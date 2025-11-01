Белоусову представили патрульный корабль для льдов Арктики

Белоусову представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

Tекст: Вера Басилая

Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» был представлен министру обороны России Андрею Белоусову во время его рабочей поездки, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В министерстве уточнили, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев проинформировал Белоусова о назначении корабля. По его словам, «Иван Папанин» предназначен для действий в условиях арктических льдов как самостоятельно, так и в составе группировок Северного флота, что позволит повысить эффективность выполнения задач ВМФ в Арктике.

В ведомстве также напомнили, что корабль успешно прошел все ледовые испытания и был введен в боевой состав ВМФ России в начале сентября 2025 года.

Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду ракетного атомного крейсера «Хабаровск» под руководством министра обороны России Андрея Белоусова.

Атомная подводная лодка «Хабаровск» стала носителем подводного аппарата «Посейдон» с ядерными силовыми установками.

Аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.