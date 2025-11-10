Суд в Кузбассе арестовал стрелявшего у ночного клуба в Кемерово

Центральный суд Кемерово арестовал устроившего стрельбу у ночного клуба мужчину

Tекст: Вера Басилая

Центральный районный суд Кемерово арестовал мужчину, который устроил стрельбу у ночного клуба, из-за чего один человек погиб, а еще один получил ранения, следует из сообщения на сайте СК по Кемеровской области.

Инцидент произошел ночью 8 ноября на проспекте Советском: между двумя группами мужчин завязался конфликт, и один из участников открыл огонь.

В результате стрельбы один мужчина был убит, еще один доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Против стрелявшего возбудили два уголовных дела – по статье об убийстве и по покушению на убийство двух и более лиц.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 января 2026 года, сообщили в ведомстве.

Ранее в Кемерове задержали восемь человек после перестрелки на парковке.

