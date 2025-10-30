Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Эксперт назвал факторы неуязвимости и внезапности «Посейдона»
Эксперт Джерелиевский назвал глубину и скорость главными преимуществами «Посейдона»
Российский подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине, рассказал аналитик Борис Джерелиевский.
«Это автономный подводный дрон. Он имеет ядерный реактор, то есть неограниченный запас хода. Может подойти, куда нужно, там находиться сколько угодно. Удар одного «Посейдона» приведет к огромным потерям», – заявил Джерелиевский телеканалу «360».
По его словам, основное преимущество заключается в сочетании большой глубины погружения и высокой скорости, что существенно затрудняет раннее обнаружение дрона. В отличие от обычных баллистических ракет и подлодок, «Посейдон» может действовать автономно и долгое время оставаться незаметным в морских глубинах.
На заключительном этапе маневра аппарата возможен резкий набор скорости, что делает дрон особенно опасным для потенциальных противников. В открытых источниках обсуждается способность «Посейдона» создавать радиоактивное цунами, способное уничтожить береговую инфраструктуру, порты и военно-морские базы.
Накануне президент России Владимир Путин заявил о проведении испытаний подводного аппарата «Посейдон».
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал «Посейдон» оружием судного дня.