна соседнего дома «очень громко» зазвучала речь Гитлера. Она продолжалась 2-3 минуты, и слова были хорошо различимы. Присутствующие были настолько потрясены, что не сразу вызвали полицию.

Член городского совета Штефан Шиманова сообщил телеканалу OE24, что заявление в полицию будет подано в понедельник. По его словам, свидетели запомнили единственное открытое окно, из которого доносилась запись.

Бургомистр города Сильвия Дрекслер сочла произошедшее примером публичной реабилитации нацизма и спланированной попыткой сорвать памятное мероприятие. Она пообещала принять меры для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Международный день против фашизма и антисемитизма 9 ноября отмечается как напоминание о первой массовой акции насилия над евреями в 1938 году.

В этот день нацисты в Германии и в Австрии провели операцию «Хрустальная ночь» или «Ночь разбитых витрин». В результате нападений многие улицы были покрыты осколками витрин принадлежавших евреям магазинов, зданий и синагог. Эти события стали началом Холокоста.