Суд в Кузбассе арестовал стрелявшего у ночного клуба в Кемерово

Центральный районный суд города Кемерово избрал меру пресечения в виде ареста для мужчины, устроившего стрельбу у ночного клуба, в результате которой один человек погиб, один ранен, сообщило СУ СК по Кемеровской области.
Центральный районный суд Кемерово арестовал мужчину, который устроил стрельбу у ночного клуба, из-за чего один человек погиб, а еще один получил ранения, следует из сообщения на сайте СК по Кемеровской области.
Инцидент произошел ночью 8 ноября на проспекте Советском: между двумя группами мужчин завязался конфликт, и один из участников открыл огонь.
В результате стрельбы один мужчина был убит, еще один доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Против стрелявшего возбудили два уголовных дела – по статье об убийстве и по покушению на убийство двух и более лиц.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2026 года, сообщили в ведомстве.
