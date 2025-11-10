Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.0 комментариев
Глава МИД Бельгии опоздал на саммит в Колумбии из-за проблем с самолетом
Глава МИД Бельгии Прево опоздал на саммит в Колумбии на сутки из-за самолета
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево прибыл на саммит ЕС и СЕЛАК в Санта-Марте с опозданием в сутки из-за технических проблем с самолетом, из-за чего пропустил основную фотосессию, но все же выступил c запланированной речью.
Глава МИД Бельгии Максим Прево опоздал на саммит в Колумбии на сутки из-за технических проблем с самолетом, передает ТАСС.
Министр прибыл в город Санта-Марта, где проходит встреча ЕС и Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), только вечером воскресенья.
По данным агентства Belga, из-за опоздания Прево пропустил большую часть выступлений и не попал на общую фотографию участников саммита. Однако ему все-таки удалось выступить с заранее подготовленным докладом на пленарном заседании. Вместе с тем ряд переговоров с участием представителей Бразилии и Перу были перенесены на более позднее время специально для бельгийского министра.
Как отмечает агентство AFP, сложности начались еще в небе над Британией, когда самолету пришлось вернуться в Брюссель из-за проблем с топливом. Второй вылет с авиабазы Мелсбрук был также неудачным: воздушное судно из-за неполадок с двигателем совершило посадку на Антильских островах в Карибском море. В итоге для доставки Прево в Колумбию Минобороны Бельгии предоставило ему другой самолет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, только пять европейских лидеров и три лидера стран Латинской Америки и Карибского бассейна подтвердили участие в саммите.
Лидеры Евросоюза решили пропустить латиноамериканский саммит, чтобы не раздражать американского президента Дональда Трампа.