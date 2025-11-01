Эксперт: Подлодка «Хабаровск» стала носителем «Посейдона»

Эксперт Михайлов: Подлодка «Хабаровск» стала носителем «Посейдона»

Tекст: Валерия Городецкая

Михайлов сообщил, что спуск этой подлодки ожидался в течение нескольких дней и что запуск был определен на 1 ноября, передает ТАСС.

«Это событие было ожидаемо уже несколько дней, проходила информация, что спуск АПЛ «Хабаровск» на воду будет назначен 1 ноября. Подлодка является носителем глубоководного аппарата нового типа – стратегического ядерного оружия «Посейдон», – заявил он.

Напомним, в субботу в Северодвинске успешно прошла церемония вывода из эллинга атомного подводного ракетного крейсера «Хабаровск».

Аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.